Самые стильные спортивные образы Лопес, Лимы, Водяновой и других звезд: фото

Дженнифер Лопес
Пожалуй, одна из самых спортивных селебрити. Дженнифер Лопес не пропускает тренировки и нередко занимается в паре с бойфрендом, бейсболистом Алексом Родригесом. В свои 50 лет певица смело надевает кроп-топы, короткие шорты и яркие легинсы, а совсем недавно выпустила собственную коллекцию спортивной одежды в коллаборации с брендом Niyama Sol.
Елена Перминова
Мама троих детей не перестает удивлять подписчиков прекрасной физической формой. Даже пребывая в отпуске, Перминова не приемлет отговорок. Супермодель тренируется и в спортзале, и на побережье, со спортивной лентой. Любимая одежда для занятий – легинсы базовых цветов и открытые топы.
Адриана Лима
Ангел Victoria’s Secret тренируется в усиленном режиме и не жалеет времени на занятия. Любимый вид спорта Лимы – бокс. Им она занимается уже более 10 лет, находя другие виды физических нагрузок скучными. Несмотря на отличную форму, модель предпочитает свободные спортивные брюки и худи oversize.
Наталья Ионова
Наталья практикует занятия по йоге, и на одном из последних снимков в Instagram певица ловко выполняет очередную асану. На ней – лаконичный спортивный комплект белого цвета и яркий макияж, который удивил фолловеров.
Бритни Спирс
37-летняя поп-дива активно занимается спортом и делает большие успехи. Тому доказательство – гибкое подтянутое тело, которое отлично смотрится в микротопах и ультракоротких шортах.
Вера Брежнева
Total black и контрастные белые кроссовки выбрала Вера для пробежки вдоль моря. Занимаясь спортом, певица остается в тренде, ведь oversize и велосипедки – абсолютные фавориты этого сезона.
Виктория Боня
Виктория активно делится с подписчиками секретами красоты, регулярно публикуя свои видео-тренировки. Для спортзала ведущая выбирает монохромные черные комплекты из легинсов и топов. Правда, перед собой Боня ставит задачу не похудеть, а наоборот – набрать вес.
Тина Канделаки
Тренировки уже давно заняли весомую часть в жизни Канделаки. Кажется, Тина знает практически все о том, как сохранить молодость и отличную форму. 43-летняя ведущая смело демонстрирует натренированное тело в ярких бикини, принтованных спортивных костюмах и неоновых цветах.
Наталья Водянова
Трудно поверить, что у Водяновой пятеро детей – в свои 37 она сохраняет модельную форму. В этом году Наталья организовала благотворительный марафон «Бегущие сердца», в котором также приняла участие. Для спорта супермодель выбирает яркую форму, включая актуальный в этом сезоне неон.
Эмили Ратажковски
Ратажковски для многих – настоящий источник мотивации. Модель регулярно демонстрирует свое тело, и порой в самых пикантных ракурсах. Для спорта выбирает привычные микротопы, короткие худи и облегающие шорты.
Зара
Зара регулярно уделяет время тренировкам на свежем воздухе, к чему призывает своих подписчиков. Некогда певица даже запустила флешмоб «С понедельника», приуроченный к выходу одноименного сингла. Мотивирует фолловеров рельефный пресс девушки, подчеркнутый спортивным топом и легинсами средней посадки.
Юлия Ковальчук
Юлия Ковальчук признается, что любит поесть и что у нее не хватает времени на постоянные тренировки. Тем не менее, форма певицы всегда на высоте, и фото в коротких шортах и купальниках – тому подтверждение. Секрет – в постоянном движении, регулярных прогулках с ребенком и простых правилах питания – ничего острого и жирного.
Валерия
В 51 год Валерия может похвастаться рельефным прессом и подтянутыми бедрами. Все просто: регулярные силовые упражнения и кардиотренировки, бег по утрам и занятия на свежем воздухе позволяют певице смело носить неоновые топы и облегающие легинсы.
Нюша
В прошлом году Нюша стала мамой, при этом очень быстро восстановила форму. В своем аккаунте певица делится любимыми упражнениями и фото с тренировок, для которых она выбирает максимально комфортные лонгсливы и однотонные легинсы.
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон по праву признана одной из самых спортивных мам Америки. Тренировки актриса не прекращала даже тогда, когда было беременна Рани Роуз. Девочке всего 10 месяцев, а ее мама успела не только восстановить занятия в привычном режиме, но и запустить линию экологичной спортивной одежды.
Кто из знаменитостей мотивирует вас больше всего?
Ничто не вдохновляет на тренировки так, как новая одежда. В охоте за модными трофеями поможет наша подборка спортивных новинок!
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram, Globallook, архивы пресс-служб
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