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Леопардовый принт в образах Кардашьян, Водяновой, Клум и других звезд: фото

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ким Кардашьян

Фото: Instagram

Леопард по праву заслужил статус самого дерзкого принта. С этим пятнистым трендом нужно всегда быть начеку: пара лишних деталей – и образ звучит совсем по-другому. Одно можем сказать точно: анималистические мотивы уверенно шагают из сезона в сезон, перебираясь из диких джунглей в инстаграмы звезд. Как леопард захватил гардеробы селебрити? Расскажет наша новая подборка!

Ким Кардашьян

Фото: Instagram

Одеться в леопард с ног до головы и выглядеть при этом вполне гармонично? Кто, как не Ким справится с этой задачей на все сто! Звезда надела все лучшее сразу: пятнистый ромпер, кардиган в тон и ботильоны на каблуке, повторяющие принт одежды.

Наталья Водянова

Видео: Instagram

Образ Водяновой – еще одно подтверждение того, что противоположности притягиваются. Леопардовый лонгслив сыграл отличную партию с плиссированной белой юбкой в черный горошек.

Кайли Дженнер

Фото: Instagram

Повторить эксперименты Ким Кардашьян может, пожалуй, только Кайли. Еще одна вариация на тему леопардового ромпера появилась в одной из публикаций модели. На мотивах из дикой природы Дженнер решила не останавливаться, дополнив образ массивными золотыми украшениями.

Ирина Шейк

Фото: Instagram

Ирина Шейк знает не понаслышке, как правильно носить леопардовое платье-футляр. Однозначно – с легкими локонами, нюдовым макияжем и парой акцентов в виде золотых украшений.

Кортни Кардашьян

Фото: Instagram

Кортни – истинная поклонница анималистических принтов. Их она умело миксует в разных пропорциях и цветовых вариациях. В арсенале звезды – цветные леопардовые платья, купальники и остромодные аксессуары для волос.

Хлои Кардашьян

Фото: Instagram

Хлои не отстает от сестер, составляя family-образы с дочкой. Леопардовый комбинезон с короткими шортами перекликается с повязкой на волосах годовалой Тру. Аутфит в формате спорт-шик дополнили массивные черные кроссовки, поясная сумка из замши цвета кэмел, очки-маска и принтованная бандана.

Светлана Лобода

Фото: Instagram

Лобода не боится смелых экспериментов, не останавливаясь на акцентных принтах. Декольтированное платье с разрезом от бедра певица дополнила босоножками на головокружительных шпильках.

Винни Харлоу

Знаменитая канадская модель Винни Харлоу поддержала тему дикой природы в одной из фотосессий. На ней – полупрозрачный леопардовый комбинезон, который девушка уравновесила лаконичными черными босоножками на высоком каблуке.

Вера Брежнева

Фото: Instagram

Вера Брежнева придерживается правил обращения с дикими принтами. Пляжный образ на основе черного слитного купальника с открытой спиной певица дополнила леопардовой юбкой из шелка и лаконичными босоножками.

Хайди Клум

Фото: Instagram

Супермодель проводит медовый месяц в Италии, выходя навстречу жаркой погоде в легких тканях и одежде свободного силуэта. Полупрозрачная леопардовая туника в пол, плетеная шляпка и солнцезащитные очки – все, что нужно для отдыха на средиземноморском побережье.

Анна Семенович

Фото: Instagram

Леопардовое платье-миди с декольте и градиентом на талии – совместная разработка Анны Семенович с одним из российских брендов. Задачей певицы было создание идеального платья для девушек с формами. Результат Семенович проверила на себе, совместив новинку с трендовой плетеной сумкой и казаками.

Анастасия Макеева

Фото: Instagram

Платье из капсулы Анны Семенович примерила и Анастасия Макеева, предложив сразу два варианта его сочетания – с классическими лодочками и белыми кедами.

Рианна

Фото: Instagram

Дерзкий образ с полупрозрачным леопардовым ромпером и меховым шарфом Рианна подкрепила томным взглядом и босоножками из черной лакированной кожи.

Елена Перминова

Фото: Instagram

Елена Перменова умело применила бохо-шик и сафари в пляжном образе. Слитный купальник с анималистическим принтом супермодель дополнила поясной сумкой насыщенного охристого оттенка, стильной чалмой и массивными золотыми украшениями.

Бейонсе

Фото: Instagram

Для запоминающегося сценического образа Бейонсе решила не ограничиваться одной деталью с пятнистым принтом, надев для шоу целый total look. В одном образе совместились сапоги-чулки на массивном каблуке, боди-блейзер поверх леопардовой водолазки и широкополая шляпа – также с животным принтом.

Виктория Боня

Фото: Instagram

Легкое леопардовое платье-макси Боня гармонично дополнила нежными кремовыми лодочками. Ничего лишнего – только акцентный принт, уравновешенный классической обувью и макияжем в бронзовой гамме.

Ксения Собчак

Фото: Instagram

Платье длины мидакси с объемными рукавами составило основу расслабленного образа Ксении Собчак. Его органичным завершением стали грубые сапоги-казаки и миниатюрная сумка кросс-боди.

Ольга Бузова

Фото: Instagram

Ольга Бузова экспериментирует с дерзкими принтами, неоном и остромодными сезонными трендами. Миниатюрное леопардовое бюстье певица смело сочетает с рваными джинсами низкой посадки, дополняя аутфит леопардовыми лодочками и клатчем в тон.

А вы рискнули бы одеться в леопард с головы до ног?

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram

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