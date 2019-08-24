Самые стильные образы для путешествий Кардашьян, Лопес, Перминовой и других звезд: фото

Ким Кардашьян
Фото: Eastnews
Ким Кардашьян продолжает демонстрировать аппетитные формы, подчеркивая их платьями и комбинезонами по фигуре. Но периодически звезда позволяет себе отдохнуть от них, миксуя спортивные костюмы, объемные куртки и обувь на каблуке.
Дженнифер Лопес
Фото: Eastnews
Несмотря на любовь к спорту и спорт-шику, Джей Ло уверенно шагает по аэропорту на максимально высоких шпильках.
Елена Перминова
Фото: Instagram
Стильная многодетная мама Перминова успевает демонстрировать трендовые образы между многочасовыми перелетами. Выбор лаконичен: джинсы-бойфренды, базовая футболка и массивные казаки – любимая обувь модели.
Меган Маркл
Фото: Eastnews
Герцогиня Сассекская – известная нарушительница королевского дресс-кода. Поэтому Маркл смело носит брюки-скинни, легинсы, кроссовки и прячется от папарацци под козырьками спортивных бейсболок.
Кейт Миддлтон
Фото: Globallook
В отличие от Меган Маркл, Кейт Миддлтон соблюдает протокол даже во время перелетов с детьми. Безупречные платья и двойки на основе юбки-карандаша и жакета, бежевые лодочки и телесные колготки – в ее travel-образах все досконально, впрочем, как и всегда.
Королева Летиция
Фото: GettyImages
От милитари-шика с массивными ботинками и брюками-карго до элегантных образов с платьем-футляром и лодочками: в выборе аутфитов Летиция Ортис себя никогда не ограничивает. Одно можно сказать точно – в каждом из них она выглядит по-королевски.
Ксения Бородина
Фото: Instagram
Костюмы и комбинезоны в «пижамном» стиле стали фаворитами Ксении Бородиной как на отдыхе, так и во время перелетов. Все просто: цвет, принт и свободный силуэт!
Хайди Клум
Фото: Eastnews
Акцентные принты, байкерские ботинки и oversize – любимые детали travel-образов Хайди Клум. 46-летняя супермодель умеет одеться так, что разница в возрасте с 29-летним супругом становится незаметной.
Рианна
Фото: Globallook
Рианна обожает гипертрофированный объем, безразмерные вещи и многослойность. Эти тренды отчетливо прослеживаются не только в коллекциях ее бренда Fenty, но и в расслабленных travel-образах певицы.
Ирина Шейк
Фото: Eastnews
Выглядеть роскошно в спортивных брюках, костюмах свободного силуэта и резиновых шлепанцах – то, чему действительно нужно поучиться у Ирины Шейк. Лайфхак для тех, кто все свое предпочитает носить с собой – поясная сумка плюс вместительный шопер в одном образе.
Бейонсе
Фото: Eastnews
Бейонсе идет на посадку с супругом и при полном параде: даже к casual-образу с принтованной майкой и широкими брюками звезда подобрала головокружительные шпильки.
Валерия
Фото: Instagram
Валерия знает не понаслышке, как одеться так, чтобы выглядеть моложе. Звезда активно привносит спорт-шик в свои повседневные образы, и один из последних travel-образов не стал исключением. Певица дополнила тренировочные брюки-клеш и базовую футболку массивными белыми кроссовками и чемоданом в тон.
Мадонна
Фото: Eastnews
Многослойность и любимый черный цвет: в аутфитах Мадонны всегда все лаконично и стильно. Широкие брюки, пальто и куртки oversize, крупные шарфы и неизменная деталь – стильные очки с максимально темными линзами.
Ольга Бузова
Фото: Instagram
Самые насыщенные оттенки, неон и спортивные костюмы с объемными бомберами и брюками-джоггерами: даже в аэропорту Ольга Бузова не желает оставаться в тени.
Селин Дион
Фото: Instagram
Эпатажные выходы Селин Дион у всех на слуху. Проводя значительную часть времени в перелетах, 51-летняя певица предпочитает быть на борту самолета во всеоружии. Если шпильки, то самые высокие, если цвета и принты – то самые яркие.
Зара
Фото: Instagram
Замшевые лодочки, строгие брюки, базовая футболка и лаконичный жакет из темного денима – такой аутфит предпочла Зара для очередного рейса. Фолловеры часто называют стиль певицы «аристократичным» – это качество всегда остается неизменным.
Перис Хилтон
Фото: Eastnews
Велюровые спортивные костюмы, розовый цвет и крупные солнцезащитные очки остаются верными спутниками образов Перис Хилтон еще с эпохи нулевых.
Виктория Боня
Фото: Instagram
Выбирая travel-образы, Виктория Боня предпочитает комфорт. Ее фавориты – спортивный костюм со свитшотом и джоггерами, массивные кроссовки (ugly sneakers) и спортивная бейсболка. Звезда мастерски вписывает в свой аутфит элегантные сумки Hermès, и смотрятся они вполне органично в комбинации со спорт-шиком.
Бритни Спирс
Фото: Eastnews
Бритни Спирс не изменяет своему стилю со времен девяностых и нулевых, смело надевая микрошорты, максимально открывая ноги и дополняя образы обувью на массивной платформе.
Яна Рудковская
Фото: Instagram
Логомания и бренды – настоящая страсть Яны Рудковской. Для путешествия на частном джете звезда выбрала расслабленный аутфит на основе «пижамного» костюма Louis Vuitton и текстильной сумки-шоппера с вышивкой от Christian Dior.
Анна Седокова
Фото: Instagram
Многодетная мама путешествует часто, и для этого подбирает максимально комфортные образы. Черный монолук, толстовка oversize, легинсы и массивные кроссовки – пожалуй, лучший выбор для перелетов с маленькими детьми.
Анджелина Джоли
Фото: Eastnews
Элегантность и контрасты базовых цветов – главные мотивы стиля Анджелины Джоли. Во время авиарейсов актриса не изменяет ему, поднимаясь на борт самолета в платьях-миди и на каблуках.
Наталья Рудова
Фото: Instagram
Выбор Натальи Рудовой прост и лаконичен: длинная футболка, будто позаимствованная у бойфренда, и удобные белые кроссовки.
Николь Шерзингер
Фото: Eastnews
От богемного шика до классики гранжа: простой крой и oversize Николь Шерзингер компенсирует аксессуарами – сумками с бахромой и кросс-боди, темными солнцезащитными очками и головными уборами.
Тина Канделаки
Фото: Instagram
Формула удачного сочетания от Тины Канделаки – элегантность плюс спорт-шик. Модный расчет получился абсолютно точным: классический бежевый тренч отлично рифмуется с легинсами, белыми кроссовками и вместительным сиреневым шоппером.
Ева Лонгория
Фото: Eastnews
Ева Лонгория делает ставку на монохромные образы и не проигрывает, особенно если речь идет о двух противоположностях – черном и белом цветах. Выглядеть стильно, путешествуя с коляской, помогает total back в сочетании с кожей – грубыми сапогами с металлической фурнитурой и шляпой.
Путешествовать стильно, сохраняя максимальный комфорт, – суперспособность селебрити, которую точно стоит взять на заметку. А что предпочитаете вы: стиль или удобство?
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram, GettyImages, Globallook, Eastnews
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