«Как вы все успеваете? Семья, дети, свой бизнес, выезды за границу, фитнес... В чем ваш секрет?» — спрашивает подруга знакомую. «Мой секрет прост. Я ничего не успеваю». Бородатый анекдот знают все. Но леди никогда так не ответит. Никогда. Она успевает все — и делает это с легкостью.