Открывать запястья с лодыжками и еще 5 простых способов выглядеть стройнее

Монохромный look
Однотонный образ — верный способ визуально выглядеть стройнее. Вертикальная полоса цвета (будь то светлый или яркий оттенок) вытягивает силуэт и сужает его. Главное правило здесь — эту самую полосу не разбивать. Поэтому от поясных сумок и акцентных ремней лучше отказаться.
Удлиненные украшения
Вместо чокеров и коротких ожерелий отдайте предпочтение удлиненным подвескам. Такие создадут дополнительную вертикальную полосу в образе и будут вытягивать силуэт. Благо, стильных вариантов сегодня более чем предостаточно. Носите их с туниками, удлиненными рубашками, платьями и даже жакетами.
Правильно подобранная обувь
Если вы не пренебрегаете длиной мини, то забудьте о черной или любой другой темной обуви. Чтобы не сократить рост, лучше отдавать предпочтение цветам, более-менее подходящим под ваш оттенок кожи. В противном случае вы поставите два темных акцента и значительно укоротите свои ноги.
При этом если вы выбираете длину миди или брюки, то обувь следует подбирать в тон им. Так вы создадите один цветовой силуэт и обозначите искомую вертикальную полосу.
Прямые силуэты
Силуэты, которые стремятся к прямоугольнику, наиболее комплементарны для фигуры, поэтому ваш выбор — именно они. Облегающие вещи сразу обнаруживают, где находится талия, а где бедра. Ваша же цель — скрыть изгибы и не допустить деления фигуры.
Открытые лодыжки и запястья
Непременно делайте акцент на своих самых узких частях тела. Лодыжки и запястья к демонстрации обязательны. Выбирайте рубашки с рукавами ¾ или закатывайте рукава. Брюки и джинсы лучше носить длиной в ⅞.
Важный момент: не закрывайте узкую часть ноги обувью с перемычками или декоративными элементами. Так вы рискуете добавить ей ненужный объем.
Мелкий принт
Крупный принт имеет свойство визуально увеличивать, поэтому на тех зонах, которые вам хочется скорректировать, носить его не стоит. Делайте ставку на мелкий рисунок и не прогадаете.
Текст: Алена Евгеньева
Фото: Global Look Press, архивы пресс-служб
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