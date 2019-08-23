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География стиля: как использовать элементы лондонского шика в повседневных образах

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Бриттани Батгейт, британский блогер

Фото: Instagram

Лондонский стиль известен своей консервативностью, сдержанностью и лаконичностью. Первые ассоциации с ним – классические детали, благородные цвета и клетка в любых ее вариациях. Много ли общего современный британский шик имеет с модой эпохи денди? Рассматриваем на примере блогеров и it-girls («светских девушек») из Туманного Альбиона!

Клетчатый блейзер + джинсы

  1. Блейзер Liu Jo, 30 999 руб. 2. Очки Andy Wolf, 21 700 руб. 3. Топ H&M, 1 599 руб. 4. Джинсы Zara, 3 999 руб. 5. Туфли Elisabetta Franchi, 39 130 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Продолжаем наше модное путешествие и запоминаем первое правило лондонского шика – безупречный блейзер, который задает настроение даже самым простым образам. Лаконичность и комфорт – залог удачного аутфита, в котором все детали дополняют друг друга без намека на конкуренцию. Выигрышная формула на каждый день – свободные джинсы высокой посадки плюс бельевой топ. Главная роль достается клетчатому блейзеру, поэтому выбирайте любой вид истинно английского принта: от остромодной клетки «принц Уэльский» до контрастной «гусиной лапки». Завершением аутфита станет пара стильных туфель Мэри Джейн (с закругленным носком и поперечным ремешком) – еще одно британское изобретение, вдохновленное комиксами конца XIX – первой четверти XX века.

Белая рубашка + базовые брюки

  1. Брюки Liu Jo, 15 999 руб. 2. Сумка Furla, 46 000 руб. 3. Серьги Elisabetta Franchi, 9 828 руб. 4. Рубашка Ushatava, цена по запросу. 5. Оксфорды Geox, 11 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Сдержанный и консервативный образ на основе слегка зауженных книзу брюк высокой посадки – однозначный must have повседневного гардероба. В стильных образах на каждый день англичане явно знают толк, выбирая базовые вещи максимально простого кроя и свободного силуэта.

В вашем модном арсенале должна оказаться, как минимум, одна безупречная белая рубашка по типу мужской. Слегка небрежно заправляйте ее за пояс брюк, дополняйте образ оксфордами (снова «привет» из Британии) и сумкой-тоутом. Завершить образ поможет акцентная бижутерия, но помните о консервативности лондонского шика и не перегружайте образ деталями.

Классический тренч + джинсовая юбка

  1. Юбка H&M, 2 499 руб. 2. Футболка Stradivarius, 699 руб. 3. Очки Andy Wolf, 22 500 руб. 4. Ботинки-челси S.Oliver, 4 990 руб. 5. Тренч Zara, 7 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

В капризную погоду классический бежевый тренч становится явным фаворитом. Вы точно полюбите его за универсальность – эта деталь отлично вписывается в любой аутфит. Проверим на примере casual! К комплекту из базовой бланковой футболки и джинсовой юбки высокой посадкой добавляем элегантный тренч длины миди или макси. Элементы разных стилей органично сочетаются между собой, а скрепят союз кожаные ботинки-челси и классические очки-вайфареры.

Как выглядеть стильно в дождливую погоду, при этом не ограничивать себя в комфорте? Англичане знают не понаслышке. Вооружайтесь модными лайфхаками жителей Туманного Альбиона и отправляйтесь за покупками!

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram, архивы пресс-служб

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