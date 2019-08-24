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Самые стильные образы для путешествий Кардашьян, Лопес, Перминовой и других звезд: фото

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ким Кардашьян

Фото: Globallook

Десятки перелетов, смена часовых поясов и огромное количество багажа: бесконечные гастроли и международные туры – привычная часть графика селебрити. Большинство звезд появляются в аэропортах без яркого макияжа, преимущественно в спортивной одежде, отдавая предпочтение многослойности и вещам oversize. Но кто-то все равно остается верным ярким аутфитам, поднимаясь по трапу самолета в обуви на головокружительных шпильках. Самые стильные travel-образы звезд – в нашей новой подборке!

Ким Кардашьян

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Фото: Eastnews

Ким Кардашьян продолжает демонстрировать аппетитные формы, подчеркивая их платьями и комбинезонами по фигуре. Но периодически звезда позволяет себе отдохнуть от них, миксуя спортивные костюмы, объемные куртки и обувь на каблуке.

Дженнифер Лопес

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Фото: Eastnews

Несмотря на любовь к спорту и спорт-шику, Джей Ло уверенно шагает по аэропорту на максимально высоких шпильках.

Елена Перминова

Фото: Instagram

Стильная многодетная мама Перминова успевает демонстрировать трендовые образы между многочасовыми перелетами. Выбор лаконичен: джинсы-бойфренды, базовая футболка и массивные казаки – любимая обувь модели.

Меган Маркл

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Фото: Eastnews

Герцогиня Сассекская – известная нарушительница королевского дресс-кода. Поэтому Маркл смело носит брюки-скинни, легинсы, кроссовки и прячется от папарацци под козырьками спортивных бейсболок.

Кейт Миддлтон

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Фото: Globallook

В отличие от Меган Маркл, Кейт Миддлтон соблюдает протокол даже во время перелетов с детьми. Безупречные платья и двойки на основе юбки-карандаша и жакета, бежевые лодочки и телесные колготки – в ее travel-образах все досконально, впрочем, как и всегда.

Королева Летиция

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Фото: GettyImages

От милитари-шика с массивными ботинками и брюками-карго до элегантных образов с платьем-футляром и лодочками: в выборе аутфитов Летиция Ортис себя никогда не ограничивает. Одно можно сказать точно – в каждом из них она выглядит по-королевски.

Ксения Бородина

Фото: Instagram

Костюмы и комбинезоны в «пижамном» стиле стали фаворитами Ксении Бородиной как на отдыхе, так и во время перелетов. Все просто: цвет, принт и свободный силуэт!

Хайди Клум

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Фото: Eastnews

Акцентные принты, байкерские ботинки и oversize – любимые детали travel-образов Хайди Клум. 46-летняя супермодель умеет одеться так, что разница в возрасте с 29-летним супругом становится незаметной.

Рианна

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Фото: Globallook

Рианна обожает гипертрофированный объем, безразмерные вещи и многослойность. Эти тренды отчетливо прослеживаются не только в коллекциях ее бренда Fenty, но и в расслабленных travel-образах певицы.

Ирина Шейк

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Фото: Eastnews

Выглядеть роскошно в спортивных брюках, костюмах свободного силуэта и резиновых шлепанцах – то, чему действительно нужно поучиться у Ирины Шейк. Лайфхак для тех, кто все свое предпочитает носить с собой – поясная сумка плюс вместительный шопер в одном образе.

Бейонсе

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Фото: Eastnews

Бейонсе идет на посадку с супругом и при полном параде: даже к casual-образу с принтованной майкой и широкими брюками звезда подобрала головокружительные шпильки.

Валерия

Фото: Instagram

Валерия знает не понаслышке, как одеться так, чтобы выглядеть моложе. Звезда активно привносит спорт-шик в свои повседневные образы, и один из последних travel-образов не стал исключением. Певица дополнила тренировочные брюки-клеш и базовую футболку массивными белыми кроссовками и чемоданом в тон.

Мадонна

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Фото: Eastnews

Многослойность и любимый черный цвет: в аутфитах Мадонны всегда все лаконично и стильно. Широкие брюки, пальто и куртки oversize, крупные шарфы и неизменная деталь – стильные очки с максимально темными линзами.

Ольга Бузова

Фото: Instagram

Самые насыщенные оттенки, неон и спортивные костюмы с объемными бомберами и брюками-джоггерами: даже в аэропорту Ольга Бузова не желает оставаться в тени.

Селин Дион

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Фото: Instagram

Эпатажные выходы Селин Дион у всех на слуху. Проводя значительную часть времени в перелетах, 51-летняя певица предпочитает быть на борту самолета во всеоружии. Если шпильки, то самые высокие, если цвета и принты – то самые яркие.

Зара

Фото: Instagram

Замшевые лодочки, строгие брюки, базовая футболка и лаконичный жакет из темного денима – такой аутфит предпочла Зара для очередного рейса. Фолловеры часто называют стиль певицы «аристократичным» – это качество всегда остается неизменным.

Перис Хилтон

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Фото: Eastnews

Велюровые спортивные костюмы, розовый цвет и крупные солнцезащитные очки остаются верными спутниками образов Перис Хилтон еще с эпохи нулевых.

Виктория Боня

Фото: Instagram

Выбирая travel-образы, Виктория Боня предпочитает комфорт. Ее фавориты – спортивный костюм со свитшотом и джоггерами, массивные кроссовки (ugly sneakers) и спортивная бейсболка. Звезда мастерски вписывает в свой аутфит элегантные сумки Hermès, и смотрятся они вполне органично в комбинации со спорт-шиком.

Бритни Спирс

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Фото: Eastnews

Бритни Спирс не изменяет своему стилю со времен девяностых и нулевых, смело надевая микрошорты, максимально открывая ноги и дополняя образы обувью на массивной платформе.

Яна Рудковская

Фото: Instagram

Логомания и бренды – настоящая страсть Яны Рудковской. Для путешествия на частном джете звезда выбрала расслабленный аутфит на основе «пижамного» костюма Louis Vuitton и текстильной сумки-шоппера с вышивкой от Christian Dior.

Анна Седокова

Фото: Instagram

Многодетная мама путешествует часто, и для этого подбирает максимально комфортные образы. Черный монолук, толстовка oversize, легинсы и массивные кроссовки – пожалуй, лучший выбор для перелетов с маленькими детьми.

Анджелина Джоли

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Фото: Eastnews

Элегантность и контрасты базовых цветов – главные мотивы стиля Анджелины Джоли. Во время авиарейсов актриса не изменяет ему, поднимаясь на борт самолета в платьях-миди и на каблуках.

Наталья Рудова

Фото: Instagram

Выбор Натальи Рудовой прост и лаконичен: длинная футболка, будто позаимствованная у бойфренда, и удобные белые кроссовки.

Николь Шерзингер

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Фото: Eastnews

От богемного шика до классики гранжа: простой крой и oversize Николь Шерзингер компенсирует аксессуарами – сумками с бахромой и кросс-боди, темными солнцезащитными очками и головными уборами.

Тина Канделаки

Фото: Instagram

Формула удачного сочетания от Тины Канделаки – элегантность плюс спорт-шик. Модный расчет получился абсолютно точным: классический бежевый тренч отлично рифмуется с легинсами, белыми кроссовками и вместительным сиреневым шоппером.

Ева Лонгория

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Фото: Eastnews

Ева Лонгория делает ставку на монохромные образы и не проигрывает, особенно если речь идет о двух противоположностях – черном и белом цветах. Выглядеть стильно, путешествуя с коляской, помогает total back в сочетании с кожей – грубыми сапогами с металлической фурнитурой и шляпой.

Путешествовать стильно, сохраняя максимальный комфорт, – суперспособность селебрити, которую точно стоит взять на заметку. А что предпочитаете вы: стиль или удобство?

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram, GettyImages, Globallook, Eastnews

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