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Самые стильные спортивные образы Лопес, Лимы, Водяновой и других звезд: фото

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дженнифер Лопес

Фото: Instagram
Спорт и здоровое питание уже переросли из простого увлечения в стиль жизни. И придерживаться его стараются многие знаменитости, независимо от графика концертов и съемок. Спортивные образы звезд заметно отличаются от тех, что мы привыкли видеть в светских хрониках и Instagram. Мешковатые худи, простые легинсы, миниатюрные топы: в нашей новой подборке есть все!

Дженнифер Лопес

Фото: Instagram

Пожалуй, одна из самых спортивных селебрити. Дженнифер Лопес не пропускает тренировки и нередко занимается в паре с бойфрендом, бейсболистом Алексом Родригесом. В свои 50 лет певица смело надевает кроп-топы, короткие шорты и яркие легинсы, а совсем недавно выпустила собственную коллекцию спортивной одежды в коллаборации с брендом Niyama Sol.

Елена Перминова

Видео: Instagram

Мама троих детей не перестает удивлять подписчиков прекрасной физической формой. Даже пребывая в отпуске, Перминова не приемлет отговорок. Супермодель тренируется и в спортзале, и на побережье, со спортивной лентой. Любимая одежда для занятий – легинсы базовых цветов и открытые топы.

Адриана Лима

Фото: Instagram

Ангел Victoria’s Secret тренируется в усиленном режиме и не жалеет времени на занятия. Любимый вид спорта Лимы – бокс. Им она занимается уже более 10 лет, находя другие виды физических нагрузок скучными. Несмотря на отличную форму, модель предпочитает свободные спортивные брюки и худи oversize.

Наталья Ионова

Фото: Instagram

Наталья практикует занятия по йоге, и на одном из последних снимков в Instagram певица ловко выполняет очередную асану. На ней – лаконичный спортивный комплект белого цвета и яркий макияж, который удивил фолловеров.

Бритни Спирс

Видео: Instagram

37-летняя поп-дива активно занимается спортом и делает большие успехи. Тому доказательство – гибкое подтянутое тело, которое отлично смотрится в микротопах и ультракоротких шортах.

Вера Брежнева

Фото: Instagram

Total black и контрастные белые кроссовки выбрала Вера для пробежки вдоль моря. Занимаясь спортом, певица остается в тренде, ведь oversize и велосипедки – абсолютные фавориты этого сезона.

Виктория Боня

Фото: Instagram

Виктория активно делится с подписчиками секретами красоты, регулярно публикуя свои видео-тренировки. Для спортзала ведущая выбирает монохромные черные комплекты из легинсов и топов. Правда, перед собой Боня ставит задачу не похудеть, а наоборот – набрать вес.

Тина Канделаки

Фото: Instagram

Тренировки уже давно заняли весомую часть в жизни Канделаки. Кажется, Тина знает практически все о том, как сохранить молодость и отличную форму. 43-летняя ведущая смело демонстрирует натренированное тело в ярких бикини, принтованных спортивных костюмах и неоновых цветах.

Наталья Водянова

Фото: Instagram

Трудно поверить, что у Водяновой пятеро детей – в свои 37 она сохраняет модельную форму. В этом году Наталья организовала благотворительный марафон «Бегущие сердца», в котором также приняла участие. Для спорта супермодель выбирает яркую форму, включая актуальный в этом сезоне неон.

Эмили Ратажковски

Фото: Instagram

Ратажковски для многих – настоящий источник мотивации. Модель регулярно демонстрирует свое тело, и порой в самых пикантных ракурсах. Для спорта выбирает привычные микротопы, короткие худи и облегающие шорты.

Зара

Фото: Instagram

Зара регулярно уделяет время тренировкам на свежем воздухе, к чему призывает своих подписчиков. Некогда певица даже запустила флешмоб «С понедельника», приуроченный к выходу одноименного сингла. Мотивирует фолловеров рельефный пресс девушки, подчеркнутый спортивным топом и легинсами средней посадки.

Юлия Ковальчук

Фото: Instagram

Юлия Ковальчук признается, что любит поесть и что у нее не хватает времени на постоянные тренировки. Тем не менее, форма певицы всегда на высоте, и фото в коротких шортах и купальниках – тому подтверждение. Секрет – в постоянном движении, регулярных прогулках с ребенком и простых правилах питания – ничего острого и жирного.

Валерия

Фото: Instagram

В 51 год Валерия может похвастаться рельефным прессом и подтянутыми бедрами. Все просто: регулярные силовые упражнения и кардиотренировки, бег по утрам и занятия на свежем воздухе позволяют певице смело носить неоновые топы и облегающие легинсы.

Нюша

Фото: Instagram

В прошлом году Нюша стала мамой, при этом очень быстро восстановила форму. В своем аккаунте певица делится любимыми упражнениями и фото с тренировок, для которых она выбирает максимально комфортные лонгсливы и однотонные легинсы.

Кейт Хадсон

Фото: Instagram

Кейт Хадсон по праву признана одной из самых спортивных мам Америки. Тренировки актриса не прекращала даже тогда, когда было беременна Рани Роуз. Девочке всего 10 месяцев, а ее мама успела не только восстановить занятия в привычном режиме, но и запустить линию экологичной спортивной одежды.

Кто из знаменитостей мотивирует вас больше всего?

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Triumph, 2 499 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Ничто не вдохновляет на тренировки так, как новая одежда. В охоте за модными трофеями поможет наша подборка спортивных новинок!

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram, Globallook, архивы пресс-служб

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