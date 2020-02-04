От нарядов-трансформеров до дерзких акцентов в макияже: как обыграть деловой стиль, если у вас планы на вечер
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Светлана Наконечная
Фото: Светлана Наконечная
Passion.ru: Необходимо ли power woman придерживаться всегда одного стиля? Например, в офисе: должен ли это быть деловой формат или можно позволить себе расслабленные аутфиты?
Анна Вендер: Все зависит от сферы, в которой вы работаете. Например, для консервативного бизнеса, к которому можно отнести правительственную, банковскую или юридическую сферу, действуют строгие правила дресс-кода — так называемый Business Best. В таких случаях в гардеробе женщины в подавляющем большинстве должны быть костюмы спокойных оттенков (для разнообразия — и брючные, и с юбкой), сдержанные платья (носим в паре с удлиненными пиджаками), неброские украшения, кожаная или замшевая обувь. Под запретом вещи открытых цветов (красный, желтый, зеленый), глубокие декольте, открытые руки (самые короткий рукав — три четверти), трикотаж и кожаные вещи, крупные принты, лакированная обувь (оставляем для вечерних выходов), белые туфли и сумки. По пятницам в некоторых «строгих компаниях» допустим стиль Business Casual — то есть в конце рабочей недели можно делать ставку на неформальные ткани, объемные свитера, плиссированные юбки, но в формальных, некричащих цветах.
Если вы, как и я, работник творческой сферы, если у вас в офисе действует свободный дресс-код, то здесь можно дать волю своему самовыражению (конечно же, в рамках приличия), но обязательно помнить о том, что на деловую встречу с человеком более высокого ранга следует одеваться соответствующе статусу вашего собеседника.
Фото: Светлана Наконечная
Passion.ru: Утром – деловая встреча, вечером — светское мероприятие, а времени на смену образа мало. Как выйти из положения?
А.В.: В таких случаях я заранее продумываю два образа, дневной и вечерний — в первом еду на работу, а второй комплект одежды и обуви для вечернего мероприятия беру с собой. Отдаю предпочтение нижнему белью в бежевых тонах — такое идеально подойдет как для темных, так и для светлых нарядов. То же самое и с обувью — бежевые лодочки спасут при любом раскладе. Перед работой заезжаю на укладку: прическа должна быть универсальной и аккуратной (обычно я выбираю объемные локоны). Макияж — нюдовый — делаю сама. Вечером останется только переодеться и дополнить мейк акцентным решением на глаза или губы. К слову, обожаю яркие помады, которые спасают даже в тех случаях, когда приходится выходить в свет без подготовки. Они придают образу изюминку, делают его «нарядным». Главное, чтобы волосы всегда были чистыми, а одежда — опрятной.
Если вы знаете, что вечером у вас мероприятие, но у вас нет возможности взять с собой второй комплект одежды для светского выхода, то делайте ставку на костюм. Люблю этот предмет гардероба за его универсальность: днем носим его с рубашкой, а вечером меняем рубашку на блестящий топ или вообще надеваем пиджак на голое тело. Фурор гарантирован.
Passion.ru: Сумка на все случаи жизни — какая она для вас?
А.В.: Вот уже много лет не расстаюсь с сумкой Louis Vuitton, которую купила в Париже: в нее могут поместиться и туфли, и косметика, и ноутбук, и еще одна маленькая сумочка или клатч. Последние выбираю под запланированный образ (будь то деловая встреча, модный показ или светское мероприятие). В моей коллекции есть сумки разных цветов, но в большинстве случаев отдаю предпочтение лаконичному черному клатчу от Diane von Furstenberg или простому бежевому no name бренда. Для меня важно, чтобы в мою вечернюю сумочку обязательно поместился телефон, небольшая расческа и губная помада.
Passion.ru: Назовите 5 вещей, без которых вы не выйдете из дома в будни.
А.В.: Телефон, часы и украшения, расческа, бальзам для губ, перчатки (зимой)/солнечные очки (летом).
Фото: Светлана Наконечная
Passion.ru: Воплощать все свои идеи и всегда идти до конца важно. Так ли это в действительности? Или есть моменты, когда проще отступить и переключиться на что-то другое?
А.В.: Для начала стоит взвесить все за и против: а все ли идеи стоит воплощать в жизнь разом? Нужно сконцентрироваться на основных, которые точно принесут пользу бизнесу. Чтобы не «сгореть» от перенагрузок — расставить приоритеты, разработать стратегию, все четко распланировать и после уже приступить к реализации. Переключаться стоит обязательно. В профилактических целях. Речь о занятиях спортом или любимым хобби в течение недели и на выходных. Какой бы важной ни была работа, какую бы ответственность вы ни несли, нужно всегда помнить о здоровье — это главное в жизни и деловых женщин, которые пропадают в офисе сутками, и тех, которые занимаются домашним хозяйством.
Passion.ru: Как выключить «босса» дома и перестроиться на отдых?
А.В.: Однозначно помогает переключить мысли с рабочих моментов физическая нагрузка — будь то занятия на тренажерах в спортзале, на беговой дорожке или йога. Также мне помогает расслабиться домашняя атмосфера с приготовлением ужина, общением с родными и «кототерапия».
Фото: Светлана Наконечная
Passion.ru: Как совместить работу и личное время?
А.В.: Планируйте и правильно расставляйте приоритеты. Вы должны четко знать, что и за какой срок вам нужно успеть сделать в офисе, какие вечера у вас заняты под рабочие мероприятия, а какие вы проведете с любимым, друзьями или семьей. Если работа занимает 100% вашего времени, подумайте, что вы делаете не так: постарайтесь увеличить продуктивность в рабочие часы, вставайте раньше, чтобы не засиживаться в офисе и чтобы у вас обязательно оставалось время на себя и на свою личную жизнь.
Фото: Светлана Наконечная
Макияж, волосы: Мавлюда Аманова
Стиль: Анна Калуцкая
Благодарим галерею ГУМ-Red-Line за помощь в организации съемки.
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