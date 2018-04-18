Свидание с продолжением: 3 небанальных образа для романтического ужина

Новый Голливуд
Голливудские звезды уже несколько сезонов выбирают смокинги и брючные костюмы. Но носят они их исключительно со шпилькой и абсолютно игнорируя рубашки и блузы! Удивите своего кавалера, выбрав для свидания яркий брючный костюм, дополнив его кружевным бра или топом в бельевом стиле. Из аксессуаров лучше всего остановиться на массивных сережках.
Утонченный casual
Ваш офисный образ при определенной модернизации также вполне подойдет для свидания. Сейчас в тренде миди-юбки из денима, они приходят на смену классическим твидовым, дополните такую легкой блузой без рукавов, наденьте броские серьги и яркие босоножки или лодочки. Мы советуем обратить внимание на фиолетовый цвет, а весь остальной образ составить в приглушенной гамме, чтобы акценты бросались в глаза. Серьги подчеркнут длину шеи, а босоножки — щиколотки. И от того, и от другого мужчины без ума.
Дерзкая классика
Для тех, кто считает, что нет ничего лучше аккуратного платья, мы подготовили обновленный вариант привычного аутфита. За основу выбрано платье силуэта new look, но его с легкостью можно заменить платьем-футляром или и вовсе обтягивающей моделью, все зависит от вашей фигуры. Однако в одиночку это платье точно не сработает. Подберите туфли контрастного цвета, жакет или куртку одного из трендовых оттенков (мы выбрали алый, подойдет также гренадин или фуксия), а изюминкой в образе должно стать сложное кольцо. Look в стиле дерзкой подруги рок-н-ролльщика готов.
И не бойтесь экспериментировать!
Текст: Диана Гербер
Фото: архивы пресс-служб