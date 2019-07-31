С джинсами, брюками-клеш или шелковыми платьями: как носить и с чем сочетать плетеную сумку-корзинку как у Джейн Биркин

Необычное сочетание, которое доказывает наглядно суперспособность сумки-корзинки подстраиваться под любой образ. С элегантной корзинкой в черном цвете вы можете смело пойти на коктейльную вечеринку. И это отличная новость для тех, кто не может уместить все самое необходимое в миниатюрный клатч. Навстречу веселью и танцам до рассвета – в воздушном платье-комбинации длины мидакси, а в пару к ним – телесные мюли на каблуке комфортной для вас высоты.

Одной из главных среди современных последовательниц стиля Биркин по праву считается парижанка Жанна Дамас. Модный блогер применяет сумку-корзинку абсолютно ко всем образам. Своими аутфитами девушка доказывает, что этот аксессуар является актуальным в любое время года – как с легким платьем, так и с теплым пальто.