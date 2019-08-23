География стиля: как использовать элементы лондонского шика в повседневных образах

Клетчатый блейзер + джинсы
Фото: Архивы пресс-служб
Продолжаем наше модное путешествие и запоминаем первое правило лондонского шика – безупречный блейзер, который задает настроение даже самым простым образам. Лаконичность и комфорт – залог удачного аутфита, в котором все детали дополняют друг друга без намека на конкуренцию. Выигрышная формула на каждый день – свободные джинсы высокой посадки плюс бельевой топ. Главная роль достается клетчатому блейзеру, поэтому выбирайте любой вид истинно английского принта: от остромодной клетки «принц Уэльский» до контрастной «гусиной лапки». Завершением аутфита станет пара стильных туфель Мэри Джейн (с закругленным носком и поперечным ремешком) – еще одно британское изобретение, вдохновленное комиксами конца XIX – первой четверти XX века.
Белая рубашка + базовые брюки
Фото: Архивы пресс-служб
Сдержанный и консервативный образ на основе слегка зауженных книзу брюк высокой посадки – однозначный must have повседневного гардероба. В стильных образах на каждый день англичане явно знают толк, выбирая базовые вещи максимально простого кроя и свободного силуэта.
В вашем модном арсенале должна оказаться, как минимум, одна безупречная белая рубашка по типу мужской. Слегка небрежно заправляйте ее за пояс брюк, дополняйте образ оксфордами (снова «привет» из Британии) и сумкой-тоутом. Завершить образ поможет акцентная бижутерия, но помните о консервативности лондонского шика и не перегружайте образ деталями.
Классический тренч + джинсовая юбка
Фото: Архивы пресс-служб
В капризную погоду классический бежевый тренч становится явным фаворитом. Вы точно полюбите его за универсальность – эта деталь отлично вписывается в любой аутфит. Проверим на примере casual! К комплекту из базовой бланковой футболки и джинсовой юбки высокой посадкой добавляем элегантный тренч длины миди или макси. Элементы разных стилей органично сочетаются между собой, а скрепят союз кожаные ботинки-челси и классические очки-вайфареры.
Как выглядеть стильно в дождливую погоду, при этом не ограничивать себя в комфорте? Англичане знают не понаслышке. Вооружайтесь модными лайфхаками жителей Туманного Альбиона и отправляйтесь за покупками!
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram, архивы пресс-служб
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