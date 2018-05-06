Как правильно носить вещи из лакированной кожи и выглядеть стильно

Плащ

Если уж подражать Нео, то выбирать самый трендовый способ, а именно набрасывать классический черный тренч (в глянцевом или виниловом исполнении) исключительно на голые плечи. Нет-нет, мы не призываем носить плащ вместо платья, хотя как вариант для экстравагантного выхода — почему бы и нет... Нет, мы немного о другом. Например, выбираем топ в бельевом стиле, брюки со стрелками или джинсы с завышенной талией, лодочки и тонкую цепочку между ключиц — образ модницы из мегаполиса готов.

Не хочется менять стиль так радикально? Носим тренч из лаковой кожи с белой рубашкой и классической юбкой-карандашом. Все-таки несмотря на необычный материал, тренч — это всего лишь элемент базового гардероба. Кстати, кожаные модели, похоже, с нами надолго, поэтому не бойтесь как следует вложиться в эту вещицу. Она прослужит не один сезон, да еще и по наследству к дочери перейдет.