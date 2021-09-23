Как у молодой Пугачевой и еще экстремальнее: модные провалы звезд с ботфортами

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес смело идет на эксперименты и не пропускает новшеств от подруги Донателлы Версаче. Несколько лет назад певица щеголяла в ботфортах из денима, стилизованных под джинсы с ремнями. А к ним подобрала объемную рубашку, создав образ, будто утром впопыхах убегала из дома бойфренда. Кстати, такое Джей Ло тоже практикует: еще до подтверждения новости о воссоединении с Беном Аффлеком певица носила его вещи и в пир, и в мир.