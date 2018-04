Свидание с продолжением: 3 небанальных образа для романтического ужина

Дерзкая классика

Для тех, кто считает, что нет ничего лучше аккуратного платья, мы подготовили обновленный вариант привычного аутфита. За основу выбрано платье силуэта new look, но его с легкостью можно заменить платьем-футляром или и вовсе обтягивающей моделью, все зависит от вашей фигуры. Однако в одиночку это платье точно не сработает. Подберите туфли контрастного цвета, жакет или куртку одного из трендовых оттенков (мы выбрали алый, подойдет также гренадин или фуксия), а изюминкой в образе должно стать сложное кольцо. Look в стиле дерзкой подруги рок-н-ролльщика готов.

И не бойтесь экспериментировать!