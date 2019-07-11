Строгие формы и изысканные шляпки: в каких нарядах крестили своих детей Маркл, Миддлтон и другие королевские особы

Меган Маркл, герцогиня Сассекская
Церемония крестин Арчи Харрисона состоялась в часовне Святого Георгия, где родители младенца поженились больше года назад. Маркл и принц Гарри приняли решение, что их ребенок будет расти как обычный гражданин, без титула. Однако таинство проводилось с соблюдением основных традиций крещения представителей королевской семьи.
Для особого мероприятия герцогиня Сассекская выбрала белое платье Dior с вырезом лодочкой, напоминающем ее свадебное платье Givenchy. Дополнили образ лаконичные серьги-гвоздики из белого золота и бриллиантов французского модного дома Cartier и традиционная шляпа-вуалетка. Младенец был в традиционном виндзорском платье из сатина и хонитонского кружева – точной копии того, в котором в 1926 году крестили Елизавету II.
Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская
Супруга герцога Кембриджского пережила уже не одно, а целых три церемонии крещения наследников. Стоит отметить, что на всех церемониях Кэтрин не изменяла палитре кремовых оттенков и белому цвету, и выглядела очень изящно и стильно. Лаконичные наряды Alexander McQueen (в которых она появилась на крещении принца Джорджа в 2013 году и принцессы Шарлотты в 2015 году) в тандеме с классическими лодочками и беретом-таблеткой в разных вариациях выгодно подчеркивали стройную фигуру супруги принца Уильяма, выделяя ее на фоне остальных присутствующих.
Диана Фрэнсис Спенсер, принцесса Уэльская
Диана Спенсер – настоящая законодательница моды своего времени. И не только! Сегодня ее аутфиты вдохновляют фэшиониста по всему миру. По случаю крестин принца Уильяма леди Ди надела свободное платье с объемными рукавами-буфами, усыпанное мелким цветочным принтом.
Елизавета II, королева Великобритании
93-летняя королева Елизавета II в молодости носила головокружительные каблуки и цветочные платья. Неизменным остается одно – неординарные головные уборы, безупречно подобранные под каждый наряд.
Так, например, на крестинах своего внука Уильяма действующая королева Британии появилась в легком платье-миди с полупрозрачными рукавами и принтом polka-dot («горошек»). Элегантный образ она дополнила шляпкой, перекликающейся с нарядом, и белыми туфлями на высоком каблуке.
Елизавета Боуз-Лайнон, герцогиня Йоркская и королева-консорт Британской империи
Фото: Eastnews
Саму королеву Великобритании крестили во второй половине 20-х годов в традиционном кружевном платье, которое передавалось из поколения в поколение. Сегодня оно отправлено на хранение, а новых потомков королевской династии одевают в его точную копию. Таинство крещения, на котором присутствовали лишь самые близкие родственники, состоялось в часовне при Букингемском дворце. Для церемонии Елизавета Боуз-Лайнон выбрала простое, но стильное платье, дополнив образ классическим жемчугом. Также известно, что супруга британского короля Георга VI была большой любительницей сапфиров (у нее хранилось несметное количество ювелирных изделий с этими драгоценными камнями) и при случае она непременно дополняла свои образы серьгами с сапфирами.
Грейс Келли, княгиня Монако
Фото: Getty Images
Крещение дочери Грейс Келли Каролины пришлось на зимний период, и для церемонии принцесса Монако подобрала пальто свободного силуэта, повязав на шею элегантный шелковый шарф.
Виктория Ингрид Алиса Дезире, герцогиня Вестерготландская
Белый цвет явно к лицу шведской кронпринцессе Виктории: фаворитом стало белоснежное платье из перфорированной ткани в сочетании с лаконичными лодочками на шпильках и вуалеткой.
Соня Харальдсен, королева Норвегии
Норвежская королева выбрала элегантный ансамбль в нежных пудровых тонах. Внимание к акцентам: объемная шляпка в тон и комплект жемчужных украшений.
Максима Соррегьета Черрути, королева-консорт Нидерландов
Супруга короля Нидерландов приняла правила игры фактур, сочетая твид, кружево, серебристый металлик. Максима – любительница экстравагантных головных уборов с крупными розами, перьями, декором из вуали и бусин.
Матильда Мария Кристина Гислен д’Удекем д’Акоз, королева Бельгии
На крестины дочери Элеоноры королева Бельгии появилась в открытом платье длиной чуть выше колен, лиф которого был усыпан цветами в тон. Минималистичный образ завершен миниатюрной сумочкой и эффектными туфлями.
Наряд явно сыграл на контрасте с тем, что Матильда выбрала для церемонии в честь сына Габриэля в 2003 году. Тогда королева появилась в фактурном алом жакете, черном платье длиной чуть выше колен и бордовых ботфортах из замши.
Текст: Полина Гераскина
Фото: GettyImages, Eastnews, Dpa, Globallook
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