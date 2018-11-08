Замысловатые шляпки, скучная палитра и другие причины, почему Меган Маркл нельзя назвать иконой стиля

Замысловатые шляпки
Итак, начнем мы, пожалуй, с одного из обязательных атрибутов королевского гардероба - странных шляпок. У Маркл довольно пропорциональное лицо, поэтому герцогиня может позволить себе эксперименты с таким сложным аксессуаром. Однако, несмотря на это, провалы все-таки случаются. Шляпы-горшки и шляпы-тарелки еще никого не красили.
Меган, напомним, уже 37-лет, а, например, фетровая шляпка глиняного цвета лишь добавляет возраста, не освежает лицо и совсем не подходит по тону к цвету волос бывшей актрисы.
Конечно, все совершают ошибки, но такие просчеты не совсем допустимы для иконы стиля, согласны?
Скучная цветовая палитра
Не хватает Маркл и смелости при выборе цветовой палитры образов. Впрочем, промахнуться с сочетанием бежевого и белого намного сложнее, чем, например, бургунди и индиго.
Из-за этого большинство аутфитов герцогини смотрятся скучно и слишком базового. Конечно, дресс-код никто не отменял, но и в его рамках можно чувствовать себя вполне свободно. Принцессе Диане же это удавалось.
Выбор нарядов не по фигуре
Маркл, обладательница фигуры типа прямоугольник: без ярко-выраженной линии талии, с достаточно узкими бедрами, стройными ногами и спортивными плечами. Меган отлично выглядит в приталенных платьях, в пальто с поясами и блузах с драппировкой в зоне декольте или с баской.
Однако ей совершенно точно не идут платья с вырезом лодочкой, футляры без рукавов и американская пройма. Только V-образный вырез, акцент на талии и, возможно, дополнительный объем в зоне бедер, красят жену принца Гарри.
Подражание стилю Кейт и Дианы и нарочитая небрежность
Обожаемые британцами принцесса Диана и Кейт Миддлтон стали настоящим воплощением красоты и элегантности. Меган, решив покорить сердца жителей туманного Альбиона как можно скорее, пошла по самому простому пути, просто повторив самые удачные образы супруги принца Уильяма и Леди Ди. Разумеется, такая уловка не осталась незамеченной не только модными критиками, но и простыми людьми, которые все чаще стали сравнивать герцогиню Кембриджскую и герцогиню Сассекскую, в шутку именую их "двойняшками". Что касается небрежности, то супруга принца Гарри не видит ничего зазорного в том, чтобы появиться на публике с неаккуратным пучком или с сумкой-шопером, вместо элегантного клатча, как того требует королевский протокол.
Боязнь аксессуаров
Кажется, что Меган боится аксессуаров. Ее не так часто можно заметить с интересными сумками, в очках или какой-либо обуви, кроме базовых лодочек. В прошлом веке Дом Christian Dior называл сумку в честь Леди Дианы, потому что эта модель была одной из ее любимых. А о знаковой вещи Меган мы говорить не можем, возможно, только пока, ведь она, можно сказать, только-только начинает свой путь к пьедесталу икон стиля среди королевских особ.
Текст: Диана Гербер
Фото: GlobalLookPress/Pool/Stephen Lock, EastNews