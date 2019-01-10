Женственность, спортшик и другие правила стиля от Бейонсе, которые стоит взять на заметку

Помимо платьев, певицу часто можно заметить в костюме-двойке с длинными широкими брюками или шортами. А приталенные жакеты Бейонсе предпочитает носить на голое тело, чтобы подчеркнуть зону декольте. Если вы не боитесь смелых экспериментов, возьмите этот прием на заметку.

Спортшик

Бейонсе, как представительница R’n’B культуры, включает элементы этого стиля в свои повседневные образы. Поп-дива не боится миксовать мешковатые спортивные худи с женственными юбками и босоножками на высокой шпильке. Такие образы певица выбирает для походов на различные мероприятия с семьей. Например, в прошлом году она пришла на концерт Бруно Марса в total-look от Valentino, который состоял из красного приталенного платья в спортивном стиле, белых босоножек с тонкими ремешками и большой сумки с заклепками, что тоже отсылает к стилистике R’n’B.