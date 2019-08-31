Темникова, Миноуг, Брежнева и другие звезды, которые одеваются в деним с ног до головы: фото

Интересный факт: total look из денима называют «канадским смокингом». Понятие появилось в начале 50-х, когда одного известного певца не пустили в один из канадских отелей. Причиной оказался его внешний вид, а одет он был в рубашку из денима и джинсы. Скандалом вдохновилась компания Levi’s, которая специально для звезды создала настоящий джинсовый смокинг. С тех пор понятие «канадский смокинг» прочно закрепилось в модном обиходе.

Ксения Бородина