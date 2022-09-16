Отдых интроверта: курорты Турции, где не бывает толпы туристов

Какой курорт в Турции выбрать, чтобы не было толпы туристов?

Выбирайте курорты Черного моря

Большинство туристов, бронируя отдых в Турции, выбирают курорты на Средиземном или Эгейском море. Чёрное море в этих краях пользуется меньшим спросом и поэтому, кроме того, что отдых здесь получается тихим и спокойным, так ещё и цены на туры более демократичные. Турецкие курорты на Чёрном море имеют множество плюсов: мягкий нежаркий климат, полупустые пляжи, чистое прозрачное море, свежий горный воздух, зелёные чайные поля, множество природных и исторических достопримечательностей, термальные источники. Самый комфортный по температуре воздуха и воды период – июль-август, температура воздуха достигает отметки +32, а море прогревается до +26.

Самые популярные уединённые места отдыха на турецком побережье Черного моря:

Амасра; Синоп; Самсун; Фатса; Ризе.

Курорты, где меньше всего наших соотечественников

В обществе бытует мнение, что именно наши люди с широкой русской душой отдыхают громко и с размахом, а вот европейцы ведут себя тише и культурнее. Если вы хотите отдохнуть в тишине и сменить круг общения, то вам подойдут курорты, где меньше всего россиян. Как правило, таковыми курортами являются те, что расположены в самых дальних точках от аэропорта Анталии, поэтому будьте готовы к долгому трансферу до отеля.

Можно выделить три основных курорта, где отдыхают преимущественно европейцы:

Олюдениз; Кушадасы; Фетхие.

Все три курорта располагаются в живописных местах, окруженных горами и зеленой природой – хвойными и эвкалиптовыми лесами, пляжи здесь чистые и свободные, вода – голубая и прозрачная. Те, кто отдыхал в этих местах отмечают абсолютно другое отношение к туристам, нежели в Анталии и близлежащих курортах, вы будете приятно удивлены заботой персонала и вниманием местных жителей.