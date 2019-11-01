Объемные плечи, свободный силуэт и другие модные приемы, которые помогут вам создать деловой образ

Главные правила гардероба «влиятельной женщины» – все то, что отражает ее власть и амбиции. Традиционные детали такой «униформы» – брючные костюмы с объемными пиджаками, свободные рубашки, комфортные джинсы-бойфренды и классические пальто в пол. Задачей направления в прошлом столетии было уравнять женщин и мужчин, скрыть формы под одеждой oversize, показать, что в моде нет границ. Правда, современный power dressing претерпел изменения. В палитру базовых цветов смело входит конфетный розовый и пастельные оттенки, но среди принтов фаворитами по-прежнему остаются полоска, клетка и горошек. Мы же отдаем предпочтение классическому деловому стилю с цитированием сезонных трендов – запоминайте самые яркие приемы.

Яркий брючный костюм + кружево