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С казаками, поясной сумкой и не только: как носить комбинезон, чтобы выглядеть стильно

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Елена Перминова

Фото: Instagram
В этом году комбинезоны набрали популярность стремительно и не собираются сдавать позиции. Звезды и фешиониста полюбили их за универсальность и возможность носить по любому поводу, будь то повседневный выход или вечеринка с дресс-кодом. Как сыграть выигрышную партию с комбинезоном? Мы подготовили модную стратегию!

Короткий комбинезон и казаки

  1. Казаки Furla, 29 500 руб. 2. Часы Tous 12 700 руб. 3. Очки Andy Wolf x Pinqponq, 21 500 руб. 4. Поясная сумка Isabel Marant, 32 326 руб. 5. Topshop, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Современная вариация на тему классического вестерна – комбинезон из плотного денима в сочетании с сапогами-казаками. Обыграть look помогут детали: поясные сумки из грубой кожи и миниатюрные рюкзаки, акцентная бижутерия и массивные часы, остромодные очки в духе спорт-шик. Отличный пример того, как совместить сразу несколько модных трендов в одном образе.

Брючный комбинезон и мюли

  1. Мюли Charles Jourdan 37 989 рубю 2. Браслет Bvlgari, цена по запросу. 3. Комбинезон Pinko, 31 700 руб. 4. Сумка Salvatore Ferragamo 38 603 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Брючный комбинезон с V-образным вырезом и драпировками может составить конкуренцию даже самом эффектному вечернему платью. Классические модели с брюками-клеш демонстрируют абсолютную совместимость с лаконичными лодочками, трендовыми мюлями на каблуке и без, с миниатюрной сумкой-пошетом на цепочке. Не забывайте об украшениях, ведь мерцание драгоценных камней и металлов – пожалуй, наиболее удачное дополнение любого образа.

«Рабочий» комбинезон и босоножки на каблуке

  1. Босоножки Mango, 3 999 руб. 2. Серьги H&M, 999 руб. 3. Комбинезон Be Blumarine, цена по запросу. 4. Сумка Michael Kors, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Источником вдохновения для самых актуальных комбинезонов послужила рабочая униформа и костюмы химзащиты. С подачи дизайнеров грубая спецовка превратилась в максимально женственный элемент гардероба, который можно смело миксовать с головокружительными шпильками, statement-украшениями (в их числе – броские серьги, крупные браслеты, многоярусные ожерелья), элегантными сумками.

На каждый день или на вечернее мероприятие, на свидание или на ужин с подругами – комбинезон будет уместен по любому случаю. Главное – выбрать верную тактику, в которой главными игроками оказываются аксессуары и обувь!

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram, архивы пресс-служб

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