География стиля: как использовать элементы лондонского шика в повседневных образах

Сдержанный и консервативный образ на основе слегка зауженных книзу брюк высокой посадки – однозначный must have повседневного гардероба. В стильных образах на каждый день англичане явно знают толк, выбирая базовые вещи максимально простого кроя и свободного силуэта.

В вашем модном арсенале должна оказаться, как минимум, одна безупречная белая рубашка по типу мужской. Слегка небрежно заправляйте ее за пояс брюк, дополняйте образ оксфордами (снова «привет» из Британии) и сумкой-тоутом. Завершить образ поможет акцентная бижутерия, но помните о консервативности лондонского шика и не перегружайте образ деталями.

Классический тренч + джинсовая юбка