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С трикотажным топом, платьем и не только: с чем сочетать белые джинсы в этом сезоне

Белые джинсы — вещь настолько же важная в любом гардеробе, как и обычная синие брюки из денима. Такие же универсальные, однако более «нарядные», они точно заменят вам летом любые другие варианты и не раз спасут в ситуации, когда за окном жара, а шорты запрещены рабочим дресс-кодом. С чем носить белые джинсы в этом сезоне, чтобы выглядеть максимально актуально и стильно, рассказывает Passion.ru.

С трикотажным топом

  1. Туфли Marks&Spencer, 3999 руб. 2. Топ 12Storeez, 2790 руб. 3. Браслет Lisa Smith, 2500 руб. 4. Джинсы кюлоты H&M, 3299 руб. 5. Сумка-шопер Massimo Dutti, 10 990 руб.

Фото: Passion.ru

Трикотажные топы этим летом переживают небывалую популярность. Природных оттенков, в рубчик — такие лучше всего смотрятся в тандеме с белым денимом, т.к. напоминают о стиле европейских модниц, любящих подобные сочетания особенно сильно. Образы с трикотажными майками дополняйте туфлями на плоской подошве, чтобы не выйти за рамки комфорта и европейской небрежности. Вместительный шопер и аксессуары, имитирующие винтаж, — детали, которые идеально завершат такой look.

Total white

  1. Сандалии Reserves, 1999 руб. 2. Рубашка Jacquemus, 27 898 руб. 3. Очки Reserved, 899 руб. 4. Джинсы с высокой посадкой Zara, 2599 руб. 5. Шопер H&M, 1499 руб.

Фото: Passion.ru

Одеться в белый с головы до ног — роскошь, позволительная, пожалуй, только летом, поэтому пользоваться случаем нужно начинать уже сейчас (тем более, что total white в этом сезоне — один из самых модных монохромов). Надеть белое платье — вариант слишком простой, поэтому мы настаиваем на белых джинсах, белоснежной хлопковой рубашке и аксессуарах в тон.

С платьем

  1. Платье-рубашка H&M, 2999 руб. 2. Сумка с бахромой Stradivarius, 2999 руб. 3. Набор колец Herald Percy, 2500 руб. 4. Джинсы Marks&Spencer, 2499 руб. 5. Босоножки Zara, 3999 руб.

Фото: Passion.ru

В последние годы узкие модели джинсов отошли на дальний план, уступив место брюкам прямым и свободным. Однако если белые slim fit таки затесались в вашем шкафу, не спешите от них избавляться. Обыграть их так, чтобы в целом образ выглядел свежо, можно с помощью… платья. Так, например, легкое платье-рубашка в стиле сафари и объемная сумка из рафии идеально подойдут для создания повседневного образа.

  1. Платье-плащ 12Storeez, 12 980 руб. 2. Топ Paco Rabanne, 8 224 руб. 3. Сумка с клапоном Mango, 3999 руб. 4. Джинсы Marks&Spencer, 2499 руб. 5. Туфли Senso, 10 114 руб.

Фото: Passion.ru

А в вечерний вариант такой образ превратит платье на запах из шелковистой гладкой ткани и высокий каблук.

С «‎рабочим» верхом

  1. Босножки 12Storeez, 8980 руб. 2. Жакет двубортный I Am Studio, 13 900 руб. 3. Серьги Lisa Smith, 4500 руб. 4. Джинсы прямог окроя Mango, 2999 руб. 5. Сумка Uterque, 10 990 руб.

Фото: Passion.ru

Стоит ли говорить о том, как великолепно сочетаются белые джинсы со всевозможными жакетами? Модели «с мужского плеча» в любых цветовых вариациях и белый деним, кажется, действительно были созданы друг для друга, и сегодня они образуют один из самых актуальных «‎рабочих» аутфитов. Кожаные сандалии на невысоком каблуке и барочный жемчуг — повседневная роскошь и маленькая вольность, которая, надеемся, позволительна на работе и вам.

Текст: Алена Евгеньева

Фото: Архивы пресс-служб

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