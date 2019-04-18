Как правильно хранить вещи: 5 основных лайфхаков по организации гардеробного пространства

Следуя всем перечисленным правилам и лайфхакам, вы гарантированно сможете иметь у себя в комнате идеально организованный гардероб, что позволит вам с легкостью составлять каждый день новые look’и, непохожие друг на друга.

Текст: Оксана Кривова

Фото: Shutterstock

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