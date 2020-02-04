От нарядов-трансформеров до дерзких акцентов в макияже: как обыграть деловой стиль, если у вас планы на вечер

Passion.ru: Утром – деловая встреча, вечером — светское мероприятие, а времени на смену образа мало. Как выйти из положения?

А.В.: В таких случаях я заранее продумываю два образа, дневной и вечерний — в первом еду на работу, а второй комплект одежды и обуви для вечернего мероприятия беру с собой. Отдаю предпочтение нижнему белью в бежевых тонах — такое идеально подойдет как для темных, так и для светлых нарядов. То же самое и с обувью — бежевые лодочки спасут при любом раскладе. Перед работой заезжаю на укладку: прическа должна быть универсальной и аккуратной (обычно я выбираю объемные локоны). Макияж — нюдовый — делаю сама. Вечером останется только переодеться и дополнить мейк акцентным решением на глаза или губы. К слову, обожаю яркие помады, которые спасают даже в тех случаях, когда приходится выходить в свет без подготовки. Они придают образу изюминку, делают его «нарядным». Главное, чтобы волосы всегда были чистыми, а одежда — опрятной.

Если вы знаете, что вечером у вас мероприятие, но у вас нет возможности взять с собой второй комплект одежды для светского выхода, то делайте ставку на костюм. Люблю этот предмет гардероба за его универсальность: днем носим его с рубашкой, а вечером меняем рубашку на блестящий топ или вообще надеваем пиджак на голое тело. Фурор гарантирован.

Passion.ru: Сумка на все случаи жизни — какая она для вас?

А.В.: Вот уже много лет не расстаюсь с сумкой Louis Vuitton, которую купила в Париже: в нее могут поместиться и туфли, и косметика, и ноутбук, и еще одна маленькая сумочка или клатч. Последние выбираю под запланированный образ (будь то деловая встреча, модный показ или светское мероприятие). В моей коллекции есть сумки разных цветов, но в большинстве случаев отдаю предпочтение лаконичному черному клатчу от Diane von Furstenberg или простому бежевому no name бренда. Для меня важно, чтобы в мою вечернюю сумочку обязательно поместился телефон, небольшая расческа и губная помада.

Passion.ru: Назовите 5 вещей, без которых вы не выйдете из дома в будни.

А.В.: Телефон, часы и украшения, расческа, бальзам для губ, перчатки (зимой)/солнечные очки (летом).