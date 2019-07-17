Кожаная юбка правильной длины и еще 4 модных приема, которые помогут вам выглядеть моложе

Кожа – тренд вне времени и возрастных категорий. Главное – носить его дозированно и правильно расставлять акценты. Мода продолжает разрушать стереотипы и не планирует на этом останавливаться, поэтому мы возвращаем в гардероб кожаные юбки-карандаши. Правило одно: выбирайте кожу матовой фактуры и не перегружайте её сложными сочетаниями. Этот материал не терпит конкуренции, поэтому лучшей парой к нему станут легкие летящие или более плотные однотонные ткани.

Дело остается за малым – добавить легкий макияж, пару акцентных аксессуаров, главный из которых – счастливая улыбка!