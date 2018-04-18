Свидание с продолжением: 3 небанальных образа для романтического ужина

Почему-то культура наряжаться для свидания с любимым мужем постепенно угасает. Даже если мы отправляемся в ресторан, то выбираем максимум простое черное платье, а о том, чтобы нарядиться дома, и речи вообще не идет. Но даже если вы уже произвели впечатление на мужчину и даже вышли за него замуж, это не повод отказываться от красивых образов! Мы приготовили для вас три альтернативных и, главное, модных варианта для похода на романтический ужин с вашим избранником.