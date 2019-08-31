passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Темникова, Миноуг, Брежнева и другие звезды, которые одеваются в деним с ног до головы: фото

Джинсовый монолук приходит на помощь всегда, когда нет времени на сложный образ. Вечная классика в духе casual не требует никаких лишних деталей – разве что пару стильной обуви. Как компоновать деним разных фактур и оттенков в одном аутфите? Учимся у звезд!

Интересный факт: total look из денима называют «канадским смокингом». Понятие появилось в начале 50-х, когда одного известного певца не пустили в один из канадских отелей. Причиной оказался его внешний вид, а одет он был в рубашку из денима и джинсы. Скандалом вдохновилась компания Levi’s, которая специально для звезды создала настоящий джинсовый смокинг. С тех пор понятие «канадский смокинг» прочно закрепилось в модном обиходе.

Ксения Бородина

Фото: Instagram

Ксения Бородина сделала смелый выбор в пользу свободных джинсов mom («мамины джинсы» – один из главных трендов 90-х) и объемной куртки. Дополнила образ базовая футболка в оттенке хаки и остромодные черные казаки.

Кайли Дженнер

Фото: Instagram

Расслабленный travel-образ Кайли Дженнер сформировал деним сразу нескольких оттенков – светло-голубой и синий, которые слились в единый абстрактный принт. Образ с широкими джинсами и курткой завершил белый топ-бандо, массивные кроссовки в тон и бежевая панама.

Елена Темникова

Фото: Instagram

Стильную двойку из укороченной куртки и джинсов-клеш высокой посадки Темникова ловко зарифмовала с коричневыми ботинками на массивном каблуке.

Оксана Федорова

Фото: Instagram

Модный casual-прием от Оксаны Федеровов заключается в сочетании денима и базовой белой рубашки, будто снятой с мужского плеча. Финальный акцент – пара белый кроссовок на высокой рельефной подошве.

Кайли Миноуг

Фото: Instagram

Кайли Миноуг смело миксует фактуры и оттенки, выбирая жакет-франкенштейн из денима. Секрет модной тактики в том, что такие вещи-конструкторы будто сшиты из двух разных джинсовых курток. Перекликается с ансамблем пара прямых джинсов с необработанными низами.

Полина Гагарина

Фото: Instagram

Интересная идея от Полины Гагариной – комбинировать деним с классической клеткой. В центре внимания – сочетание разных по фактуре тканей и многослойность. Звезда еще раз доказала модную истину: джинсовка oversize плюс объемная толстовка с капюшоном – пример безупречной совместимости.

Хлои Кардашьян

Фото: Instagram

Хлои Кардашьян продемонстрировала, как носить канадский смокинг летом. Беспроигрышный вариант – джинсовый комбинезон с открытым верхом-бюстье без рукавов и бретелей.

Ани Лорак

Фото: Instagram

Рваный деним, потертости и необработанные низы – критерии самого модного образа с джинсовой одеждой. Ани Лорак показала стопроцентное попадание в тренд, совместив укороченную куртку с джинсами высокой посадки и массивными кроссовками в стиле девяностых.

Валерия

Фото: Instagram

Валерия собрала отличный комплект в духе героини вестерна: джинсовый комбинезон в стиле шерифа с Дикого Запада, сумка кросс-боди с бахромой и этническими мотивами, а вместо казаков – ультрамодные кроссовки.

Кортни Кардашьян

Фото: Instagram

Укороченный жакет с «епископским» рукавом в компании с мини-юбкой составили лаконичный образ. Обыграть его Кортни решила при помощи ботфортов из гладкой кожи и знаковой сумки-седла с монограммами Christian Dior.

Вера Брежнева

Фото: Instagram

Идеальный вариант для шопинга от Веры Брежневой – канадский смокинг в союзе с базовой белой футболкой. Результат оправдал все ожидания – совсем не нужно забывать о комфорте в пользу стильного аутфита.

Елена Перминова

Фото: Instagram

Летнюю вариацию на тему канадского смокинга представила Елена Перминова, надев ультракороткие шорты с джинсовым жакетом oversize. Гармонично вписались в образ и аксессуары – грубый кожаный ремень и элегантные серьги-кольца.

Белла Хадид

Фото: Instagram

Белла Хадид продемонстрировала любовь к дениму, совместив одном образе джинсовый топ-бюстье и объемную куртку.

Ольга Бузова

Фото: Instagram

Лайфхак от Ольги Бузовов – сочетать классический голубой деним с потертостями с микротопами в самых насыщенных оттенках. Рекомендуем взять на заметку!

Виктория Боня

Фото: Instagram

Миксуем элементы разных стилей так, как это делает Виктория Боня: светлые джинсы, темная джинсовая рубашка и лаконичные лодочки в нейтральном бежевом оттенке.

Носите деним свободно, сочетая разные его фактуры и оттенки. Какую вариацию бы вы ни выбрали – она всегда будет стильной и практичной!

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!