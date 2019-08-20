С классическим блейзером, казаками и не только: как носить летние платья в прохладную погоду

Главный секрет безупречной совместимости летних платьев и теплой одежды – игра фактур. В ее правилах плотные костюмные материалы, грубая кожа и деним отлично сочетаются с легким шифоном, шелком, атласом и плиссированными тканями. Смело принимайте вызов и миксуйте элементы разных стилей, делайте ставку на принты и балансируйте с яркостью!
С кожаной косухой
Фото: Архивы пресс-служб
В ветреную августовскую погоду носим принтованные платья-мини с байкерскими косухами oversize и массивной обувью. Фаворитами сезона стали сапоги-казаки – остромодная деталь в духе вестерна, которая этим летом уверенно перешла из выжженных прерий в бетонные джунгли. Этому мы, безусловно, рады, ведь носить их можно абсолютно со всем: от воздушных шелковых платьев до рваных джинсов-бойфрендов. Повседневный образ в духе гранжа из девяностых дополняем остромодными узкими очками и смело отправляемся на прогулку, концерт под открытым небом или встречу с подругами.
С удлиненным блейзером
Фото: Архивы пресс-служб
Плиссированное платье-миди в модном арсенале – гарант самых удачных сочетаний. Комбинируя его с удлиненным приталенным блейзером, вы получаете стильный аутфит для офиса, который всегда выручит, если после работы и череды деловых встреч в планах появилось романтическое свидание. Добавляем ботильоны или лодочки на каблуке комфортной высоты, вооружаемся вместительной сумкой-шоппером и смело выходим навстречу будничной суете.
С джинсовкой oversize
Фото: Архивы пресс-служб
Классика в casual-формате: объемная джинсовая куртка, цитирующая тенденции восьмидесятых, гармонично дополняет платье-комбинацию и помогает встретить капризы погоды. Лейтмотивом образа становится комфорт, создаваемый свободным силуэтом и максимально удобной обувью. Миксуйте аутфит со светлыми кедами, очками в массивной оправе и актуальными аксессуарами для волос, перекликающимися с цветовой гаммой образа.
Переходим от теории к практике, смело ставя fashion-эксперименты с классикой и сезонными новинками. Попробуйте, и Вы удивитесь тому, насколько функционален ваш гардероб!
Текст: Полина Гераскина
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!