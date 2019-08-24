Самые стильные образы для путешествий Кардашьян, Лопес, Перминовой и других звезд: фото

В отличие от Меган Маркл, Кейт Миддлтон соблюдает протокол даже во время перелетов с детьми. Безупречные платья и двойки на основе юбки-карандаша и жакета, бежевые лодочки и телесные колготки – в ее travel-образах все досконально, впрочем, как и всегда.

Королева Летиция