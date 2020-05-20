С тренчем, брюками-палаццо и не только: как носить и с чем сочетать кроссовки, чтобы выглядеть женственно

Как и кроссовки, джинсы также вписались в дресс-код деловых женщин и вполне органично смотрятся в нем. Миссия сезона — выбрать идеальную пару. На этот раз в ее роли выступят прямые, слегка укороченные джинсы высокой посадки. Перевести отношения с денимом в деловой формат поможет отсутствие потертостей и классические темные оттенки синего. В союзе с двубортным блейзером насыщенного, но не кричащего цвета и кроссовками в стилистике колор-блок модная партия будет выиграна.

Какие кроссовки выбрать для прогулок по городу этим летом? Подскажет модный гид Passion.ru.