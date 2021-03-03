Финалистка «Мисс Офис — 2020» Вероника Карпушкина — о буднях руководителя и принятии себя
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Passion.ru: Вероника, вы занимаете руководящую должность в компании, которая специализируется на медицинском оборудовании. С чего начался ваш карьерный путь? Насколько ваша работа близка с профилем?
Вероника Карпушкина: Я еще учусь. 4 курс юридического факультета Волгоградского государственного университета. Поступила на заочное отделение, в 18 лет устроилась консультантом в компанию «Нуга-бест», которая занимается оздоровительным оборудованием. Через 1,5 года мне предложили должность директора одного из салонов. Планирую продолжить расти как специалист в своей компании.
Уже в средней школе я знала, что буду поступать на юридический, и целенаправленно к этому шла. Это решение было верным, и полученные знания я постоянно использую в работе. Я вряд ли смогу посвятить свою жизнь юриспруденции, но это образование уже стало большим плюсом в моей жизни.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Passion.ru: Вы директор, значит, постоянно находитесь в режиме многозадачности, у вас большая ответственность и нужно знать, какие инструменты использовать для максимальной эффективности. Как вы с этим справляетесь? Нравится ли?
В.К.Я выросла в семье, в которой шестеро детей, и я старшая. Природой так заложено во мне, что все должно быть под контролем. Даже в сюжетах моих детских рисунков я всегда была на руководящих позициях. Я представляла, что у меня будет команда. Мне нравится организовывать, нравится видеть целостную картинку результата и вести к ней людей.
Passion.ru: Вы строгий начальник? Можете дать волю эмоциям?
В.К.У меня не было моментов, когда я в ярости. У нас профессиональная команда, коллеги просто золотые. Я всегда понимаю, что нам нужно, ставлю четкие задачи и мы их выполняем. У меня замечательное руководство и прекрасный папа, в котором я вижу пример того, как нужно взаимодействовать с людьми. Стараюсь подражать ему, спрашивать советы — он очень мудрый.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Passion.ru: Есть ли у вас какая-нибудь карьерная мечта на будущее?
В.К.Конечно, я думаю о собственном деле в будущем. Но мне нравится, что в моей компании у меня есть перспективы, и они практически не ограничены. У меня были «девчачьи» мечты о своем салоне красоты или клинике эстетической медицины. В этом году я больше анализирую, пытаюсь понять, чего я точно хочу, но сейчас моя деятельность приносит мне настоящее удовольствие, и желание развиваться дальше только растет. Это пришло не сразу, но я убеждена, что в любом деле можно стать лучшим и получать удовольствие, если иметь желание и прилагать усилия.
Passion.ru: У вас такой плотный график, столько амбициозных задач. Как вы оказались на конкурсе красоты?
В.К.Случайно. Конкурсы красоты я считала своей несбыточной мечтой, особенно когда смотрела «Топ-модель по-американски». По параметрам я определенно не подхожу, да и в чем связь между юриспруденцией, конкурсами красоты, шоу-бизнесом. Я увидела рекламу «Мисс Офис» в Instagram. Ранее я не слышала об этом конкурсе, но какая-то неведомая сила заставила меня перейти по ссылке. Я заполнила анкету, прикрепила фото и совершенно об этом забыла. Спустя месяца три моя сестра мне сообщила, что наши знакомые обсуждают мое участие в каком-то конкурсе красоты и что я уже на 3 месте по голосованию. Я и не поняла, что за конкурс, даже на вопросы друзей не смогла ответить толком. Сама себе не верила!
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Passion.ru: Как коллеги отнеслись к такому неожиданному повороту событий?
В.К.Я выпала из графика на полгода. Но на работе меня поддерживали. Верили в меня все — и начальство, и коллеги, и даже клиенты. Это основная движущая сила.
Passion.ru: До этого вы никогда не участвовали в конкурсах. Расскажите, каково это — получить такой яркий опыт впервые? Тяжело ли конкурировать с таким количеством талантливых красоток?
В.К.Я даже не думала о конкуренции. Тот факт, что я уже оказалась среди лучших, уже делал меня счастливой. У меня даже были фаворитки среди участниц. Все девушки красивые, умные, состоявшиеся, с большим количеством достижений. Я просто получала удовольствие. Мне нравится формат конкурса: покажи, кто ты есть, а не какая ты.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Passion.ru: Опишите свой обычный день. Чем занимаетесь после работы, как расслабляетесь и есть ли у вас любимое хобби?
В.К.Я работаю 5 дней в неделю, до 17:30 я на работе. Выходные — это время для семьи и церкви. Мой источник вдохновения с детства — это танцы (модерн) и игра на барабанах. У меня очень много знакомых музыкантов, мы собираемся поиграть вместе. Я бы хотела развиваться в этом направлении и дальше.
Passion.ru: У вас стройная фигура. Как вы поддерживаете себя в форме? Соблюдаете ли режим питания, есть ли у вас бьюти-лайфхаки?
В.К.Пытаюсь! Когда очень надо — могу себя взять в руки и похудеть. А иногда могу и полениться. В среднем 1-2 раза в неделю у меня тренировки. Либо спортзал, либо индивидуальные занятия танцами. Моя компания занимается оздоровительным медицинским оборудованием, я использую его и дома. Я регулярно примеряю домашнюю инфракрасную сауну, которая представляют собой тепловой матрас для сквозного прогрева тела. Очищается организм, кожа становится лучше, мышцы приобретают тонус.
Бьюти-хитростей у меня нет. Регулярно посещаю косметолога, делаю базовые процедуры — маникюр, педикюр, массаж. Ежедневно пью много воды, регулярно ухаживаю за кожей — это мне привила моя мама.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Passion.ru: Какого стиля в одежде вы придерживаетесь? Есть ли у вас на работе дресс-код?
В.К. У нас стандартный дресс-код: белый верх, темный низ, закрытая обувь. Приветствуются яркие губные помады и маникюр, так как мы презентуем продукцию и это помогает акцентировать внимание слушателей.
В повседневных образах люблю кроссовки — сочетаю их со всем: с джинсами, юбками, платьями. Никогда не надену что-то вульгарное: супероткрытые блузки, платья. Мне в этом некомфортно.
Passion.ru: Какие качества вы цените в мужчинах?
В.К. Ценю те качества, которые я вижу в своем отце. Это не о том, что девочка подсознательно выбирает мужчину, похожего на него, это о принципиальных вещах. Я уважаю своего папу. В нем сочетаются мужественность, способность ценить женщину, желание защищать и быть опорой. Я вижу, как папа относится к маме. При всей своей суровой мужской и «управленческой» натуре, дома он самый заботливый, любящий, внимательный муж и папа.
Мужчина — это про безопасность и про ответственность. И главным качеством считаю способность брать эту ответственность на свои плечи, а не перекладывать ее на более хрупкие.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Главная вещь в моей сумочке... духи.
Не представляю свою косметичку без... румян и помады. У меня с собой минимум 5 помад, я их сочетаю между собой — никогда не ношу одну.
На шопинге мне трудно устоять перед... косметикой.
Моя заветная мечта... у меня столько их! Хочу увидеть океан. Просто посидеть на берегу, посмотреть, подышать.
Идеальный отдых для меня это... пальмы, море, тишина. С теми, с кем моей душе спокойно.
На необитаемый остров я возьму с собой... свою семью, одной мне будет скучно.
В своей работе я люблю... светящиеся глаза людей, которым мы помогаем.
Мое главное достижение за последнее время это... участие в конкурсе «Мисс Офис»! И победа в номинации Passion.ru.
Стартовал прием заявок на участие в новом сезоне Международного конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис». Уже сейчас можно подать заявку на официальном сайте конкурса. Принять участие в отборочном туре может любая девушка, работающая в офисе (от секретаря до генерального директора), в возрасте от 20 до 35 лет на момент предстоящего финала конкурса. Семейное положение и наличие детей не имеют значения. Участие бесплатное!
Фото: Светлана Наконечная
Стиль: Анна Калуцкая
Макияж, волосы: Татьяна Абабий
Продюсер съемки: Полина Гераскина
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