Тип фигуры

Начнем с самого простого типа — «песочные часы». Женщины с уравновешенной гармоничной фигурой вовсе не ограничены в выборе. Им идет все, а учитывать стоит только рост и полноту. Все-таки слишком длинные модели визуально «съедают» длину ног, а oversize на полных смотрится как мешок. Но об этом чуть позже.

А пока перейдем к фигуре типа «груша». Ваша проблемная зона — тяжелый низ, поэтому верхняя одежда должна маскировать именно его. Пальто в стиле беби-долл с небольшой юбочкой от талии или пальто-халат подойдут идеально, так как подчернут талию, прорисуют линию декольте и будут свободно струиться по бедрам.

Рукав реглан противопоказан девушкам с фигурой «яблоко» — такие пальто делают верх еще объемнее, а ноги кажутся непропорционально тонкими палочками. А если надеть пальто-кокон, закрывающееся на одну пуговицу, есть вероятность того, что оно не сядет по фигуре, будет висеть на бедрах и плечах, а также подчеркнет проблемную зону в области живота. Идеальный вариант для — приталенные силуэты и пальто-халат. Кстати, обладательницам фигуры «перевернутый треугольник» реглан и лишний объем в области плеч также противопоказаны. Линия рукава должна быть четко прорисована — как на пальто-бушлатах. Подойдет и приталенный силуэт или А-образные модели. Коконы же лучше отложить.

«Прямоугольникам» стилисты не советуют носить прямые модели, ведь они делают фигуру еще более мальчишеской. Всевозможные пальто с поясами или пальто-шинели подойдут вам идеально.