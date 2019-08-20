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С классическим блейзером, казаками и не только: как носить летние платья в прохладную погоду

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Alexander McQueen

Фото: Vogue.com
Лето не радует солнечной погодой? Это не повод расстраиваться и прятать открытые платья в дальний ящик. С правильным подходом и парой стильных аксессуаров можно получить не одну стильную вариацию на тему легких комбинаций и сарафанов. А для вдохновения – наша новая подборка!

Главный секрет безупречной совместимости летних платьев и теплой одежды – игра фактур. В ее правилах плотные костюмные материалы, грубая кожа и деним отлично сочетаются с легким шифоном, шелком, атласом и плиссированными тканями. Смело принимайте вызов и миксуйте элементы разных стилей, делайте ставку на принты и балансируйте с яркостью!

С кожаной косухой

  1. Куртка-косуха Guess Jeans, 14 390 руб. 2. Казаки S. Oliver, 5 990 руб. 3. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 4. Платье H&M, 1 199 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

В ветреную августовскую погоду носим принтованные платья-мини с байкерскими косухами oversize и массивной обувью. Фаворитами сезона стали сапоги-казаки – остромодная деталь в духе вестерна, которая этим летом уверенно перешла из выжженных прерий в бетонные джунгли. Этому мы, безусловно, рады, ведь носить их можно абсолютно со всем: от воздушных шелковых платьев до рваных джинсов-бойфрендов. Повседневный образ в духе гранжа из девяностых дополняем остромодными узкими очками и смело отправляемся на прогулку, концерт под открытым небом или встречу с подругами.

С удлиненным блейзером

  1. Платье Mango, 3 999 руб. 2. Сумка Liu Jo, 19 499 руб. 3. Ободок Boohoo, цена по запросу. 4. Блейзер Pinko, 41 435 руб. 5. Ботильоны Casadei, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Плиссированное платье-миди в модном арсенале – гарант самых удачных сочетаний. Комбинируя его с удлиненным приталенным блейзером, вы получаете стильный аутфит для офиса, который всегда выручит, если после работы и череды деловых встреч в планах появилось романтическое свидание. Добавляем ботильоны или лодочки на каблуке комфортной высоты, вооружаемся вместительной сумкой-шоппером и смело выходим навстречу будничной суете.

С джинсовкой oversize

  1. Кеды Geox, 10 490 руб. 2. Джинсовая куртка Bershka, 2 799 руб. 3. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 4. Платье Zara, 2 599 руб. 5. Повязка для волос Boohoo, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Классика в casual-формате: объемная джинсовая куртка, цитирующая тенденции восьмидесятых, гармонично дополняет платье-комбинацию и помогает встретить капризы погоды. Лейтмотивом образа становится комфорт, создаваемый свободным силуэтом и максимально удобной обувью. Миксуйте аутфит со светлыми кедами, очками в массивной оправе и актуальными аксессуарами для волос, перекликающимися с цветовой гаммой образа.

Переходим от теории к практике, смело ставя fashion-эксперименты с классикой и сезонными новинками. Попробуйте, и Вы удивитесь тому, насколько функционален ваш гардероб!

Текст: Полина Гераскина

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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