От микса кожи с денимом до бра с блейзером нараспашку: стильные образы Кети Топурии, которые легко повторить

Кети Топурия, вокалистка группы «А’Студио» и модный дизайнер, знает толк в стильных аутфитах. На сцене — эпатажная и яркая, в платьях из сложных конструкций, порой напоминающих арт-объекты. В жизни — любительница спортшика и casual, которая мастерски миксует oversize и логоманию в своих образах. Какие аутфиты звезды определенно стоит взять на заметку? Рассказывает Passion.ru!