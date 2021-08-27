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Стилиста в студию! Звезды, которые едва балансируют в туфлях-«копытах»

Туфли, которые были в числе фаворитов два десятилетия назад, все еще ждут своего звездного часа в гардеробных селебрити. Если посмотреть на такую пару, можно услышать, как стилисты в один голос кричат отойти от нее как можно дальше. Некоторые знаменитости отказываются от новинок в пользу того, к чему привыкали годами. Смотрим и запоминаем, чтобы не повторять ошибок!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Леди Гага

Фото: Eastnews

Гигантские платформы и ботильоны-стрипы всегда прощают Леди Гаге и Марку Джейкобсу. А вот другим звездам порой приходится несладко. Бритни Спирс, например, не могут простить повышенное внимание к гардеробу из прошлого. Фолловеры полагают, что поп-дива осталась без средств на шопинг, хоть и недоумевают, почему ее бойфренд всегда стильно одет.

Среди любительниц балансировать на туфлях-«копытах» Аврил Лавин, которая до сих пор не выбралась из образа тинейджера, Джессика Симпсон и масса российских звезд во главе с Ольгой Бузовой, Ларисой Долиной и Лерой Кудрявцевой. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram

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