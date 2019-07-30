С удлиненным жакетом, топом и рубашкой: как и с чем носить мини-юбку, чтобы не выглядеть вульгарно

Пожалуй, самый смелый образ, в котором важно правильно расставить акценты. Фаворитками сезона становятся юбки из матовой или лакированной кожи, трапециевидные или по фигуре, но главное – максимально ярких цветов. Базовая черная футболка – абсолютный мастхэв лета. Она же поможет уравновесить любой, даже самый насыщенный цвет низа. Помните: такие юбки не терпят конкуренции, хотя пара деталей в виде бижутерии, перекликающейся с оттенком юбки, не будет лишней.

В рок-н-рольные шестидесятые мини-юбки стали причиной мощной революции в моде. Несмотря на протест, они плавно прошли через все последующие эпохи и прочно укрепились в нашем гардеробе. Вердикт для мини однозначен – носить, независимо от возраста!