В стиле Chanel: как носить новомодный пластик и классический твид

Впрочем, в отличие от твида, пластик — материал коварный и не слишком повседневный. Однако одежда из этих материалов может сыграть злую шутку с вашим стильным образом. А чтобы этого не произошло, важно учитывать некоторые моменты.

Правила современной носки

Вообще, тренд на пластиковую верхнюю одежду зародился еще в сезоне осень-зима 2017-2018. Тренчи, покрытые прозрачной оболочкой, представил Calvin Klein, а уже непосредственно пластик предложила носить Миуччи Прада. После весенне-летнего шоу Chanel масс-маркет-бренды массово ринулись производить дождевики. Но! При выборе одежды из такого материала важно обращать внимание на степень его проветриваемости. Да-да, такое бывает. Дождевик или тренч из пластика не должен быть герметичным, обычно для удобства носки на такую верхнюю одежду наносят специальные отверстия, например, в районе подмышек.