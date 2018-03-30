3 весенних образа в стиле поп-арт, которые легко повторить самостоятельно

Стритстайл-дива

Надеемся, что весна все-таки вот-вот наступит по-настоящему — и готовимся носить легкие куртки из денима. Однако выбираем не просто классические цвета индиго, а модели с ярким принтом в стиле поп-арт на спине. Самые актуальные экземпляры вы найдете в коллекции российских дизайнеров Daria y Maria, которые, собственно, и придумали эту тенденцию еще до того, как ею заболел весь мир. Дополняем образ плиссированной юбкой яркой расцветки и спокойным джемпером, например, серого или молочного оттенков. Что же касается обуви, то кроссовки с такой юбкой мы носить не рекомендуем, а вот узконосые ботильоны или туфли будут в самый раз.