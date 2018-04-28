В стиле Chanel: как носить новомодный пластик и классический твид

Впрочем, в отличие от твида, пластик — материал коварный и не слишком повседневный. Однако одежда из этих материалов может сыграть злую шутку с вашим стильным образом. А чтобы этого не произошло, важно учитывать некоторые моменты.
Правила современной носки
Вообще, тренд на пластиковую верхнюю одежду зародился еще в сезоне осень-зима 2017-2018. Тренчи, покрытые прозрачной оболочкой, представил Calvin Klein, а уже непосредственно пластик предложила носить Миуччи Прада. После весенне-летнего шоу Chanel масс-маркет-бренды массово ринулись производить дождевики. Но! При выборе одежды из такого материала важно обращать внимание на степень его проветриваемости. Да-да, такое бывает. Дождевик или тренч из пластика не должен быть герметичным, обычно для удобства носки на такую верхнюю одежду наносят специальные отверстия, например, в районе подмышек.
Что же касается аксессуаров из пластика, то мы категорически не рекомендуем панамы, как у Chanel. По крайней мере, старайтесь не носить головные уборы из ненатуральных материалов дольше нескольких часов подряд. А вот все остальное — сумки, серьги, перчатки и даже обувь — абсолютный мастхэв. Впрочем, под пластиковые сапоги стоит надеть носочки из натурального хлопка, а пластиковые босножки лучше заранее протереть расширяющим раствором, чтобы не заработать мозолей.
Классика на все времена
А теперь обратимся ко второму материалу. Твид незаслуженно списан на покой, но мы будем протестовать до тех пор, пока из твида будут шиться не только строгие классические скучные костюмы, но и, например, задорные юбки, поясные сумки или даже кроп-топы. Твид даже появился в коллекции Оливье Рустена для Balmain, а это сегодня самый прогрессивный бренд, от которого сходят с ума миллениалы и все семейство Кардашьян.
Составление комплектов с твидом — дело несложное. Total look никто не отменял, но вы ведь можете позволить себе больше? Конечно, да! Поэтому берем юбку или брюки из кожи и жакет из твида, или же твидовое платье и кроссовки, или носим твид и пластик вместе, как завещал Карл Лагерфельд.
А на чью сторону встанете вы? Рискнете прикупить пару-тройку вещей из новомодного материала или же просто станете носить классический твид, но в ультрамодных комбинациях?
Текст: Лина Рубинштейн
Фото: архивы пресс-служб, Vogue.com