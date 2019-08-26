Леопардовый принт в образах Кардашьян, Водяновой, Клум и других звезд: фото

Одеться в леопард с ног до головы и выглядеть при этом вполне гармонично? Кто, как не Ким справится с этой задачей на все сто! Звезда надела все лучшее сразу: пятнистый ромпер, кардиган в тон и ботильоны на каблуке, повторяющие принт одежды.

Наталья Водянова