Объемные плечи, свободный силуэт и другие модные приемы, которые помогут вам создать деловой образ
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Фото: Vogue.com
Расцвет power dressing пришелся на 80-е, во многом благодаря Джорджио Армани, уловившему самые громкие феминистические лозунги. Он принялся исключить из женского стиля все легкомысленное, добавив в него «плечистые» пиджаки и широкие брюки.
Главные правила гардероба «влиятельной женщины» – все то, что отражает ее власть и амбиции. Традиционные детали такой «униформы» – брючные костюмы с объемными пиджаками, свободные рубашки, комфортные джинсы-бойфренды и классические пальто в пол. Задачей направления в прошлом столетии было уравнять женщин и мужчин, скрыть формы под одеждой oversize, показать, что в моде нет границ. Правда, современный power dressing претерпел изменения. В палитру базовых цветов смело входит конфетный розовый и пастельные оттенки, но среди принтов фаворитами по-прежнему остаются полоска, клетка и горошек. Мы же отдаем предпочтение классическому деловому стилю с цитированием сезонных трендов – запоминайте самые яркие приемы.
Яркий брючный костюм + кружево
Фото: Архивы пресс-служб
Классика жанра – брючный костюм, который обязательно должен оказаться в вашем арсенале в нескольких вариациях: в классическом черном и любом ярком оттенке, будь то пламенно-красный или электрический синий. Правила все те же: свободный силуэт, клеш от бедра и внимание к деталям. Завершаем аутфит контрастными аксессуарами и парой обуви на каблуке. Не забываем о маленьких женских хитростях: безупречный комплект белья во главе с кружевным бра придаст еще больше уверенности.
Свободный блейзер + джинсы-бойфренды
Фото: Архивы пресс-служб
Одежда, подчеркивающая строгий имидж, не исключает и casual-мотивы. Детали делового стиля можно смело добавлять к джинсам-бойфрендами, также вдохновленным мужским гардеробом. Тактика проста: вооружаемся базовой трикотажной водолазкой, удлиненным блейзером свободного силуэта, добавляем пару остромодных ботильонов в духе вестерна и удобную сумку с длинным плечевым ремнем.
Белая рубашка + брюки-клеш
Фото: Архивы пресс-служб
Брюки-палаццо высокой посадки – выигрышный ход в любой игре. Сочетаний с ними – бесконечное множество, а главное – в деле визуального удлинения ног им нет равных. Сочетайте с классической белой рубашкой, будто позаимствованной у бойфренда, и двубортным пальто-бушлатом, длина которого стремится в пол. Яркая точка в этой стильной истории всегда уместна – пускай ей станет ярко-красный тоут с тиснением «под питона».
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Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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