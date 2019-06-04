С трикотажным топом, платьем и не только: с чем сочетать белые джинсы в этом сезоне

Стоит ли говорить о том, как великолепно сочетаются белые джинсы со всевозможными жакетами? Модели «с мужского плеча» в любых цветовых вариациях и белый деним, кажется, действительно были созданы друг для друга, и сегодня они образуют один из самых актуальных «‎рабочих» аутфитов. Кожаные сандалии на невысоком каблуке и барочный жемчуг — повседневная роскошь и маленькая вольность, которая, надеемся, позволительна на работе и вам.

Текст: Алена Евгеньева

Фото: Архивы пресс-служб

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