Темникова, Миноуг, Брежнева и другие звезды, которые одеваются в деним с ног до головы: фото

Интересный факт: total look из денима называют «канадским смокингом». Понятие появилось в начале 50-х, когда одного известного певца не пустили в один из канадских отелей. Причиной оказался его внешний вид, а одет он был в рубашку из денима и джинсы. Скандалом вдохновилась компания Levi’s, которая специально для звезды создала настоящий джинсовый смокинг. С тех пор понятие «канадский смокинг» прочно закрепилось в модном обиходе.
Ксения Бородина
Ксения Бородина сделала смелый выбор в пользу свободных джинсов mom («мамины джинсы» – один из главных трендов 90-х) и объемной куртки. Дополнила образ базовая футболка в оттенке хаки и остромодные черные казаки.
Кайли Дженнер
Расслабленный travel-образ Кайли Дженнер сформировал деним сразу нескольких оттенков – светло-голубой и синий, которые слились в единый абстрактный принт. Образ с широкими джинсами и курткой завершил белый топ-бандо, массивные кроссовки в тон и бежевая панама.
Елена Темникова
Стильную двойку из укороченной куртки и джинсов-клеш высокой посадки Темникова ловко зарифмовала с коричневыми ботинками на массивном каблуке.
Оксана Федорова
Модный casual-прием от Оксаны Федеровов заключается в сочетании денима и базовой белой рубашки, будто снятой с мужского плеча. Финальный акцент – пара белый кроссовок на высокой рельефной подошве.
Кайли Миноуг
Кайли Миноуг смело миксует фактуры и оттенки, выбирая жакет-франкенштейн из денима. Секрет модной тактики в том, что такие вещи-конструкторы будто сшиты из двух разных джинсовых курток. Перекликается с ансамблем пара прямых джинсов с необработанными низами.
Полина Гагарина
Интересная идея от Полины Гагариной – комбинировать деним с классической клеткой. В центре внимания – сочетание разных по фактуре тканей и многослойность. Звезда еще раз доказала модную истину: джинсовка oversize плюс объемная толстовка с капюшоном – пример безупречной совместимости.
Хлои Кардашьян
Хлои Кардашьян продемонстрировала, как носить канадский смокинг летом. Беспроигрышный вариант – джинсовый комбинезон с открытым верхом-бюстье без рукавов и бретелей.
Ани Лорак
Рваный деним, потертости и необработанные низы – критерии самого модного образа с джинсовой одеждой. Ани Лорак показала стопроцентное попадание в тренд, совместив укороченную куртку с джинсами высокой посадки и массивными кроссовками в стиле девяностых.
Валерия
Валерия собрала отличный комплект в духе героини вестерна: джинсовый комбинезон в стиле шерифа с Дикого Запада, сумка кросс-боди с бахромой и этническими мотивами, а вместо казаков – ультрамодные кроссовки.
Кортни Кардашьян
Укороченный жакет с «епископским» рукавом в компании с мини-юбкой составили лаконичный образ. Обыграть его Кортни решила при помощи ботфортов из гладкой кожи и знаковой сумки-седла с монограммами Christian Dior.
Вера Брежнева
Идеальный вариант для шопинга от Веры Брежневой – канадский смокинг в союзе с базовой белой футболкой. Результат оправдал все ожидания – совсем не нужно забывать о комфорте в пользу стильного аутфита.
Елена Перминова
Летнюю вариацию на тему канадского смокинга представила Елена Перминова, надев ультракороткие шорты с джинсовым жакетом oversize. Гармонично вписались в образ и аксессуары – грубый кожаный ремень и элегантные серьги-кольца.
Белла Хадид
Белла Хадид продемонстрировала любовь к дениму, совместив одном образе джинсовый топ-бюстье и объемную куртку.
Ольга Бузова
Лайфхак от Ольги Бузовов – сочетать классический голубой деним с потертостями с микротопами в самых насыщенных оттенках. Рекомендуем взять на заметку!
Виктория Боня
Миксуем элементы разных стилей так, как это делает Виктория Боня: светлые джинсы, темная джинсовая рубашка и лаконичные лодочки в нейтральном бежевом оттенке.
Носите деним свободно, сочетая разные его фактуры и оттенки. Какую вариацию бы вы ни выбрали – она всегда будет стильной и практичной!
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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