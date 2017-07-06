Солнцезащитные очки — не только полезный аксессуар, спасающий наши глаза от воздействия прямых лучей. Очки могут стать отличным помощником в корректировке формы лица и расстановке акцентов! Каким образом? Passion.ru предлагает вам разобраться.

Квадратное лицо Если у вас тяжелый подбородок, то массивные квадратные оправы не ваша история. Зато модные в этом сезоне очки-совы подойдут идеально. Круглая форма уравновесит излишнюю угловатость лица, а яркая оправа и стекла отвлекут внимание на себя. Кстати, вовсе не обязательно выбирать полностью округлую форму. Прекасно подойдет смягченный квадрат или слегка удлиненный овал, а тонкие перемычки между линзами расставят нужные акценты.

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Круглое лицо Круглолицым девушкам, наоборот, нужно добавить прямых и вытянутых линий. Останавливаем выбор на очках с широкими дужками и линзами квадратной или прямоугольной формы. Главное, чтобы углы тянулись к вискам. Так вы зрительно подчеркнете скулы, лицо визуально станет более вытянутым. Советуем вам рискнуть и примерить очки как из кинофильма «Матрица», они называются Sci-Fi. Сейчас такая форма находится на пике популярности!

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Треугольное лицо Если у вас узкий подбородок и широкий лоб, советуем забыть о классической прямоугольной форме и слишком широких оправах. Вам вовсе не нужно пытаться расширить лицо или подчеркнуть скулы. Для треугольных лиц идеальная форма очков — «кошачий глаз» или ретро-авиаторы.

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Овальное лицо Если у вас классическая овальная форма лица, вам повезло! Можете смело приобретать очки по самой последней моде. Авиаторы, «кошечки», пиксели, прямоугольники или даже сердечки — вам подойдет абсолютно все. Подбирайте очки по размеру. Остановите свой выбор на больших квадратах, если хотите добавить образу загадочности, или же наоборот, на небольших круглых, в стиле Джона Леннона — получится образ в стиле бохо-шик. Важно помнить, что массивные аксессуары очень самостоятельны и не любят конкурирующих элементов.

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Вытянутое лицо Девушкам с вытянутой формой лица тоже идут практически все модели очков. Главное условие — широкая оправа. На контрасте с тонкими линиями лицо может казаться крупнее, чем оно есть. Палочкой-выручалочкой для любого образа станут классические, чуть заостренные очки прямоугольной формы. И не бойтесь экспериментов с цветом и принтами!

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