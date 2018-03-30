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3 весенних образа в стиле поп-арт, которые легко повторить самостоятельно

С легкой руки Донателлы Версаче в моду возвращается стиль поп-арт. Пришло время вновь немножко расслабиться, а порой и посмеяться над собой! Закупаемся яркими принтованными вещами и учимся носить их так, как предлагает креативный директор Moschino Джереми Скотт — и становимся похожими на возрастных Барби. А можно выбрать более спокойные варианты от Passion.ru!

Стритстайл-дива

Надеемся, что весна все-таки вот-вот наступит по-настоящему — и готовимся носить легкие куртки из денима. Однако выбираем не просто классические цвета индиго, а модели с ярким принтом в стиле поп-арт на спине. Самые актуальные экземпляры вы найдете в коллекции российских дизайнеров Daria y Maria, которые, собственно, и придумали эту тенденцию еще до того, как ею заболел весь мир. Дополняем образ плиссированной юбкой яркой расцветки и спокойным джемпером, например, серого или молочного оттенков. Что же касается обуви, то кроссовки с такой юбкой мы носить не рекомендуем, а вот узконосые ботильоны или туфли будут в самый раз.

1 - Юбка Pull and Bear, 1999 руб.; 2 - Сумка H&M, 1599 руб.; 3 - Куртка Daria Y Maria, цена по запросу; 4 - Водолазка Loveless (Farfetch.com), 8061 руб.; 5 - Ботильоны Ashley bootie (Revolve), 2500 руб.

В стиле Studio 54

Платье, будто бы созданное в сооавторстве с Энди Уорхолом, определенно станет украшением вашего весенне-летнего гардероба. Впрочем, если летом его можно носить просто с белыми кедами или босоножками, то вот весной яркое и абсолютно самостоятельное платье-трапецию стоит дополнять исключительно темными и однотонными вещами. Именно поэтому мы выбрали черный тренч и ботильоны. А вот сумку подобрали в тон двум основным цветам на платье. Если вы не готовы привлекать к себе внимание, носите такие вещи с простыми аксессуарами, без лишней фурнитуры и принтов. Допускается добавление в образ плотных черных колготок или кожаных легинсов. Почувствуйте себя завсегдатаем знаменитой Нью-Йоркской Studio 54!

1 - Пальто H&M, 3599 руб.; 2 - Платье Alice + Olivia (Farfetch.com), 30 339 руб.; 3 - Серьги Pull&Bear, 499 руб.; 4 - Сумка Stradivarius, 1999 руб.; 5 - Ботильоны Zara, 5599 руб.

Casual с ярким акцентом

Если наши предыдущие образы подходят все-таки не каждой, тот этот аутфит по достоинству могут оценить все. Во-первых, такие принты на аксессуарах работают еще лучше, нежели на одежде, а во-вторых, небольшая яркая деталь создает изюминку в любом образе. Формула идеального look'а в данном случае проста: вы берете любимые базовые вещи — деним, пальто-халат, рубашку и удобную обувь — и просто приправляете это все модной сумочкой самого броского цвета. Как говорится, стиль кроется в деталях.

1 - Пальто I am Studio, 22 500 руб.; 2 - Рубашка Cocos Moscow, 2549 руб.; 3 - Джинсы Next.com.ru, 1959 руб.; 4 - Лоферы Next.com.ru, 2279 руб.; 5 - Сумка Anna Wolf, цена по запросу

Текст: Диана Гербер

Фото: архивы пресс-служб

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