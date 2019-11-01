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Объемные плечи, свободный силуэт и другие модные приемы, которые помогут вам создать деловой образ

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Emporio Armani

Фото: Vogue.com

Зарождением стиля power women (дословно – «стиль сильной женщины») можно смело назвать 20-е годы прошлого века, когда Коко Шанель перенесла элементы мужского гардероба в женский. С тех пор они по-хозяйски обосновались в нем и смотрятся весьма элегантно. Как подчеркнуть деловой имидж при помощи одежды? Читайте в материале Passion.ru!

Расцвет power dressing пришелся на 80-е, во многом благодаря Джорджио Армани, уловившему самые громкие феминистические лозунги. Он принялся исключить из женского стиля все легкомысленное, добавив в него «плечистые» пиджаки и широкие брюки.

Главные правила гардероба «влиятельной женщины» – все то, что отражает ее власть и амбиции. Традиционные детали такой «униформы» – брючные костюмы с объемными пиджаками, свободные рубашки, комфортные джинсы-бойфренды и классические пальто в пол. Задачей направления в прошлом столетии было уравнять женщин и мужчин, скрыть формы под одеждой oversize, показать, что в моде нет границ. Правда, современный power dressing претерпел изменения. В палитру базовых цветов смело входит конфетный розовый и пастельные оттенки, но среди принтов фаворитами по-прежнему остаются полоска, клетка и горошек. Мы же отдаем предпочтение классическому деловому стилю с цитированием сезонных трендов – запоминайте самые яркие приемы.

Яркий брючный костюм + кружево

  1. Сумка Trussardi, 36 750 руб. 2. Бра Women'secret, цена по запросу. 3. Очки Andy Wolf, 22 500 руб. 4. Брюки Zara, 2 999 руб. 5. Ботильоны Mango, 5 999 руб. 6. Блейзер Zara, 4 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Классика жанра – брючный костюм, который обязательно должен оказаться в вашем арсенале в нескольких вариациях: в классическом черном и любом ярком оттенке, будь то пламенно-красный или электрический синий. Правила все те же: свободный силуэт, клеш от бедра и внимание к деталям. Завершаем аутфит контрастными аксессуарами и парой обуви на каблуке. Не забываем о маленьких женских хитростях: безупречный комплект белья во главе с кружевным бра придаст еще больше уверенности.

Свободный блейзер + джинсы-бойфренды

  1. Ботильоны Casadei, 69 900 руб. 2. Джемпер Mango, 1 999 руб. 3. Блейзер Equipment/Yoox, 31 000 руб. 4. Сумка Longchamp, 62 900 руб. 5. Джинсы Gloria Jeans, 2 299 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Одежда, подчеркивающая строгий имидж, не исключает и casual-мотивы. Детали делового стиля можно смело добавлять к джинсам-бойфрендами, также вдохновленным мужским гардеробом. Тактика проста: вооружаемся базовой трикотажной водолазкой, удлиненным блейзером свободного силуэта, добавляем пару остромодных ботильонов в духе вестерна и удобную сумку с длинным плечевым ремнем.

Белая рубашка + брюки-клеш

  1. Брюки Laroom, цена по запросу. 2. Рубашка H&M, 1 599 руб. 3. Кепи Stradivarius, 1 299 руб. 4. Пальто Ivy & Oak/Yoox, 16 500 руб. 5. Сумка Guess, 12 990 руб. 6. Ботильоны Ekonika, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Брюки-палаццо высокой посадки – выигрышный ход в любой игре. Сочетаний с ними – бесконечное множество, а главное – в деле визуального удлинения ног им нет равных. Сочетайте с классической белой рубашкой, будто позаимствованной у бойфренда, и двубортным пальто-бушлатом, длина которого стремится в пол. Яркая точка в этой стильной истории всегда уместна – пускай ей станет ярко-красный тоут с тиснением «под питона».

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Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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