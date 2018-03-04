Выбираем пальто на весну, учитывая особенности фигуры
Тип фигуры
Начнем с самого простого типа — «песочные часы». Женщины с уравновешенной гармоничной фигурой вовсе не ограничены в выборе. Им идет все, а учитывать стоит только рост и полноту. Все-таки слишком длинные модели визуально «съедают» длину ног, а oversize на полных смотрится как мешок. Но об этом чуть позже.
А пока перейдем к фигуре типа «груша». Ваша проблемная зона — тяжелый низ, поэтому верхняя одежда должна маскировать именно его. Пальто в стиле беби-долл с небольшой юбочкой от талии или пальто-халат подойдут идеально, так как подчернут талию, прорисуют линию декольте и будут свободно струиться по бедрам.
Рукав реглан противопоказан девушкам с фигурой «яблоко» — такие пальто делают верх еще объемнее, а ноги кажутся непропорционально тонкими палочками. А если надеть пальто-кокон, закрывающееся на одну пуговицу, есть вероятность того, что оно не сядет по фигуре, будет висеть на бедрах и плечах, а также подчеркнет проблемную зону в области живота. Идеальный вариант для — приталенные силуэты и пальто-халат. Кстати, обладательницам фигуры «перевернутый треугольник» реглан и лишний объем в области плеч также противопоказаны. Линия рукава должна быть четко прорисована — как на пальто-бушлатах. Подойдет и приталенный силуэт или А-образные модели. Коконы же лучше отложить.
«Прямоугольникам» стилисты не советуют носить прямые модели, ведь они делают фигуру еще более мальчишеской. Всевозможные пальто с поясами или пальто-шинели подойдут вам идеально.
Рост
То, что маленьким женщинам нельзя носить слишком длинные пальто, бред. Важно правильно выбирать длину. Подол должен заканчиваться на середине икры, при этом обувь должна быть обязательно на каблуках. К сожалению, сочетание макси-пальто и кроссовок точно не для вас. В этом случае стоит выбрать пальто до середины бедра или чуть ниже колена. Также низкорослым лучше избегать моделей oversize — они сделают вас похожими на шарик. И запомните лайфхак: воротник-стойка визуально «съедает» шею и длину тела, а вот V-образный воротник и двубортные пальто зрительно удлиняют силуэт.
Высоким девушкам стилисты советуют не «заземляться» с помощью круглых и объемных моделей. Если вы выбираете длину, учтите, что фасон пальто должен быть как минимум приталенным. А-образные пальто и пальто-коконы скрадывают пару-тройку (если не десятку) сантиметров роста и утяжеляют силуэт в целом.
Комплекция
Да, банально, но при выборе верхней одежды учитывать комлекцию очень важно. Согласитесь, что на пышной даме и на худышке один и тот же силуэт будет выглядеть совершенно по-разному. Прямые пальто, которые будто бы повисают на плечах, идеально сидят на девушках с модельной фигурой без лишних объемов. Пальто-халаты лучше смотрятся на фигуристых особах. Коконы, если честно, идут вообще мало кому. Кроме того, важно расположение пуговиц. Как мы уже писали, одна пуговица в районе живота может привлечь ненужное внимание к лишним килограммам в этой области.
Еще один важный момент: соответствие линии плеч вашему размаху. Не хотите добавлять объема? Следите, чтобы вытачки совпадали с плечами. Нужно «подрисовать» формы? Выбирайте oversize и пользуйтесь поясом. Вы можете к любому пальто подобрать классический кожаный ремень с большой пряжкой или и вовсе надеть пояс-корсет.
Текст: Лина Рубинштейн
Фото: архивы пресс-служб