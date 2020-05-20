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С тренчем, брюками-палаццо и не только: как носить и с чем сочетать кроссовки, чтобы выглядеть женственно

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Тина Канделаки

Фото: Instagram

Кроссовки давно покинули спортзалы и уверенно возглавили топ самой любимой обуви модных инфлюенсеров. Массивные ugly sneakers приобрели в этом сезоне более элегантные формы, чем еще быстрее доказали свою совместимость с классикой и деталями делового гардероба. Вдохновляйтесь образами селебрити и первых модниц Instagram — листайте галерею Passion.ru. А мы переходим от теории к практике и разбираем идеи эффектных образов!

Кроссовки + брючный костюм

  1. Блейзер You Wanna, 8 950 руб. 2. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 3. Сумка Trussardi, 41 650 руб. 4. Брюки You Wanna, 5 950 руб. 5. Кроссовки Alla Pugachova, 13 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Костюмы в лучших традициях power dressing все так же делают смелые заявления. Укороченные, слегка зауженные книзу брюки, прямой блейзер до середины бедра, свободная линия плеч — формула идеальной двойки. Стиль сильных женщин открыт для экспериментов с цветом и деталями, поэтому к насыщенному конфетному оттенку смело добавляем белые кроссовки и миниатюрную сумку кросс-боди.

Кроссовки + тренч

  1. Брюки Mango, 4 299 руб. 2. Серьги Lisa Smith (poisondrop.ru), 3 200 руб. 3. Рубашка H&M, 1 599 руб. 4. Тренч Laroom, 38 000 руб. 5. Кроссовки Trussardi Jeans, 14 365 руб. 6. Сумка Coccinelle, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Массивные кроссовки демонстрируют отличную совместимость с брюками-палаццо — тот самый случай, когда классика и спорт гармонично играют в тандеме друг с другом. Идея для прогулок, будней в офисе или casual Friday («свободная пятница» — дни, свободные от дресс-кода, предусмотренные правилами некоторых компаний — прим. ред.) — микс широких брюк с высоким поясом со слегка небрежно заправленной в них базовой рубашкой и тренчем длиной ниже колен.

Кроссовки + джинсы с классическим блейзером

  1. Кроссовки Lacoste, цена по запросу. 2. Блейзер Guess Jeans, 12 390 руб. 3. Топ Zara, 799 руб. 4. Сумка Furla, 30 500 руб. 5. Джинсы H&M, 2 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Как и кроссовки, джинсы также вписались в дресс-код деловых женщин и вполне органично смотрятся в нем. Миссия сезона — выбрать идеальную пару. На этот раз в ее роли выступят прямые, слегка укороченные джинсы высокой посадки. Перевести отношения с денимом в деловой формат поможет отсутствие потертостей и классические темные оттенки синего. В союзе с двубортным блейзером насыщенного, но не кричащего цвета и кроссовками в стилистике колор-блок модная партия будет выиграна.

Какие кроссовки выбрать для прогулок по городу этим летом? Подскажет модный гид Passion.ru.

Фото: Instagram, архивы пресс-служб

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