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3 варианта стильных образов с белой футболкой для любого случая

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Роузи Хантингтон-Уайтли

Фото: Instagram
Однотонная белая футболка свободного силуэта – простая и понятная деталь функционального гардероба. На её основе можно составить массу интересных образов, имея в арсенале лишь пару базовых джинсов и набор трендовых аксессуаров. Как? Мы подготовили для вас сразу три модные идеи!

С денимом

  1. Джинсы Levi's, цена по запросу. 2. Футболка H&M, 1 999 руб. 3. Очки Zara, 1 999 руб. 4. Повязка для волос, Marciano Los Angeles, цена по запросу. 5. Сумка Mango, 3999 руб. 6. Сандалии-слайды Mango, 2999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Укороченные джинсы-бойфренды и однотонная бланковая футболка – классическое сочетание, которое лежит в основе правильного базового гардероба. Комплект вступает в бой тогда, когда планы меняются резко, а времени на сборы по минимуму. Чтобы не заскучать от однообразия, добавьте яркие детали: принтованный аксессуар для волос, остромодную сумку-ведро и максимально комфортные сандалии-слайды.

Лайфхак: чтобы трансформировать образ под вечерний выход, замените обувь на плоском ходу бежевыми лодочками на шпильке и добавьте миниатюрную сумку кросс-боди на цепочке.

С юбкой-плиссе

  1. Юбка-плиссе GUESS, цена по запросу. 2. Футболка Bershka, 999 руб. 3. Очки Gloria Jeans, 99 руб. 4. Сумка Trussardi Jeans, 9 127 руб. 5. Босоножки Mango, 1999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

В этом сезоне дизайнеры настаивают на возвращении плиссированной юбки-миди в топ модных трендов. В паре с простой белой футболкой, заправленной за пояс, акцентная деталь будет смотреться еще ярче.

Пускай юбка станет главной в образе. Для этого подбираем аксессуары, которые не будут конкурировать с ней – однотонные босоножки на блочном каблуке, темные очки оригинальной формы. Сделать аутфит интереснее можно при помощи принтованного твилли, перекликающегося с цветом юбки, – просто завяжите шелковый платок на ручке сумки.

С яркими палаццо

  1. Брюки Elisabetta Franchi, 13 200 руб. 2. Серьги Mango, 999 руб. 3. Ободок Zara, 999 руб. 4. Туфли GUESS, цена по запросу. 5. Футболка Zara, 1 599 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Брюки-палаццо высокой посадки – самый эффективный экспресс-метод визуально удлинить ноги и прибавить пару сантиметров в росте. И это тот самый случай, когда правильно подобранные брюки избавляют от потребности носить высокий каблук.

Насыщенные оттенки не только задают натроение образу, но и отлично сочетаются с базовой футболкой. Завершаем образ лодочками-слингбэками (туфли с открытой пяткой), текстильным обручем и парой акцентных украшений.

Текст: Полина Гераскина

Фото: архивы пресс-служб

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