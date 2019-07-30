С удлиненным жакетом, топом и рубашкой: как и с чем носить мини-юбку, чтобы не выглядеть вульгарно

Мини – универсальный вариант, который можно смело миксовать как с объемными свитшотами, так и с классическими блузками. Золотое правило короткой юбки – максимально скромный верх и невысокий каблук (до 5-7 см), предпочтительно – блочный или миниатюрная шпилька. Мы собрали несколько интересных сочетаний на разные случаи жизни!
С удлиненным жакетом – в офис
Фото: Архивы пресс-служб
Прохладным летом жакет – настоящее спасение, а кроме того – отличная пара для короткой юбки. Строгий жакет до середины бедра позволит носить мини даже в офис. При этом юбка не обязательно должна быть темной – используйте палитру приглушенных оттенков (бордовый, изумрудный, морской синий). Завершат образ классические лодочки или слингбэки на каблуке небольшой высоты, а документы, ноутбук и все женские секреты сохранит вместительная сумка-тоут.
С топом и рубашкой – на каждый день
Фото: Архивы пресс-служб
Мы нередко ставим под запрет мини-юбки из денима, и это зря. Правильная юбка – залог суперстильного образа, и ее вы узнаете сразу: высокая посадка, классический цвет индиго и деним с минимальными потертостями. Заправляем за пояс трикотажный топ в бельевом стиле, поверх него надеваем классическую рубашку oversize по типу мужской и завязываем ее на талии. Завершат образ трендовые сапоги-казаки и миниатюрный рюкзак.
С водолазкой – на встречу с подругами
Фото: Архивы пресс-служб
Пожалуй, самый смелый образ, в котором важно правильно расставить акценты. Фаворитками сезона становятся юбки из матовой или лакированной кожи, трапециевидные или по фигуре, но главное – максимально ярких цветов. Базовая черная футболка – абсолютный мастхэв лета. Она же поможет уравновесить любой, даже самый насыщенный цвет низа. Помните: такие юбки не терпят конкуренции, хотя пара деталей в виде бижутерии, перекликающейся с оттенком юбки, не будет лишней.
В рок-н-рольные шестидесятые мини-юбки стали причиной мощной революции в моде. Несмотря на протест, они плавно прошли через все последующие эпохи и прочно укрепились в нашем гардеробе. Вердикт для мини однозначен – носить, независимо от возраста!
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram, архивы пресс-служб
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!