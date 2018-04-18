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Свидание с продолжением: 3 небанальных образа для романтического ужина

Почему-то культура наряжаться для свидания с любимым мужем постепенно угасает. Даже если мы отправляемся в ресторан, то выбираем максимум простое черное платье, а о том, чтобы нарядиться дома, и речи вообще не идет. Но даже если вы уже произвели впечатление на мужчину и даже вышли за него замуж, это не повод отказываться от красивых образов! Мы приготовили для вас три альтернативных и, главное, модных варианта для похода на романтический ужин с вашим избранником.

Новый Голливуд

Голливудские звезды уже несколько сезонов выбирают смокинги и брючные костюмы. Но носят они их исключительно со шпилькой и абсолютно игнорируя рубашки и блузы! Удивите своего кавалера, выбрав для свидания яркий брючный костюм, дополнив его кружевным бра или топом в бельевом стиле. Из аксессуаров лучше всего остановиться на массивных сережках.

1 - Жакет Zara, 5599 руб.; 2 - Серьги Mango, 999 руб.; 3 - Топ Tezenis, 1499 руб.; 4 - Клатч Aldo (Lamoda.ru), 3590 руб.; 5 - Брюки с высокой посадкой Zara, 2999 руб.

Утонченный casual

Ваш офисный образ при определенной модернизации также вполне подойдет для свидания. Сейчас в тренде миди-юбки из денима, они приходят на смену классическим твидовым, дополните такую легкой блузой без рукавов, наденьте броские серьги и яркие босоножки или лодочки. Мы советуем обратить внимание на фиолетовый цвет, а весь остальной образ составить в приглушенной гамме, чтобы акценты бросались в глаза. Серьги подчеркнут длину шеи, а босоножки — щиколотки. И от того, и от другого мужчины без ума.

1 - Юбка Mango, цена по запросу; 2 - Серьги Zara Studio, 999 руб.; 3 - Тренч Mango, 12 999 руб.; 4 - Топ Zara, 2599 руб.; 5 - Босоножки Premiata, 36 490 руб.

Дерзкая классика

Для тех, кто считает, что нет ничего лучше аккуратного платья, мы подготовили обновленный вариант привычного аутфита. За основу выбрано платье силуэта new look, но его с легкостью можно заменить платьем-футляром или и вовсе обтягивающей моделью, все зависит от вашей фигуры. Однако в одиночку это платье точно не сработает. Подберите туфли контрастного цвета, жакет или куртку одного из трендовых оттенков (мы выбрали алый, подойдет также гренадин или фуксия), а изюминкой в образе должно стать сложное кольцо. Look в стиле дерзкой подруги рок-н-ролльщика готов.

И не бойтесь экспериментировать!

1 - Кольцо Dzhanelli Jewellery, 16 900 руб.; 2 - Куртка Pull&Bear, 2799 руб.; 3 - Платье O'STIN, 2999 руб.; 4 - Сумка H&M, 1599 руб.; 5 - Босоножки Portal, 7499 руб.

Текст: Диана Гербер

Фото: архивы пресс-служб

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