logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Снимите это немедленно! Как отказаться от бесформенных нарядов и начать одеваться стильно

«Нет некрасивых женщин - есть плохие парикмахеры и неправильно подобранные платья!» - абсолютно точно говорит эксперт моды Эвелина Хромченко. Действительно, в XXI веке у каждой женщины есть право и возможность выглядеть стильно и красиво, независимо от уровня достатка и места проживания. Passion.ru подготовил для вас советы, которые смогут помочь выбраться из бесформенных балахонов, одеться стильно и обрести индивидуальность.

Изучите себя

Природой заложено так, что вы - единственная и неповторимая. И именно ваша внешняя и внутренняя индивидуальность отличает вас от миллиардов других женщин. С этим фактором, в первую очередь, и предстоит поработать, прежде, чем вы приступите к подбору модной одежды. Для начала вы должны здраво оценить себя и задать себе вопрос: «Чего я на самом деле хочу от своего внешнего вида?». От грамотного и, главное, развернутого ответа и зависит успех вашего преображения.

Вы должны абсолютно точно определить, какие достоинства и недостатки имеет ваша фигура и поэкспериментировать с пропорциями. Мы предлагаем вам призвать на помощь одну из подруг, которая, на ваш взгляд, обладает исключительным чувством стиля и вкуса. Для начала соберитесь за чашечкой чая, заранее приготовьте различные глянцевые журналы и определите для себя, что для вас приемлемо, а на что вы никогда не посмотрите! Затем стоит отправиться в в ближайший ТЦ и начать там примерять вещи абсолютно разных фасонов, даже присмотреть парочку из тех, что вы занесли в "черный список", чтобы найти тот самый стиль, который подчеркнет сильные стороны вашей фигуры, и визуально замаскирует то, что вы считаете недостатками.

Соберите свою идеальную базу

Как только, методом проб и ошибок, вы подберете для себя подходящие фасоны одежды: найдете платье, которое отлично сидит в груди, юбку, которая не ползет вверх по талии, подберете идеальный фасон джинс, подчеркивающих ягодиц и удлиняющих ваши ноги - начинайте собирать свой базовый гардероб.

Для начала разбираемся с содержимым ваших шкафов. Для этого вам понадобиться один свободный день, хорошее настроение и вдохновение! Сначала вытащите все ваши вещи, чтобы их было видно. Посмотрите на них новым взглядом, сверившись с тем, что вы отметили для себя в журналах и сфотографировали в примерочной. К сожалению, с большинством вещей придется распрощаться, отдав их нуждающимся или сдав на переработку. Поверьте, это ментальная инвестиция в будущее! Оставляйте в шкафу только вещи хорошего качества, не износившиеся и подходящие под ваши новые критерии стиля. Кроме того, постарайтесь сразу прикинуть, как вы будете сочетать те или иные комплекты, а если чего-то будет не хватать - запишите в органайзер для будущего похода по магазинам.

Итак, минимальный набор вещей, из которого будет возможно собрать стильный образ для любого случая, от светского выхода до похода за продуктами в магазин рядом с домом, включает в себя следующее: идеально посаженные по фигуре джинсы без каких либо декодирующих деталей, 3-4 топа из качественного хлопка нейтральных оттенков, брючный костюм, желательного, черного цвета, темно-синее платье средней длинны, белая блуза, объемный свитер нейтрального оттенка, темная водолазка, юбка карандаш, юбка длины миди, косуха, тренч и шерстяное пальто прямого кроя. Если говорить об обувной базе, то это будут белые кеды или кроссовки, черные лаковые лодочки на среднем каблуке, лоферы, ботинки челси и пара балеток.

Ищите свои источники вдохновения и добавляйте "в базу" уникальные вещи

Как только вы освоите понятие базового гардероба, можно неспешно приступить к его обогащению более сложными вещами. Заметили крутую сумку-ведро и считаете, что она идеально подойдет к джинсам-клеш и белой рубашке? Или готовы примерить леопардовые ботильоны с длинным черным платьем? Примеряйте, покупайте и не бойтесь экспериментов. Проще всего начинать разбавление базового гардероба именно с аксессуаров, затем переходить к сложнокройной верхней одежде и вещам с массивной фурнитурой и яркими принтами.

Советуем вам подписаться в Instagram на подходящих вам по возрасту блогеров, особенно, уделите внимание девушкам из Скандивии. Они очень тонко чувствую тренды и органично вписывают их в собственный стиль. Также источником идей для более сложных образов могут стать фотографии со street-style, аутфиты селебрити в Instagram и просто подиумные look'и с мировых Недель моды. Запомните, что не стоит тотально цитировать столь экстравагантные образы, но какими-то приемами оттуда вооружиться будем совсем не лишним.

Текст: Дмитрий Полухин, Лина Рубинштейн

Фото: Shutterstock; DPA

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...