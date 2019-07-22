3 варианта стильных образов с белой футболкой для любого случая

Укороченные джинсы-бойфренды и однотонная бланковая футболка – классическое сочетание, которое лежит в основе правильного базового гардероба. Комплект вступает в бой тогда, когда планы меняются резко, а времени на сборы по минимуму. Чтобы не заскучать от однообразия, добавьте яркие детали: принтованный аксессуар для волос, остромодную сумку-ведро и максимально комфортные сандалии-слайды.

Лайфхак: чтобы трансформировать образ под вечерний выход, замените обувь на плоском ходу бежевыми лодочками на шпильке и добавьте миниатюрную сумку кросс-боди на цепочке.

С юбкой-плиссе