От микса кожи с денимом до бра с блейзером нараспашку: стильные образы Кети Топурии, которые легко повторить
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Фото: Instagram
Кожаный жакет в духе 90-х + деним
Фото: Instagram
Детали в духе 90-х снова на острие моды, и Кети Топурия подсказывает, как вписать их в casual. Удачная вариация на тему расслабленного образа — кожаный жакет oversize в союзе с бельевым топом и свободными джинсами-бойфрендами.
Фото: Архивы пресс-служб
Уверенно миксуем деним и кожу — эти текстуры демонстрируют абсолютную совместимость в этом сезоне. Строим look вокруг прямых джинсов высокой посадки или бойфрендов, добавляем лаконичный топ и накидываем на плечи дерзкую косуху или рубашку из кожи. Дело остается за малым — удобными лоферами или массивными ботинками, эффектной вместительной сумкой и акцентными украшениями.
Огненно-красный костюм + бра
Фото: Instagram
Пламенный красный вошел в топ фаворитов дизайнеров, что подтверждают эксперты института цвета Pantone. Самодостаточный и яркий, этот оттенок не требует сложносочиненных фасонов и конкурирующих деталей. По примеру Кети рифмуем блейзер с бескаркасным бра и босоножками на шпильке.
Фото: Архивы пресс-служб
Клетчатое пальто + массивные кроссовки
Фото: Instagram
Классика повседневности — свободное клетчатое пальто-кокон, широкие джинсы и массивные кроссовки. Тот самый случай, когда стиль — в простоте и максимальном комфорте.
Фото: Архивы пресс-служб
Триумфальное шествие клетчатых принтов из сезона в сезон — дополнительная мотивация добавить в гардероб шотландский тартан, аргайл и любые вариации на тему «гусиного шага». Для создания стильного и комфортного аутфита вооружаемся пальто в крупную клетку, базовой водолазкой и свободными джинсами. Дополнят модное трио кроссовки в духе 90-х и крупные солнцезащитные очки.
О других стильных образах Кети Топурии, а также об отношениях звезды с новым бойфрендом, читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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