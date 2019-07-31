С джинсами, брюками-клеш или шелковыми платьями: как носить и с чем сочетать плетеную сумку-корзинку как у Джейн Биркин

Корзинка — аксессуар, удобный не только для пикников и шопинга в овощной лавке. С ней можно смело отправиться на свидание, на чашечку кофе с подругой и даже на коктейльную вечеринку. Главное — подобрать правильный аутфит.
С денимом
Фото: Архивы пресс-служб
Урок от Биркин: носим сумку-корзинку со свободнымии джинсами высокой посадки в паре с любым верхом: от базовых белых футболок до топов в викторианском стиле. Такая вариация на тему casual освежит повседневный стиль и добавит в него нотки средиземноморского шика. Трендовым образ сделают мюли на невысоком каблуке и аксессуары для волос – атласные повязки, принтованные платки и жемчужные заколки.
С комбинезоном
Фото: Архивы пресс-служб
Принты в сочетании с плетеными аксессуарами редко проигрывают. Этнические мотивы, полоска, контрастный горошек можно смело сочетать с корзинкой, причем не только в повседневных образах, но и как вариант для исключительных случаев. Для этого вооружаемся комбинезоном – самой модной деталью этого лета, добавляем к нему удобные сандалии-слайды и массивную бижутерию. Отличный пример того, как легкий плетеный аксессуар превращается в акцентную деталь бохо-стиля.
С коктейльным платьем
Фото: Архивы пресс-служб
Необычное сочетание, которое доказывает наглядно суперспособность сумки-корзинки подстраиваться под любой образ. С элегантной корзинкой в черном цвете вы можете смело пойти на коктейльную вечеринку. И это отличная новость для тех, кто не может уместить все самое необходимое в миниатюрный клатч. Навстречу веселью и танцам до рассвета – в воздушном платье-комбинации длины мидакси, а в пару к ним – телесные мюли на каблуке комфортной для вас высоты.
Одной из главных среди современных последовательниц стиля Биркин по праву считается парижанка Жанна Дамас. Модный блогер применяет сумку-корзинку абсолютно ко всем образам. Своими аутфитами девушка доказывает, что этот аксессуар является актуальным в любое время года – как с легким платьем, так и с теплым пальто.
Бунтарские шестидесятые – эпоха, которая не первый сезон вдохновляет дизайнеров. Этим летом корзинки и плетеные сумки на пике популярности – не забудьте добавить многообещающий тренд в свой набор аксессуаров!
В каком образе сумка-корзинка смотрится, по вашему мнению, наиболее гармонично?
Текст: Полина Гераскина
Фото: Dpa, Eastnews, Instagram, архивы пресс-служб
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