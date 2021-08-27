Стилиста в студию! Звезды, которые едва балансируют в туфлях-«копытах»

Гигантские платформы и ботильоны-стрипы всегда прощают Леди Гаге и Марку Джейкобсу. А вот другим звездам порой приходится несладко. Бритни Спирс, например, не могут простить повышенное внимание к гардеробу из прошлого. Фолловеры полагают, что поп-дива осталась без средств на шопинг, хоть и недоумевают, почему ее бойфренд всегда стильно одет.

Среди любительниц балансировать на туфлях-«копытах» Аврил Лавин, которая до сих пор не выбралась из образа тинейджера, Джессика Симпсон и масса российских звезд во главе с Ольгой Бузовой, Ларисой Долиной и Лерой Кудрявцевой. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов.