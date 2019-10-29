От впечатляющих мини до скромных миди: как правильно сочетать разную длину юбок с осенней обувью

Чувствовать комфорт и при этом оставаться женственной помогут несколько универсальных формул. С ними встречать холода можно смело и без компромиссов – достаточно лишь подобрать эффектную обувь. Подчеркиваем элегантный деловой имидж при помощи лаконичных фасонов и базовых цветов, но не забываем находить место для акцентных деталей. Как? Подскажет Passion.ru!