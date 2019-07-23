Открывать запястья с лодыжками и еще 5 простых способов выглядеть стройнее

Крупный принт имеет свойство визуально увеличивать, поэтому на тех зонах, которые вам хочется скорректировать, носить его не стоит. Делайте ставку на мелкий рисунок и не прогадаете.

Текст: Алена Евгеньева

Фото: Global Look Press, архивы пресс-служб

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