Самые стильные спортивные образы Лопес, Лимы, Водяновой и других звезд: фото

Юлия Ковальчук признается, что любит поесть и что у нее не хватает времени на постоянные тренировки. Тем не менее, форма певицы всегда на высоте, и фото в коротких шортах и купальниках – тому подтверждение. Секрет – в постоянном движении, регулярных прогулках с ребенком и простых правилах питания – ничего острого и жирного.

Валерия