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Кожаная юбка правильной длины и еще 4 модных приема, которые помогут вам выглядеть моложе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Burberry

Фото: Vogue.com
Выглядеть молодо в любом возрасте – не роскошь и даже не генетика. Это – пара правильно подобранных комплектов одежды, которые с легкостью докажут, что возраст – это всего лишь цифра.

Мы подготовили топ-5 трендовых сочетаний вне времени. На что обратить внимание перед очередным шопинг-марафоном?

Светлый брючный костюм

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Mango

Фото: Архивы пресс-служб

Образ в формате power woman (дословно – «сильной женщины») – всегда беспроигрышный ход, который не обязательно делать в туфлях на каблуке. Мода все больше делает ставку на комфорт, предлагая носить строгие костюмы с массивными кроссовками и кожаными кедами. Сомнений нет: в удобной обуви даже самый насыщенный рабочий день проходит незаметно.

Нюд и пастельные оттенки

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Alexander Terekhov, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Свежий мятный, персиковый и все оттенки бежевого стоит взять на вооружение как для летнего гардероба, так и на осень. Свою универсальность и способность существовать вне сезонности этот тренд доказал уже давно, и мы смело добавляем вещи этих нежных оттенков в свой список покупок. В их числе – легкие плиссированные платья длины мидакси, блейзеры в оттенке капучино и лаконичные блузки.

Классика casual

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Levi's

Фото: Архивы пресс-служб

Бланковая футболка из натурального хлопка плюс деним – многофункциональная пара, которая точно не разочарует. Две простые вещи открывают сразу несколько нескучных сочетаний: модный ансамбль демонстрирует безупречную совместимость не только с любимыми кроссовками и кедами, но и с классическими лодочками на шпильке. Аксессуары также имеют значение – выбирайте массивные цепи, кожаные ремни с грубой металлической фурнитурой и акцентные детали: яркие сумки кросс-боди («через плечо»), принтованные повязки и ободки для волос.

Легкие платья и юбки из плиссированной ткани

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Alexander Terekhov, 182 900 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Нет ничего романтичнее, чем легкое платье правильной длины. И оно способно на многое, особенно если речь идет о легких плиссированных тканях, свободном силуэте и палитре светлых оттенков. Такие модели заметно корректируют фигуру, при этом не скрывают формы, а главное – отлично сочетаются как с каблуками, так и с обувью на низком ходу. Тех же принципов придерживаемся и в выборе плиссированной юбки, но помним еще об одном. Вместо скучного консервативного верха подбираем яркие футболки, свитшоты и джемперы oversize.

Кожа

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Bershka, 799 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Кожа – тренд вне времени и возрастных категорий. Главное – носить его дозированно и правильно расставлять акценты. Мода продолжает разрушать стереотипы и не планирует на этом останавливаться, поэтому мы возвращаем в гардероб кожаные юбки-карандаши. Правило одно: выбирайте кожу матовой фактуры и не перегружайте её сложными сочетаниями. Этот материал не терпит конкуренции, поэтому лучшей парой к нему станут легкие летящие или более плотные однотонные ткани.

Дело остается за малым – добавить легкий макияж, пару акцентных аксессуаров, главный из которых – счастливая улыбка!

Текст: Полина Гераскина

Фото: архивы пресс-служб

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