Леопардовый принт в образах Кардашьян, Водяновой, Клум и других звезд: фото

Ким Кардашьян
Одеться в леопард с ног до головы и выглядеть при этом вполне гармонично? Кто, как не Ким справится с этой задачей на все сто! Звезда надела все лучшее сразу: пятнистый ромпер, кардиган в тон и ботильоны на каблуке, повторяющие принт одежды.
Наталья Водянова
Образ Водяновой – еще одно подтверждение того, что противоположности притягиваются. Леопардовый лонгслив сыграл отличную партию с плиссированной белой юбкой в черный горошек.
Кайли Дженнер
Повторить эксперименты Ким Кардашьян может, пожалуй, только Кайли. Еще одна вариация на тему леопардового ромпера появилась в одной из публикаций модели. На мотивах из дикой природы Дженнер решила не останавливаться, дополнив образ массивными золотыми украшениями.
Ирина Шейк
Ирина Шейк знает не понаслышке, как правильно носить леопардовое платье-футляр. Однозначно – с легкими локонами, нюдовым макияжем и парой акцентов в виде золотых украшений.
Кортни Кардашьян
Кортни – истинная поклонница анималистических принтов. Их она умело миксует в разных пропорциях и цветовых вариациях. В арсенале звезды – цветные леопардовые платья, купальники и остромодные аксессуары для волос.
Хлои Кардашьян
Хлои не отстает от сестер, составляя family-образы с дочкой. Леопардовый комбинезон с короткими шортами перекликается с повязкой на волосах годовалой Тру. Аутфит в формате спорт-шик дополнили массивные черные кроссовки, поясная сумка из замши цвета кэмел, очки-маска и принтованная бандана.
Светлана Лобода
Лобода не боится смелых экспериментов, не останавливаясь на акцентных принтах. Декольтированное платье с разрезом от бедра певица дополнила босоножками на головокружительных шпильках.
Винни Харлоу
Знаменитая канадская модель Винни Харлоу поддержала тему дикой природы в одной из фотосессий. На ней – полупрозрачный леопардовый комбинезон, который девушка уравновесила лаконичными черными босоножками на высоком каблуке.
Вера Брежнева
Вера Брежнева придерживается правил обращения с дикими принтами. Пляжный образ на основе черного слитного купальника с открытой спиной певица дополнила леопардовой юбкой из шелка и лаконичными босоножками.
Хайди Клум
Супермодель проводит медовый месяц в Италии, выходя навстречу жаркой погоде в легких тканях и одежде свободного силуэта. Полупрозрачная леопардовая туника в пол, плетеная шляпка и солнцезащитные очки – все, что нужно для отдыха на средиземноморском побережье.
Анна Семенович
Леопардовое платье-миди с декольте и градиентом на талии – совместная разработка Анны Семенович с одним из российских брендов. Задачей певицы было создание идеального платья для девушек с формами. Результат Семенович проверила на себе, совместив новинку с трендовой плетеной сумкой и казаками.
Анастасия Макеева
Платье из капсулы Анны Семенович примерила и Анастасия Макеева, предложив сразу два варианта его сочетания – с классическими лодочками и белыми кедами.
Рианна
Дерзкий образ с полупрозрачным леопардовым ромпером и меховым шарфом Рианна подкрепила томным взглядом и босоножками из черной лакированной кожи.
Елена Перминова
Елена Перменова умело применила бохо-шик и сафари в пляжном образе. Слитный купальник с анималистическим принтом супермодель дополнила поясной сумкой насыщенного охристого оттенка, стильной чалмой и массивными золотыми украшениями.
Бейонсе
Для запоминающегося сценического образа Бейонсе решила не ограничиваться одной деталью с пятнистым принтом, надев для шоу целый total look. В одном образе совместились сапоги-чулки на массивном каблуке, боди-блейзер поверх леопардовой водолазки и широкополая шляпа – также с животным принтом.
Виктория Боня
Легкое леопардовое платье-макси Боня гармонично дополнила нежными кремовыми лодочками. Ничего лишнего – только акцентный принт, уравновешенный классической обувью и макияжем в бронзовой гамме.
Ксения Собчак
Платье длины мидакси с объемными рукавами составило основу расслабленного образа Ксении Собчак. Его органичным завершением стали грубые сапоги-казаки и миниатюрная сумка кросс-боди.
Ольга Бузова
Ольга Бузова экспериментирует с дерзкими принтами, неоном и остромодными сезонными трендами. Миниатюрное леопардовое бюстье певица смело сочетает с рваными джинсами низкой посадки, дополняя аутфит леопардовыми лодочками и клатчем в тон.
А вы рискнули бы одеться в леопард с головы до ног?
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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