Как носить розовый цвет женщинам после 40, чтобы не выглядеть глупо

Не бойтесь total look'ов

Образ, составленный полностью из вещей розового цвета — это вовсе не кич, а тренд! Во-первых, нежный цвет украдет у вас визуально несколько лет, во-вторых, грамотно подобранные фасоны и аксессуары не позволят никому обвинить вас с излишней романтичности, а вот женственности добавят. Итак, хит сезона — брючный костюм насыщенного розового цвета, однако речь идет не о вызывающей фуксии. Не хочется яркости? Оттенок пыльной розы — то, что вам нужно. Впрочем, мы советуем быть аккуратными с костюмами пудрового или лавандового оттенков, их лучше носить девушкам, чья кожа далека от серой гаммы, например, такие цвета отлично гармонируют с персиковым оттенком кожи или нежно-оливковым.