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От микса кожи с денимом до бра с блейзером нараспашку: стильные образы Кети Топурии, которые легко повторить

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram

Кети Топурия, вокалистка группы «А’Студио» и модный дизайнер, знает толк в стильных аутфитах. На сцене — эпатажная и яркая, в платьях из сложных конструкций, порой напоминающих арт-объекты. В жизни — любительница спортшика и casual, которая мастерски миксует oversize и логоманию в своих образах. Какие аутфиты звезды определенно стоит взять на заметку? Рассказывает Passion.ru!

Кожаный жакет в духе 90-х + деним

Фото: Instagram

Детали в духе 90-х снова на острие моды, и Кети Топурия подсказывает, как вписать их в casual. Удачная вариация на тему расслабленного образа — кожаный жакет oversize в союзе с бельевым топом и свободными джинсами-бойфрендами.

  1. Лоферы Portal, 8 590 руб. 2. Сумка Elisabetta Franchi, цена по запросу. 3. Кожаная рубашка Mango, 18 999 руб. 4. Топ H&M, 1 599 руб. 5. Джинсы I Am Studio, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Уверенно миксуем деним и кожу — эти текстуры демонстрируют абсолютную совместимость в этом сезоне. Строим look вокруг прямых джинсов высокой посадки или бойфрендов, добавляем лаконичный топ и накидываем на плечи дерзкую косуху или рубашку из кожи. Дело остается за малым — удобными лоферами или массивными ботинками, эффектной вместительной сумкой и акцентными украшениями.

Огненно-красный костюм + бра

Фото: Instagram

Пламенный красный вошел в топ фаворитов дизайнеров, что подтверждают эксперты института цвета Pantone. Самодостаточный и яркий, этот оттенок не требует сложносочиненных фасонов и конкурирующих деталей. По примеру Кети рифмуем блейзер с бескаркасным бра и босоножками на шпильке.

  1. Туфли Portal, 7 990 руб. 2. Блейзер Mango, 3 199 руб. 3. Серьги Elisabetta Franchi, цена по запросу. 4. Брюки Mango, 2 639 руб. 5. Бюстгальтер Victoria's Secret, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Клетчатое пальто + массивные кроссовки

Фото: Instagram

Классика повседневности — свободное клетчатое пальто-кокон, широкие джинсы и массивные кроссовки. Тот самый случай, когда стиль — в простоте и максимальном комфорте.

  1. Кроссовки Lacoste, 13 480 руб. 2. Водолазка I Am Studio, 7 800 руб. 3. Джинсы Uniqlo, 2 999 руб. 5. Пальто Dondup (yoox.com), 10 550 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Триумфальное шествие клетчатых принтов из сезона в сезон — дополнительная мотивация добавить в гардероб шотландский тартан, аргайл и любые вариации на тему «гусиного шага». Для создания стильного и комфортного аутфита вооружаемся пальто в крупную клетку, базовой водолазкой и свободными джинсами. Дополнят модное трио кроссовки в духе 90-х и крупные солнцезащитные очки.

О других стильных образах Кети Топурии, а также об отношениях звезды с новым бойфрендом, читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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