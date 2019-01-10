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Женственность, спортшик и другие правила стиля от Бейонсе, которые стоит взять на заметку

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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На ковровых дорожках Бейонсе выглядит эффектно как в строгом комбинезоне...

Фото: Gettyimages
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Стиль 36-летней певицы Бейонсе прошел долгий путь эволюции прежде, чем она стала такой, какой мы ее знаем сейчас. От самодельных костюмов, париков и шика гламурных нулевых до женственных нарядов и провокационных прозрачных платьев в камнях на красной дорожке. Бейонсе знает, как красиво подчеркнуть свои достоинства и в жизни, и на сцене и отвести сторонние взгляды от недостатков. Нам всем стоит у нее этому поучиться!

Подчеркнутая женственность

Несмотря на появившийся в обществе и модном мире тренд на гендерную нейтральность, когда молодые люди стараются сгладить границы за счет одежды, Бейонсе без стеснения подчеркивает женственными нарядами свои пышные формы. Поп-дива отдает предпочтение приталенным платьям как в повседневной жизни, так и на красной дорожке. Акцент всегда делается на талию, бедра или ноги.

Отсутствие топа под жакетом акцентирует зону декольте, и брючный костюм уже не кажется таким скучным

Помимо платьев, певицу часто можно заметить в костюме-двойке с длинными широкими брюками или шортами. А приталенные жакеты Бейонсе предпочитает носить на голое тело, чтобы подчеркнуть зону декольте. Если вы не боитесь смелых экспериментов, возьмите этот прием на заметку.

Спортшик

Бейонсе, как представительница R’n’B культуры, включает элементы этого стиля в свои повседневные образы. Поп-дива не боится миксовать мешковатые спортивные худи с женственными юбками и босоножками на высокой шпильке. Такие образы певица выбирает для походов на различные мероприятия с семьей. Например, в прошлом году она пришла на концерт Бруно Марса в total-look от Valentino, который состоял из красного приталенного платья в спортивном стиле, белых босоножек с тонкими ремешками и большой сумки с заклепками, что тоже отсылает к стилистике R’n’B.

Бейонсе в total-look'е от Valentino на концерте Бруно Марса

Также, пока некоторые звезды отдают предпочтение изящным украшениям, Бейонсе идет своим путем и часто завершает образ большими гламурными серьгами. Вдохновитесь образами певицы, включайте ее лучшие хиты в свой гардероб и попробуйте поиграть со смешением стилей.

Укороченные топы

Счастливые обладательницы фигуры «песочные часы» могут поучиться у Бейонсе, как правильно носить кроп-топы и сочетать их с юбками или брюками, чтобы выгодно и без пошлости подчеркнуть талию.

Бейонсе в бандажном белом комплекте с кроп-топом

Обычно партией для укороченного топа певица выбирает юбку-карандаш с высокой талией в тон. Это создает иллюзию платья, однако небольшое расстояние между топом и юбкой приковывает внимание к талии. Для отдыха поп-дива останавливается на более расслабленных вариантах и сочетает кроп-топы с брюками свободного кроя и юбкой-солнцем.

Еще больше стильных образов Бейонсе вы найдете в нашей галерее!

Текст: Анастасия Морозова

Фото: Instagram, Gettyimages

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