С казаками, поясной сумкой и не только: как носить комбинезон, чтобы выглядеть стильно

Короткий комбинезон и казаки
Фото: Архивы пресс-служб
Современная вариация на тему классического вестерна – комбинезон из плотного денима в сочетании с сапогами-казаками. Обыграть look помогут детали: поясные сумки из грубой кожи и миниатюрные рюкзаки, акцентная бижутерия и массивные часы, остромодные очки в духе спорт-шик. Отличный пример того, как совместить сразу несколько модных трендов в одном образе.
Брючный комбинезон и мюли
Фото: Архивы пресс-служб
Брючный комбинезон с V-образным вырезом и драпировками может составить конкуренцию даже самом эффектному вечернему платью. Классические модели с брюками-клеш демонстрируют абсолютную совместимость с лаконичными лодочками, трендовыми мюлями на каблуке и без, с миниатюрной сумкой-пошетом на цепочке. Не забывайте об украшениях, ведь мерцание драгоценных камней и металлов – пожалуй, наиболее удачное дополнение любого образа.
«Рабочий» комбинезон и босоножки на каблуке
Фото: Архивы пресс-служб
Источником вдохновения для самых актуальных комбинезонов послужила рабочая униформа и костюмы химзащиты. С подачи дизайнеров грубая спецовка превратилась в максимально женственный элемент гардероба, который можно смело миксовать с головокружительными шпильками, statement-украшениями (в их числе – броские серьги, крупные браслеты, многоярусные ожерелья), элегантными сумками.
На каждый день или на вечернее мероприятие, на свидание или на ужин с подругами – комбинезон будет уместен по любому случаю. Главное – выбрать верную тактику, в которой главными игроками оказываются аксессуары и обувь!
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram, архивы пресс-служб
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!