Отдых интроверта: курорты Турции, где не бывает толпы туристов
Если вы устали от городской суеты и шума, соскучились по дикой природе, уединению и хотите отдохнуть вдали от людей, то в этой статье руководитель онлайн турагентства Your Mango Tour – Екатерина Фишбейн расскажет о самых спокойных местах отдыха в Турции.
Екатерина Фишбейн
руководитель онлайн турагентства Your Mango Tour
Какой курорт в Турции выбрать, чтобы не было толпы туристов?
Выбирайте курорты Черного моря
Большинство туристов, бронируя отдых в Турции, выбирают курорты на Средиземном или Эгейском море. Чёрное море в этих краях пользуется меньшим спросом и поэтому, кроме того, что отдых здесь получается тихим и спокойным, так ещё и цены на туры более демократичные. Турецкие курорты на Чёрном море имеют множество плюсов: мягкий нежаркий климат, полупустые пляжи, чистое прозрачное море, свежий горный воздух, зелёные чайные поля, множество природных и исторических достопримечательностей, термальные источники. Самый комфортный по температуре воздуха и воды период – июль-август, температура воздуха достигает отметки +32, а море прогревается до +26.
Самые популярные уединённые места отдыха на турецком побережье Черного моря:
Амасра; Синоп; Самсун; Фатса; Ризе.
Курорты, где меньше всего наших соотечественников
В обществе бытует мнение, что именно наши люди с широкой русской душой отдыхают громко и с размахом, а вот европейцы ведут себя тише и культурнее. Если вы хотите отдохнуть в тишине и сменить круг общения, то вам подойдут курорты, где меньше всего россиян. Как правило, таковыми курортами являются те, что расположены в самых дальних точках от аэропорта Анталии, поэтому будьте готовы к долгому трансферу до отеля.
Можно выделить три основных курорта, где отдыхают преимущественно европейцы:
Олюдениз; Кушадасы; Фетхие.
Все три курорта располагаются в живописных местах, окруженных горами и зеленой природой – хвойными и эвкалиптовыми лесами, пляжи здесь чистые и свободные, вода – голубая и прозрачная. Те, кто отдыхал в этих местах отмечают абсолютно другое отношение к туристам, нежели в Анталии и близлежащих курортах, вы будете приятно удивлены заботой персонала и вниманием местных жителей.
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Отели с возрастными ограничениями 16+
В рейтинге самых раздражающих звуков для человека, одну из первых позиций занимает плач ребенка. Действительно, визги, крики и плач малышей, пожалуй, больше всего неприятны для слуха. На отдыхе хочется расслабиться и наслаждаться звуками природы, шумом моря, брызгами волн. Для этого существуют отели, запрещающие посетителям отдых с детьми младше 16 лет. Поэтому даже на популярных и шумных курортах, таких как Белек, Кемер или Аланья, можно найти уединённые спокойные места, если выбирать отель 16+. Это отличный компромиссный вариант для тех, кто хочет уединенного отдыха на пляже, но при этом шумных тусовок по вечерам.
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