Замысловатые шляпки, скучная палитра и другие причины, почему Меган Маркл нельзя назвать иконой стиля

Меган, напомним, уже 37-лет, а, например, фетровая шляпка глиняного цвета лишь добавляет возраста, не освежает лицо и совсем не подходит по тону к цвету волос бывшей актрисы.

Конечно, все совершают ошибки, но такие просчеты не совсем допустимы для иконы стиля, согласны?

Скучная цветовая палитра

Не хватает Маркл и смелости при выборе цветовой палитры образов. Впрочем, промахнуться с сочетанием бежевого и белого намного сложнее, чем, например, бургунди и индиго.