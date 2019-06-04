С трикотажным топом, платьем и не только: с чем сочетать белые джинсы в этом сезоне

С трикотажным топом
Фото: Passion.ru
Трикотажные топы этим летом переживают небывалую популярность. Природных оттенков, в рубчик — такие лучше всего смотрятся в тандеме с белым денимом, т.к. напоминают о стиле европейских модниц, любящих подобные сочетания особенно сильно. Образы с трикотажными майками дополняйте туфлями на плоской подошве, чтобы не выйти за рамки комфорта и европейской небрежности. Вместительный шопер и аксессуары, имитирующие винтаж, — детали, которые идеально завершат такой look.
Total white
Фото: Passion.ru
Одеться в белый с головы до ног — роскошь, позволительная, пожалуй, только летом, поэтому пользоваться случаем нужно начинать уже сейчас (тем более, что total white в этом сезоне — один из самых модных монохромов). Надеть белое платье — вариант слишком простой, поэтому мы настаиваем на белых джинсах, белоснежной хлопковой рубашке и аксессуарах в тон.
С платьем
Фото: Passion.ru
В последние годы узкие модели джинсов отошли на дальний план, уступив место брюкам прямым и свободным. Однако если белые slim fit таки затесались в вашем шкафу, не спешите от них избавляться. Обыграть их так, чтобы в целом образ выглядел свежо, можно с помощью… платья. Так, например, легкое платье-рубашка в стиле сафари и объемная сумка из рафии идеально подойдут для создания повседневного образа.
Фото: Passion.ru
А в вечерний вариант такой образ превратит платье на запах из шелковистой гладкой ткани и высокий каблук.
С «рабочим» верхом
Фото: Passion.ru
Стоит ли говорить о том, как великолепно сочетаются белые джинсы со всевозможными жакетами? Модели «с мужского плеча» в любых цветовых вариациях и белый деним, кажется, действительно были созданы друг для друга, и сегодня они образуют один из самых актуальных «рабочих» аутфитов. Кожаные сандалии на невысоком каблуке и барочный жемчуг — повседневная роскошь и маленькая вольность, которая, надеемся, позволительна на работе и вам.
Текст: Алена Евгеньева
Фото: Архивы пресс-служб
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