С классическим блейзером, казаками и не только: как носить летние платья в прохладную погоду

Классика в casual-формате: объемная джинсовая куртка, цитирующая тенденции восьмидесятых, гармонично дополняет платье-комбинацию и помогает встретить капризы погоды. Лейтмотивом образа становится комфорт, создаваемый свободным силуэтом и максимально удобной обувью. Миксуйте аутфит со светлыми кедами, очками в массивной оправе и актуальными аксессуарами для волос, перекликающимися с цветовой гаммой образа.

Переходим от теории к практике, смело ставя fashion-эксперименты с классикой и сезонными новинками. Попробуйте, и Вы удивитесь тому, насколько функционален ваш гардероб!