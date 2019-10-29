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От впечатляющих мини до скромных миди: как правильно сочетать разную длину юбок с осенней обувью

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Celine

Фото: Vogue.com

Чувствовать комфорт и при этом оставаться женственной помогут несколько универсальных формул. С ними встречать холода можно смело и без компромиссов – достаточно лишь подобрать эффектную обувь. Подчеркиваем элегантный деловой имидж при помощи лаконичных фасонов и базовых цветов, но не забываем находить место для акцентных деталей. Как? Подскажет Passion.ru!

Кожаная мини-юбка + сапоги с широким голенищем

  1. Сумка Ekonika, 9 990 руб. 2. Блейзер Zara, 7 999 руб. 3. Водолазка Liu Jo, 8 999 руб. 4. Кепи Marc Cain, 5 600 руб. 5. Сапоги Guess, 18 390 руб. 6. Юбка Liu Jo, 15 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Консервативный черный в качестве основы образа – легко! Особенно в гардеробе для поздней осени. Не заскучать от монохрома поможет броская пара обуви. Пример удачного сочетания в духе 60-х – дерзкая кожаная мини-юбка на запах в тандеме с сапогами с широким голенищем и броским анималистическим принтом – пожалуй, самым громким трендом сезона.

Кожаная юбка-миди + ботфорты на каблуке

  1. Юбка Tommy Hilfiger x Zendaya, 46 990 руб. 2. Берет Stradivarius, 799 руб. 3. Серьги Mango, цена по запросу. 4. Джемпер Falke, 36 980 руб. 5. Сумка Longchamp, цена по запросу. 6. Сапоги Tommy Hilfiger x Zendaya, 30 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Еще одна вариация на тему кожи, но в формате миди – сочетание элегантной юбки с кожаными ботфортами на высоком каблуке. И это тот самый случай, когда образ выглядит дерзко, но без излишеств. Уравновесить смелые фактуры поможет кашемировый джемпер молочного цвета, а гармоничным дополнением выступит остромодный берет, вместительная сумка и пара statement-украшений.

Юбка ниже колен + сапоги средней высоты

  1. Юбка Alena Akhmadullina х «Снежная королева», 3 990 руб. 2. Блузка Tommy Hilfiger x Zendaya, 13 990 руб. 3. Очки Andy Wolf, 22 500 руб. 4. Сапоги Mango, цена по запросу. 5. Сумка Liu Jo, 17 499 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Для тех, кому наскучила темная палитра, предлагаем попробовать нейтральный беж. Его сочетание с базовым белым, анималистичными принтами рифмующихся оттенков и акцентными деталями безупречно и для деловой встречи, и для романтического свидания. За основу берем плиссированную юбку длиной ниже колен и миксуем с сапогами средней длины и на блочном каблуке комфортной высоты.

Юбка-карандаш + короткие ботильоны

  1. Ботильоны Marc Cain, цена по запросу. 2. Юбка Liu Jo, цена по запросу. 3. Берет Marc Cain, 6 500 руб. 4. Очки Andy Wolf, 24 700 руб. 5. Сумка Ulyana Sergeenko, 95 000 руб. 6. Блузка Longchamp, 29 490 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Белая обувь – настоящий хит этой осени, причем в любой интерпретации: от казаков в духе героини вестерна до классических ботильонов с острым носком. Попробуйте добавить актуальную деталь в повседневный офисный образ со строгой юбкой-карандашом (длина – до колен и ниже). Найти общий язык с гаммой аутфита поможет безупречная база: классическая рубашка свободного силуэта и лаконичная сумка-папка для самых ценных бумаг.

Passion.ru представляет специальный проект, посвященный Международному конкурсу красоты «Мисс Офис — 2019».

Совсем скоро 30 финалисток приедут в Москву, чтобы показать себя, свои таланты, рассказать о своей работе и побороться за 2 миллиона рублей и корону победительницы.

У вас есть уникальный шанс выбрать свою «Мисс Офис — 2019» из их числа. Участница, набравшая наибольшее количество голосов, станет победительницей по версии Passion.ru и получит специальный приз из рук главного редактора нашего сайта Анны Вендер на грандиозном финале, который пройдет 23 ноября во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Знакомьтесь с девушками, голосуйте и следите за обновлениями!

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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