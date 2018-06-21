Рубашка, галстук и другие вещи из гардероба мужа, которые вам не стоит носить

Нет и еще раз нет. Не сядут. Опять же из-за особенностей женской фигуры, а именно более выдающихся бедер и округлых ягодиц, мужские джинсы, особенно скинни, никогда не сядут на девушку нормальной комплекции. Конечно, если вы очень худенькая и обладаете мальчишеской фигурой, то, возможно, джинсы-бойфренды лучше действительно одолжить у избранника. Но выбирайте только прямые модели! Для всех остальных мужские брюки - табу. В отличие от пиджака, который действительно придает женщине хрупкости и подчеркивает женственность, джинсы утяжеляют образ, режут бедра и выглядят неряшливо. Поэтому в данном случае стоит чуть больше доверять женским отделам и джинсам с припиской boyfriend или mom.

Мужской спортивный костюм - это тоже oversize

Возможно, что так и будет, однако, примерив его спортивную толстовку и джоггеры, не забудьте посмотреть на себя в зеркало. Уверяем, отражение вас не обрадует. Не этого вы хотели добиться. Спорт-шик не случился. В мужской толстовке не по размеру вы будете выглядеть груздно, а сшитые на другой тип фигуры джоггеры или брюки-трубы сделают ноги очень полными. Поверьте, дизайнеры не зря придумали oversize. Это только кажется, что женщине проще купить что-то мужское, чтобы попасть в трендсеттеры. Сегодня это точно не так.

Мода и дизайн ушли далеко вперед. Ив Сен-Лоран еще в прошлом веке перешил (это главное) смокинг специально для женщин, а Коко Шанель еще раньше разобралась с другими деталями мужского, преимущественно армейского, гардероба. Теперь, чтобы выглядет гармонично, достаточно заглянуть в магазины, а не в шкаф избранника, за аля мужскими вещами.

А теперь, признавайтесь, носите ли вы одежду вашего мужчины?

Текст: Лина Рубинштейн

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