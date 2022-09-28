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Уроки стиля
12:35, 28 сентября 2022
2 мин.

Как оставаться женственной даже в холодную погоду — 3 лайфхака на каждый день

С наступлением холодов каждая девушка сталкивается с дилеммой — красота или комфорт. Спешим вас уверить, что этот вопрос вполне решаем, более того, сделать свой образ стильным, а самоощущение классным, в холодное время года можно несколькими способами. Один из них — выбрать роскошное белье, которое подарит ощущение женственности, даже если на вас пять слоев одежды. Команда бренда женского белья Yanchevskaya делится простыми лайфхаками.
Как оставаться женственной даже в холодную погоду — 3 лайфхака на каждый день

Способ № 1

Белье — база любого образа, своего рода канва для построения будущего аутфита. Всем понятно, что оно должно быть правильно подобрано и хорошо сидеть по фигуре, скрывая недостатки и подчеркивая достоинства.

Однако мало кто задумывается, что нижнее белье решает еще одну важную задачу, а именно определяет самоощущение девушки на весь день. Надевая любимый комплект белья, который идеально сидит и эффектно выглядит, весь день чувствуешь свою привлекательность, уверенность и желанность. А значит, даже самый многослойный образ будет выглядеть отлично, ведь его надевает уверенная и светящаяся изнутри девушка.

Способ № 2

Как оставаться женственной даже в холодную погоду — 3 лайфхака на каждый день

Также не забываем про то, что нижнее белье может быть полноценно интегрировано в повседневный образ. Например, кружевной бра эффектно выглядит с кашемировым свитером, небрежно спущенным с одного плеча. Контраст деликатного кружева и более грубой пряжи подчеркивает женственность и воздушность образа — берите на заметку!

Способ № 3

Как оставаться женственной даже в холодную погоду — 3 лайфхака на каждый день

Еще один из беспроигрышных способов сделать теплый образ женственным и привлекательным — добавить смелые кожаные аксессуары. Отбрасываем стереотипы о БДСМ и интегрируем экстравагантные ремни, портупеи и чокеры в осенние аутфиты. Обращаем внимание на процент дерзости образа, чтобы не было перебора и вульгарности. Например, поверх белой базовой рубашки надеваем белую портупею — смотрится интересно и свежо, но не вызывающе. Или классным аксессуаром может стать пояс с перьями, которые, к слову, несомненный тренд сезона.

Фото: архив пресс-служба

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