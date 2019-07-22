3 варианта стильных образов с белой футболкой для любого случая

С денимом
Фото: Архивы пресс-служб
Укороченные джинсы-бойфренды и однотонная бланковая футболка – классическое сочетание, которое лежит в основе правильного базового гардероба. Комплект вступает в бой тогда, когда планы меняются резко, а времени на сборы по минимуму. Чтобы не заскучать от однообразия, добавьте яркие детали: принтованный аксессуар для волос, остромодную сумку-ведро и максимально комфортные сандалии-слайды.
Лайфхак: чтобы трансформировать образ под вечерний выход, замените обувь на плоском ходу бежевыми лодочками на шпильке и добавьте миниатюрную сумку кросс-боди на цепочке.
С юбкой-плиссе
Фото: Архивы пресс-служб
В этом сезоне дизайнеры настаивают на возвращении плиссированной юбки-миди в топ модных трендов. В паре с простой белой футболкой, заправленной за пояс, акцентная деталь будет смотреться еще ярче.
Пускай юбка станет главной в образе. Для этого подбираем аксессуары, которые не будут конкурировать с ней – однотонные босоножки на блочном каблуке, темные очки оригинальной формы. Сделать аутфит интереснее можно при помощи принтованного твилли, перекликающегося с цветом юбки, – просто завяжите шелковый платок на ручке сумки.
С яркими палаццо
Фото: Архивы пресс-служб
Брюки-палаццо высокой посадки – самый эффективный экспресс-метод визуально удлинить ноги и прибавить пару сантиметров в росте. И это тот самый случай, когда правильно подобранные брюки избавляют от потребности носить высокий каблук.
Насыщенные оттенки не только задают натроение образу, но и отлично сочетаются с базовой футболкой. Завершаем образ лодочками-слингбэками (туфли с открытой пяткой), текстильным обручем и парой акцентных украшений.
Текст: Полина Гераскина
Фото: архивы пресс-служб
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