С казаками, поясной сумкой и не только: как носить комбинезон, чтобы выглядеть стильно

Источником вдохновения для самых актуальных комбинезонов послужила рабочая униформа и костюмы химзащиты. С подачи дизайнеров грубая спецовка превратилась в максимально женственный элемент гардероба, который можно смело миксовать с головокружительными шпильками, statement-украшениями (в их числе – броские серьги, крупные браслеты, многоярусные ожерелья), элегантными сумками.

На каждый день или на вечернее мероприятие, на свидание или на ужин с подругами – комбинезон будет уместен по любому случаю. Главное – выбрать верную тактику, в которой главными игроками оказываются аксессуары и обувь!