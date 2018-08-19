10 взрослых и популярных фэшн-блогеров, к советам которых стоит прислушаться

Лин Слейтер, 64 года. Нью-Йорк, США
Жительница Нью-Йорка, профессор Фордхемского университета, по счастливой случайности не так давно обрела статус иконы стиля. Дело в том, что папарацци Недели моды спутали мадам Слейтер со стилистом, назвав ее в подписи под фотографией, «Самой стильной персоной». Лин не растерялась и тут же создала модный блог, фотографии в котором то и дело собирают десятки тысяч восторженных комплиментов. Со временем занятие блогингом стало частью её жизни. В своем Instagram эта женщина "солидного возраста" смело демонстрирует свой врожденный дар одеваться «с иголочки» и дает практичные советы своим более молодым подписчикам.
Хезер Андерсон, 55 лет, город Даллас в штате Техас, США
Автор популярного блога о стиле и красоте SoHeather.co делится своими грамотно-составленными образами и рассказывает о собственных секретах стиля и красоты. В ее Instagram вы можете увидеть практичные, повседневные Look'и, которые выглядят нескучно и очень стильно. Несмотря на солидные возраст, модный блогер не стесняет себя мнимыми табу и абсолютно уверенно демонстрирует скинни-джинсы, платья по фигуре, топы с открытым декольте и ультрамодные новинки. Также, в своем блоге, Хезер ведет рубрику, в которой обозревает свои последние покупки в модных магазинах, указывая цены и марки вещей. Несмотря на визуально дорогостоящую общую картинку ее блога, вещи в обзорах вполне бюджетные, что делает эту рубрику максимально полезной!
Софи Фонтанель, 56 лет, Париж, Франция
Софи - французская писательница и журналистка, автор нескольких книг (в том числе и автобиографичного романа), бывший редактор моды журнала Elle Paris и ныне редактор журнала L'Obs. Inatagram утонченной дивы буквально пропитан теплыми и нежными эмоциями: фотографии с детьми, внуками, подругами - все это не может не радовать глаз. Помимо семейных и дружественных хроник в этом аккаунте часто мелькают очень стильные и не лишенные самоиронии фотографии модных образов самой Софи. В своих комплектах француженка прежде всего ценит комфорт и приверженность более классическом стилю. Новым трендовым вещам она предпочитает проверенные временем варианты, оставаясь при этом безумно стильной. Так что у нее есть, чему поучиться.
Кэт Фармер, 43 года, Лондон, Великобритания
В описании своего блога женщина пишет: только после 40-ка поняла, что ей по-настоящему доставляет удовольствие в жизни и поменяла рутинную профессию на занятие своим модным блогом. Страничка Кэт в Instagram очень яркая и позитивная! На каждой фотографии девушка излучает позитив. А на её хорошо оптимизированном сайте доступны ясные и краткие обзоры текущих трендов и объяснения, как и с чем их лучше сочетать. В Inatgram Кэт вы увидите, как тонко она чувствует стиль женщины, которой чуть больше 40-ка: макси-платья, сумки-шопперы, брючные костюмы – всё это Кэт роскошно сочетает и делится опытом с подписчиками.