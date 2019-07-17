Кожаная юбка правильной длины и еще 4 модных приема, которые помогут вам выглядеть моложе

Мы подготовили топ-5 трендовых сочетаний вне времени. На что обратить внимание перед очередным шопинг-марафоном?
Светлый брючный костюм
Образ в формате power woman (дословно – «сильной женщины») – всегда беспроигрышный ход, который не обязательно делать в туфлях на каблуке. Мода все больше делает ставку на комфорт, предлагая носить строгие костюмы с массивными кроссовками и кожаными кедами. Сомнений нет: в удобной обуви даже самый насыщенный рабочий день проходит незаметно.
Нюд и пастельные оттенки
Свежий мятный, персиковый и все оттенки бежевого стоит взять на вооружение как для летнего гардероба, так и на осень. Свою универсальность и способность существовать вне сезонности этот тренд доказал уже давно, и мы смело добавляем вещи этих нежных оттенков в свой список покупок. В их числе – легкие плиссированные платья длины мидакси, блейзеры в оттенке капучино и лаконичные блузки.
Классика casual
Бланковая футболка из натурального хлопка плюс деним – многофункциональная пара, которая точно не разочарует. Две простые вещи открывают сразу несколько нескучных сочетаний: модный ансамбль демонстрирует безупречную совместимость не только с любимыми кроссовками и кедами, но и с классическими лодочками на шпильке. Аксессуары также имеют значение – выбирайте массивные цепи, кожаные ремни с грубой металлической фурнитурой и акцентные детали: яркие сумки кросс-боди («через плечо»), принтованные повязки и ободки для волос.
Легкие платья и юбки из плиссированной ткани
Нет ничего романтичнее, чем легкое платье правильной длины. И оно способно на многое, особенно если речь идет о легких плиссированных тканях, свободном силуэте и палитре светлых оттенков. Такие модели заметно корректируют фигуру, при этом не скрывают формы, а главное – отлично сочетаются как с каблуками, так и с обувью на низком ходу. Тех же принципов придерживаемся и в выборе плиссированной юбки, но помним еще об одном. Вместо скучного консервативного верха подбираем яркие футболки, свитшоты и джемперы oversize.
Кожа
Кожа – тренд вне времени и возрастных категорий. Главное – носить его дозированно и правильно расставлять акценты. Мода продолжает разрушать стереотипы и не планирует на этом останавливаться, поэтому мы возвращаем в гардероб кожаные юбки-карандаши. Правило одно: выбирайте кожу матовой фактуры и не перегружайте её сложными сочетаниями. Этот материал не терпит конкуренции, поэтому лучшей парой к нему станут легкие летящие или более плотные однотонные ткани.
Дело остается за малым – добавить легкий макияж, пару акцентных аксессуаров, главный из которых – счастливая улыбка!
Текст: Полина Гераскина
Фото: архивы пресс-служб
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