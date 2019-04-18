Как правильно хранить вещи: 5 основных лайфхаков по организации гардеробного пространства

Избавляйтесь от лишних вещей
Итак, первое и главное правило в организации гардероба — это избавление от лишней одежды. Выньте из своего шкафа абсолютно все и взгляните, что вы давно не надевали. Задайте себе вопрос — почему вы этого не делали? Скорее всего, такая вещь не подходит вам либо по размеру, либо по фасону. Именно от таких вещей стоит избавиться в первую очередь. Главное, не стоит начинать их «жалеть» и давать им второй шанс. Выгоды будет больше, если вы продадите одежду на сайтах перепродажи ненужных вещей или просто отдадите нуждающимся.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Не экономьте на вешалках
Другое не менее важное правило — это свободное пространство для ваших вещей. Следуйте принципу «одна вещь — одна вешалка». Открывая шкаф, вы должны видеть весь свой гардероб и абсолютно каждую вещь, чтобы вы имели возможность составлять в голове определенный образ на сегодня. Наверняка у вас было такое, что вы покупали новую кофту, а потом благополучно забывали про нее, потому что вешали ее на одну вешалку вместе с другими вещами. Избавьтесь от этой привычки, а также от вещей не нынешнего сезона. Например, если сейчас лето, уберите в отдельный пакет, контейнер или шкаф зимние вещи: свитера, шубы, теплые колготки и многое другое. Согласитесь, в жаркую пору это вам ни к чему!
Фото: vostock-photo/shutterstock
Подходите к организации пространства с умом
Небольшой лайфхак — если у вас маленький шкаф, но много вещей, то купите одинаковые тонкие вешалки в одной цветовой гамме. К примеру, в белом цвете или просто из светлого дерева. Массивные плечики следует убрать в шкаф в прихожей для верхней одежды, а новые приобретенные тонкие вешалки не только освободят пространство для гардероба, но и будут создавать определенную гармонию в шкафу и поднимать вам настроение каждый день.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Не бойтесь использовать дверцы
К слову, можно использовать не только полки и перегородки шкафа, но и сами двери! Вооружись органайзерами, специализированными специально для них. Это может быть тряпичный висячий футляр с парными отсеками для ваших туфлей или, если взять футляр размером поменьше, то для всех украшений. Таким образом вы не только экономите место в шкафу, но и имеете перед собой все элементы вашего туалета, с которыми вы можете сочетать свой сегодняшний лук.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Распределяйте одежду по типу и сезонам
Наконец, последнее правило, но не по значимости — это организация одежды в шкафу по типу, сезонами и материалу. Все просто: рубашки вешайте рядом с рубашками, брюки с брюками, а платья с платьями. В идеале можно также повесить рядом однотипную одежду по цветам, но не делайте так с вещами разного типа, скажем, розовой курткой и розовой юбкой. Что касается материала, то держите вязаные вещи отдельно от трикотажных, шерстяные отдельно от шелковых и так далее. И, как мы уже сказали ранее, вещи не нынешнего сезона стоит вовсе убрать в отдельное место.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Следуя всем перечисленным правилам и лайфхакам, вы гарантированно сможете иметь у себя в комнате идеально организованный гардероб, что позволит вам с легкостью составлять каждый день новые look’и, непохожие друг на друга.
Текст: Оксана Кривова
Фото: Shutterstock
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