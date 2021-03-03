Финалистка «Мисс Офис — 2020» Вероника Карпушкина — о буднях руководителя и принятии себя

Passion.ru: Вероника, вы занимаете руководящую должность в компании, которая специализируется на медицинском оборудовании. С чего начался ваш карьерный путь? Насколько ваша работа близка с профилем?

Вероника Карпушкина: Я еще учусь. 4 курс юридического факультета Волгоградского государственного университета. Поступила на заочное отделение, в 18 лет устроилась консультантом в компанию «Нуга-бест», которая занимается оздоровительным оборудованием. Через 1,5 года мне предложили должность директора одного из салонов. Планирую продолжить расти как специалист в своей компании.

Уже в средней школе я знала, что буду поступать на юридический, и целенаправленно к этому шла. Это решение было верным, и полученные знания я постоянно использую в работе. Я вряд ли смогу посвятить свою жизнь юриспруденции, но это образование уже стало большим плюсом в моей жизни.