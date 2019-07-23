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Открывать запястья с лодыжками и еще 5 простых способов выглядеть стройнее

Когда скрыть фигуру за многослойностью и теплым объемным кардиганом не вариант, приходится прибегать к стилистическим хитростям. Passion.ru вспомнил главные из них, чтобы вы чувствовали себя уверенно даже в самую жаркую пору.

Монохромный look

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Монохромный look

Фото: архивы пресс-служб

Однотонный образ — верный способ визуально выглядеть стройнее. Вертикальная полоса цвета (будь то светлый или яркий оттенок) вытягивает силуэт и сужает его. Главное правило здесь — эту самую полосу не разбивать. Поэтому от поясных сумок и акцентных ремней лучше отказаться.

Удлиненные украшения

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Удлиненные украшения

Фото: архивы пресс-служб

Вместо чокеров и коротких ожерелий отдайте предпочтение удлиненным подвескам. Такие создадут дополнительную вертикальную полосу в образе и будут вытягивать силуэт. Благо, стильных вариантов сегодня более чем предостаточно. Носите их с туниками, удлиненными рубашками, платьями и даже жакетами.

Правильно подобранная обувь

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Фото: архивы пресс-служб

Если вы не пренебрегаете длиной мини, то забудьте о черной или любой другой темной обуви. Чтобы не сократить рост, лучше отдавать предпочтение цветам, более-менее подходящим под ваш оттенок кожи. В противном случае вы поставите два темных акцента и значительно укоротите свои ноги.

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Фото: архивы пресс-служб

При этом если вы выбираете длину миди или брюки, то обувь следует подбирать в тон им. Так вы создадите один цветовой силуэт и обозначите искомую вертикальную полосу.

Прямые силуэты

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Фото: архивы пресс-служб

Силуэты, которые стремятся к прямоугольнику, наиболее комплементарны для фигуры, поэтому ваш выбор — именно они. Облегающие вещи сразу обнаруживают, где находится талия, а где бедра. Ваша же цель — скрыть изгибы и не допустить деления фигуры.

Открытые лодыжки и запястья

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Фото: архивы пресс-служб

Непременно делайте акцент на своих самых узких частях тела. Лодыжки и запястья к демонстрации обязательны. Выбирайте рубашки с рукавами ¾ или закатывайте рукава. Брюки и джинсы лучше носить длиной в ⅞.

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Фото: архивы пресс-служб

Важный момент: не закрывайте узкую часть ноги обувью с перемычками или декоративными элементами. Так вы рискуете добавить ей ненужный объем.

Мелкий принт

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Фото: архивы пресс-служб

Крупный принт имеет свойство визуально увеличивать, поэтому на тех зонах, которые вам хочется скорректировать, носить его не стоит. Делайте ставку на мелкий рисунок и не прогадаете.

Текст: Алена Евгеньева

Фото: Global Look Press, архивы пресс-служб

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