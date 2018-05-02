Носить кроссовки сегодня не просто можно, а нужно. Если обзавестись несколькими базовыми моделям белого цвета, то у вас не возникнет необходимости тратить лишнее время на обдумывание обуви практически к любому образу. Например, бизнесвумен сегодня все чаще отказываются от лодочек и балеток и дополняют look из жакета и джинсов отменной белоснежной парой. Кстати, с костюмами кроссовки носить тоже разрешается, если брюки открывают щикиолотку или же скрывают кроссовки до середины. Обычно моднцы выбрают брюки клеш, а под них прячут аккуратные классические кроссовки на плоской подошве.
Кроссовки и платья — история спорная до сих пор, особенно в нашей стране. Не каждая женщина после 30 лет решится на такую комбинацию. Впрочем, кроссовки кроссовкам рознь. Например аккуратные «носки» и мини в спортивном стиле — вполне себе пара. А вот сочетания из серии нежное платье + грубые массивные кроссовки оставьте своим дочерям. Игра со стилями — это, конечно, хорошо, но совладать со спорт-шиком не так уж просто.
Тогда почему же с костюмом можно, а с платьем нет? Объясняем. Костюм — это, во-первых, заимствованный из мужского гардероба элемент, а значит второй такой элемент — кроссовки — идеально к нему подходит. Платье же, особенно футляр или же женственное на тонких бретелях, проходит с кроссовками по двум разным дорожкам. Они, конечно, могут пересекаться, но только если кроссовки отшиты из сатина и снабжены бантами и прочими украшениями и если платье скорее напоминает атрибут спортивной формы или имеет мини-длину.
А как быть с верхней одеждой? Правило тут то же самое. Если вещи изначально созданы в одной стилистике, то проблем нет, но вот надевать пальто в стиле королевы Елизаветы и «папины» кроссовки от Balenciaga не стоит. Чтобы вам было проще, представляем список верхней одежды, с которой можно носить базовые модели кроссовок (база — это белый цвет, отсутствие слишком массивной подошвы). Итак: пальто-халат, косуха, тренч или макинтош, трапециевидное пальто, пальто-кокон.
Что же касается дутых курток и курток из денима, то они дружат со всеми видами кроссовок, кстати, как и дождевики. Поэтому отказывать себе в такой удобной обуви все же не стоит. Главное — выбрать свою пару.
Несколько образов для вдохновения мы собрали в этой галерее.
Кстати, в отличие от Хайди Клум, Ким Кардашьян и других селебрити, которые надевают кроссовки не только перед полетом или прогулкой с собакой, но и считают их частью своего casual-гардероба, практически невозможно встретить в кроссовках вне спортзала или магазина Джулию Робертс и Синди Кроуфорд. Даже для полетов иконы 90-х выбирают обувь на каблуке, пусть и небольшом, или же балетки. А кроссовки считают атрибутом только спортивного стиля.
Текст: Лина Рубинштейн
Фото: Instagram.com, EastNews