Строгие формы и изысканные шляпки: в каких нарядах крестили своих детей Маркл, Миддлтон и другие королевские особы

Церемония крестин Арчи Харрисона состоялась в часовне Святого Георгия, где родители младенца поженились больше года назад. Маркл и принц Гарри приняли решение, что их ребенок будет расти как обычный гражданин, без титула. Однако таинство проводилось с соблюдением основных традиций крещения представителей королевской семьи.

Для особого мероприятия герцогиня Сассекская выбрала белое платье Dior с вырезом лодочкой, напоминающем ее свадебное платье Givenchy. Дополнили образ лаконичные серьги-гвоздики из белого золота и бриллиантов французского модного дома Cartier и традиционная шляпа-вуалетка. Младенец был в традиционном виндзорском платье из сатина и хонитонского кружева – точной копии того, в котором в 1926 году крестили Елизавету II.

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская