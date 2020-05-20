С тренчем, брюками-палаццо и не только: как носить и с чем сочетать кроссовки, чтобы выглядеть женственно
Фото: Instagram
Кроссовки + брючный костюм
Фото: Архивы пресс-служб
Костюмы в лучших традициях power dressing все так же делают смелые заявления. Укороченные, слегка зауженные книзу брюки, прямой блейзер до середины бедра, свободная линия плеч — формула идеальной двойки. Стиль сильных женщин открыт для экспериментов с цветом и деталями, поэтому к насыщенному конфетному оттенку смело добавляем белые кроссовки и миниатюрную сумку кросс-боди.
Кроссовки + тренч
Фото: Архивы пресс-служб
Массивные кроссовки демонстрируют отличную совместимость с брюками-палаццо — тот самый случай, когда классика и спорт гармонично играют в тандеме друг с другом. Идея для прогулок, будней в офисе или casual Friday («свободная пятница» — дни, свободные от дресс-кода, предусмотренные правилами некоторых компаний — прим. ред.) — микс широких брюк с высоким поясом со слегка небрежно заправленной в них базовой рубашкой и тренчем длиной ниже колен.
Кроссовки + джинсы с классическим блейзером
Фото: Архивы пресс-служб
Как и кроссовки, джинсы также вписались в дресс-код деловых женщин и вполне органично смотрятся в нем. Миссия сезона — выбрать идеальную пару. На этот раз в ее роли выступят прямые, слегка укороченные джинсы высокой посадки. Перевести отношения с денимом в деловой формат поможет отсутствие потертостей и классические темные оттенки синего. В союзе с двубортным блейзером насыщенного, но не кричащего цвета и кроссовками в стилистике колор-блок модная партия будет выиграна.
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Фото: Instagram, архивы пресс-служб
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