Как оставаться женственной даже в холодную погоду — 3 лайфхака на каждый день

Способ № 1

Белье — база любого образа, своего рода канва для построения будущего аутфита. Всем понятно, что оно должно быть правильно подобрано и хорошо сидеть по фигуре, скрывая недостатки и подчеркивая достоинства.

Однако мало кто задумывается, что нижнее белье решает еще одну важную задачу, а именно определяет самоощущение девушки на весь день. Надевая любимый комплект белья, который идеально сидит и эффектно выглядит, весь день чувствуешь свою привлекательность, уверенность и желанность. А значит, даже самый многослойный образ будет выглядеть отлично, ведь его надевает уверенная и светящаяся изнутри девушка.

Способ № 2