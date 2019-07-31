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С джинсами, брюками-клеш или шелковыми платьями: как носить и с чем сочетать плетеную сумку-корзинку как у Джейн Биркин

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Eastnews
Листаем фотографии Джейн Биркин и вдохновляемся: актриса редко изменяла корзинке, считая её самым удобным аксессуаром даже после создания для неё легендарной Hermès Birkin Bag. Трудно представить, что корзинка еще долго оставалась главным конкурентом сумки, за которой сегодня охотятся тысячи фэшиониста.

Корзинка — аксессуар, удобный не только для пикников и шопинга в овощной лавке. С ней можно смело отправиться на свидание, на чашечку кофе с подругой и даже на коктейльную вечеринку. Главное — подобрать правильный аутфит.

С денимом

  1. Джинсы Calvin Klein, цена по запросу. 2. Повязка для волос H&M, 699 руб. 3. Топ Boohoo, цена по запросу. 4. Сумка-корзинка Muun, 11 347 руб. 5. Мюли Simon Miller, 24 677 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Урок от Биркин: носим сумку-корзинку со свободнымии джинсами высокой посадки в паре с любым верхом: от базовых белых футболок до топов в викторианском стиле. Такая вариация на тему casual освежит повседневный стиль и добавит в него нотки средиземноморского шика. Трендовым образ сделают мюли на невысоком каблуке и аксессуары для волос – атласные повязки, принтованные платки и жемчужные заколки.

С комбинезоном

  1. Сумка Mango, 2 499 руб. 2. Комбинезон Liu Jo, цена по запросу. 3. Серьги Mango, 1 499 руб. 4. Сандалии-слайды Mango, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Принты в сочетании с плетеными аксессуарами редко проигрывают. Этнические мотивы, полоска, контрастный горошек можно смело сочетать с корзинкой, причем не только в повседневных образах, но и как вариант для исключительных случаев. Для этого вооружаемся комбинезоном – самой модной деталью этого лета, добавляем к нему удобные сандалии-слайды и массивную бижутерию. Отличный пример того, как легкий плетеный аксессуар превращается в акцентную деталь бохо-стиля.

С коктейльным платьем

  1. Мюли Senso, 6 999 руб. 2. Серьги Mango, 2 799 руб. 3. Платье-комбинация Zara, 2 999 руб. 4. Сумка-корзинка Cesta Collective, 28 473 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Необычное сочетание, которое доказывает наглядно суперспособность сумки-корзинки подстраиваться под любой образ. С элегантной корзинкой в черном цвете вы можете смело пойти на коктейльную вечеринку. И это отличная новость для тех, кто не может уместить все самое необходимое в миниатюрный клатч. Навстречу веселью и танцам до рассвета – в воздушном платье-комбинации длины мидакси, а в пару к ним – телесные мюли на каблуке комфортной для вас высоты.

Одной из главных среди современных последовательниц стиля Биркин по праву считается парижанка Жанна Дамас. Модный блогер применяет сумку-корзинку абсолютно ко всем образам. Своими аутфитами девушка доказывает, что этот аксессуар является актуальным в любое время года – как с легким платьем, так и с теплым пальто.

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Фото: Instagram

Бунтарские шестидесятые – эпоха, которая не первый сезон вдохновляет дизайнеров. Этим летом корзинки и плетеные сумки на пике популярности – не забудьте добавить многообещающий тренд в свой набор аксессуаров!

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Mango, 799 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

В каком образе сумка-корзинка смотрится, по вашему мнению, наиболее гармонично?

Текст: Полина Гераскина

Фото: Dpa, Eastnews, Instagram, архивы пресс-служб

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