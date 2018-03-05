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Как носить розовый цвет женщинам после 40, чтобы не выглядеть глупо

Розовый цвет в этом сезоне перестал быть уделом миллениалов, несмотря на то, что самый популярный оттенок называется как раз millenial pink. Носить розовые вещи можно смело в любом возрасте, главное, делать это правильно. И все-таки стоит избегать платьев принцессы и излишне конфетных аутфитов.

Добавьте деталей

Начнем с простого! Мечтаете вернуть в вашу жизнь розовых красок, но облачаться в розовый свитер страшновато? Подберите к любому аутфиту (конечно, учитывая гамму) розовую сумочку или же модные ботильоны оттенка фуксии. Как только привыкните, переходите к розовой верхней одежде, но исключительно в сочетании с темными неброскими оттенками, а затем можно, например, научиться носить розовые юбки или брюки.

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Учитесь равновесию

Однако во всем нужно знать меру! Надевая вызывающие вещи, придерживайтесь правила: чем проще фасон, тем лучше. Лучше всего для экспериментов с розовым подходят прямые пальто, скромные худи, миди-юбки и тренчи. Розовые рубашки и свитеры носите исключительно с джинсами или серыми брюками палаццо. Кстати, в этом сезоне допустимо сочетание розового и красного или оранжевого, но такие образы больше идут совсем молоденьким девушкам. А дамам за 30 лучше ограничиться одним цветовым акцентом. Или же миксовать розовый с лавандовым или голубым.

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Тщательно подбирайте оттенок

Существует заблуждение, что розовый идет всем. Но это не так, если не сделать поправку на различные оттенки. Например, фуксия делает бледную кожу еще бледнее, пыльно-розовый усугубляет проблемы серой кожи, коралловый визуально усиляет покраснения, а вот конфетно-розовый добавляет коже свежего сияния. То, как будет смотреться на вас розовый цвет, зависит от количества красного или синего пигмента. Более насыщенные, близкие к фиолетовому оттенки больше идут брюнеткам, приглушенный серые — шатенкам, а милые розовые, что неудивительно, блондинкам. Впрочем, единого рецепта не существует — и вам просто нужно найти свой персональный розовый цвет методом проб и ошибок.

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Не бойтесь total look'ов

Образ, составленный полностью из вещей розового цвета — это вовсе не кич, а тренд! Во-первых, нежный цвет украдет у вас визуально несколько лет, во-вторых, грамотно подобранные фасоны и аксессуары не позволят никому обвинить вас с излишней романтичности, а вот женственности добавят. Итак, хит сезона — брючный костюм насыщенного розового цвета, однако речь идет не о вызывающей фуксии. Не хочется яркости? Оттенок пыльной розы — то, что вам нужно. Впрочем, мы советуем быть аккуратными с костюмами пудрового или лавандового оттенков, их лучше носить девушкам, чья кожа далека от серой гаммы, например, такие цвета отлично гармонируют с персиковым оттенком кожи или нежно-оливковым.

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Лучше всего розовый носит светская львица Наталья Якимчик. Пролистайте ее Instragram — и найдете немало образов для вдохновения!

Life’s alright 💕💕 #pfw #celine

Публикация от Natallia Yakimchyk (@natayakim)

Текст: Диана Гербер

Фото: EastNews

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