Как у молодой Пугачевой и еще экстремальнее: модные провалы звезд с ботфортами
Ирина Шейк
Слишком брутальные высокие ботфорты из мягкой кожи способны визуально сделать ноги полнее (даже если это точеные ноги Ирины Шейк). Модель проиграла раунд, совместив их с гиперобъемной толстовкой. Вещь, кстати, знаковая: лимитированный мерч с портретами рэпера DMX создал Канье Уэст в коллаборации с Balenciaga. Исполнитель ушел из жизни в апреле 2021-го, и капсула была запущена в поддержку его семьи.
Фото: Eastnews
Кристина Агилера
Модное фиаско с миксом из толстовки и сапог-чулок потерпела однажды и Кристина Агилера. Поп-дива сделала ставку на ботфорты из лакированной кожи цвета острого перца, которые надела в паре с колготками в сеточку. Вердикт однозначен: не надо так!
Фото: Eastnews
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес смело идет на эксперименты и не пропускает новшеств от подруги Донателлы Версаче. Несколько лет назад певица щеголяла в ботфортах из денима, стилизованных под джинсы с ремнями. А к ним подобрала объемную рубашку, создав образ, будто утром впопыхах убегала из дома бойфренда. Кстати, такое Джей Ло тоже практикует: еще до подтверждения новости о воссоединении с Беном Аффлеком певица носила его вещи и в пир, и в мир.
Фото: Globallook
Лариса Долина
Лариса Долина молодеет с каждым годом, и вместе с ней и ее гардероб. В нем то и дело появляются новые герои — рваные джинсы, костюмы цвета Барби, крошечные платья. А ботфорты из него никогда не исчезали. Если последние идут в ход, то обязательно с юбками ультракороткой длины.
Фото: Пресс-служба
Алла Пугачева
Говоря о ботфортах, невозможно не вспомнить прошлое. Несколько десятилетий подряд Алла Пугачева выходила в свет исключительно в коротких платьях-балахонах и дерзких сапогах-чулках. А с учетом бума на стрижку Ирины Аллегровой, вполне возможно, что сценические образы Примадонны некоторые селебрити используют как референсы.
Фото: Eastnews
Ольга Бузова
Образ Ольги Бузовой с микроплатьем, будто позаимствованным у фигуристок после выступления, и алыми сапогами-чулками в буквальном смысле взорвал Сеть. Фолловеры негодовали, что такой наряд артистка выбрала для выступления в Кремлевском дворце. Кстати, по рецепту Кристины Агилеры — с колготками в сеточку.
Фото: Instagram @buzova86
Ранее мы рассказывали о звездах, которые подхватили тренд на корсеты и затянули их до потери пульса. Среди главных героинь — Ирина Шейк, Мадонна, Наташа Королева и другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / пресс-служба