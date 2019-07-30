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С удлиненным жакетом, топом и рубашкой: как и с чем носить мини-юбку, чтобы не выглядеть вульгарно

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Селин Дион

Фото: Instagram
Длина юбки – один из самых спорных параметров, вокруг которого есть множество шаблонов и табу. Многие женщины убеждены, что после 30 лет носить мини неприлично, но существует ли возрастной ценз в отношении коротких юбок?

Мини – универсальный вариант, который можно смело миксовать как с объемными свитшотами, так и с классическими блузками. Золотое правило короткой юбки – максимально скромный верх и невысокий каблук (до 5-7 см), предпочтительно – блочный или миниатюрная шпилька. Мы собрали несколько интересных сочетаний на разные случаи жизни!

С удлиненным жакетом – в офис

  1. Туфли GUESS, цена по запросу. 2. Топ Stradivarius, 799 руб. 3. Часы Versace, 63 694 руб. 4. Юбка Wales Bonner, 7 345 рубю 5. Жакет Tommy Hilfiger, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Прохладным летом жакет – настоящее спасение, а кроме того – отличная пара для короткой юбки. Строгий жакет до середины бедра позволит носить мини даже в офис. При этом юбка не обязательно должна быть темной – используйте палитру приглушенных оттенков (бордовый, изумрудный, морской синий). Завершат образ классические лодочки или слингбэки на каблуке небольшой высоты, а документы, ноутбук и все женские секреты сохранит вместительная сумка-тоут.

С топом и рубашкой – на каждый день

  1. Рубашка Joseph, 10 661 руб. 2. Юбка Ksubi, 5 876 руб. 3. Топ Bershka, 999 руб. 4. Рюкзак Pinko, 27 955 руб. 5. Казаки Furla, 29 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Мы нередко ставим под запрет мини-юбки из денима, и это зря. Правильная юбка – залог суперстильного образа, и ее вы узнаете сразу: высокая посадка, классический цвет индиго и деним с минимальными потертостями. Заправляем за пояс трикотажный топ в бельевом стиле, поверх него надеваем классическую рубашку oversize по типу мужской и завязываем ее на талии. Завершат образ трендовые сапоги-казаки и миниатюрный рюкзак.

С водолазкой – на встречу с подругами

  1. Мюли Gucci, 49 300 руб. 2. Футболка Zara, 1 299 руб, цена по запросую 3. Серьги Katerina Makriyianni, 8 488 руб. 4. Сумка Furla, 49 500 руб. 5. Юбка Pinko, 5 789 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Пожалуй, самый смелый образ, в котором важно правильно расставить акценты. Фаворитками сезона становятся юбки из матовой или лакированной кожи, трапециевидные или по фигуре, но главное – максимально ярких цветов. Базовая черная футболка – абсолютный мастхэв лета. Она же поможет уравновесить любой, даже самый насыщенный цвет низа. Помните: такие юбки не терпят конкуренции, хотя пара деталей в виде бижутерии, перекликающейся с оттенком юбки, не будет лишней.

В рок-н-рольные шестидесятые мини-юбки стали причиной мощной революции в моде. Несмотря на протест, они плавно прошли через все последующие эпохи и прочно укрепились в нашем гардеробе. Вердикт для мини однозначен – носить, независимо от возраста!

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram, архивы пресс-служб

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