Кроссовки и платья — история спорная до сих пор, особенно в нашей стране. Не каждая женщина после 30 лет решится на такую комбинацию. Впрочем, кроссовки кроссовкам рознь. Например аккуратные «носки» и мини в спортивном стиле — вполне себе пара. А вот сочетания из серии нежное платье + грубые массивные кроссовки оставьте своим дочерям. Игра со стилями — это, конечно, хорошо, но совладать со спорт-шиком не так уж просто.

Тогда почему же с костюмом можно, а с платьем нет? Объясняем. Костюм — это, во-первых, заимствованный из мужского гардероба элемент, а значит второй такой элемент — кроссовки — идеально к нему подходит. Платье же, особенно футляр или же женственное на тонких бретелях, проходит с кроссовками по двум разным дорожкам. Они, конечно, могут пересекаться, но только если кроссовки отшиты из сатина и снабжены бантами и прочими украшениями и если платье скорее напоминает атрибут спортивной формы или имеет мини-длину.

А как быть с верхней одеждой? Правило тут то же самое. Если вещи изначально созданы в одной стилистике, то проблем нет, но вот надевать пальто в стиле королевы Елизаветы и «папины» кроссовки от Balenciaga не стоит. Чтобы вам было проще, представляем список верхней одежды, с которой можно носить базовые модели кроссовок (база — это белый цвет, отсутствие слишком массивной подошвы). Итак: пальто-халат, косуха, тренч или макинтош, трапециевидное пальто, пальто-кокон.