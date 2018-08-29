Снимите это немедленно! Как отказаться от бесформенных нарядов и начать одеваться стильно

Соберите свою идеальную базу

Как только, методом проб и ошибок, вы подберете для себя подходящие фасоны одежды: найдете платье, которое отлично сидит в груди, юбку, которая не ползет вверх по талии, подберете идеальный фасон джинс, подчеркивающих ягодиц и удлиняющих ваши ноги - начинайте собирать свой базовый гардероб.

Для начала разбираемся с содержимым ваших шкафов. Для этого вам понадобиться один свободный день, хорошее настроение и вдохновение! Сначала вытащите все ваши вещи, чтобы их было видно. Посмотрите на них новым взглядом, сверившись с тем, что вы отметили для себя в журналах и сфотографировали в примерочной. К сожалению, с большинством вещей придется распрощаться, отдав их нуждающимся или сдав на переработку. Поверьте, это ментальная инвестиция в будущее! Оставляйте в шкафу только вещи хорошего качества, не износившиеся и подходящие под ваши новые критерии стиля. Кроме того, постарайтесь сразу прикинуть, как вы будете сочетать те или иные комплекты, а если чего-то будет не хватать - запишите в органайзер для будущего похода по магазинам.

Итак, минимальный набор вещей, из которого будет возможно собрать стильный образ для любого случая, от светского выхода до похода за продуктами в магазин рядом с домом, включает в себя следующее: идеально посаженные по фигуре джинсы без каких либо декодирующих деталей, 3-4 топа из качественного хлопка нейтральных оттенков, брючный костюм, желательного, черного цвета, темно-синее платье средней длинны, белая блуза, объемный свитер нейтрального оттенка, темная водолазка, юбка карандаш, юбка длины миди, косуха, тренч и шерстяное пальто прямого кроя. Если говорить об обувной базе, то это будут белые кеды или кроссовки, черные лаковые лодочки на среднем каблуке, лоферы, ботинки челси и пара балеток.