Галопом по Европе: 5 стильных образов для путешествия по культурным столицам

Каждый европейский город имеет свой незабываемый шарм, который не оставит равнодушным ни одну путешественницу и модницу. Мы постарались передать его для вас в представленных образах. Выбирайте, какой модный look вы примерите в этом сезоне!
Париж
Парижская мода, несомненно, ассоциируется у многих с классикой, элегантностью и комфортом, граничащим с романтикой. Парижанки без ума от светлых просторных рубашек оверсайз в тандеме с широкими брюками. Дополнить образ можно небольшой фетровой шляпой, классическими черными «конверсами», а ярким акцентом сделать яркий стеганый клатч на цепочке. Такой look идеально подойдет как для размеренной прогулки по парку, так и для похода в роскошный ресторан.
Милан
Итальянские девушки из Милана ценят естественность в одежде, но в то же время держат некоторую интригу в образе. Если вы цените комфорт и удобство, а также предпочитаете нюдовые, классические цвета, то вам безусловно подойдет миланский стиль. Для итальянского шика в look’е предлагаем вам надеть свободную футболку с цветочным принтом и заправить ее в просторную нежную юбку-миди. Дополните образ зеленым клатчем и элегантными золотистыми серьгами-кольцами.
Лондон
Многослойность в одежде — главное правило в создании идеального look’а у лондонских модниц. Отчасти это обусловлено характерным холодным климатом, к тому же, этот тренд позаимствовали и модницы с других городов мира. В создании классического английского образа мы рекомендуем вам надеть желтые зауженные брюки в клетку в сочетании с белым лонгсливом и оверсайз джинсовкой. Идеальным завершением образа станут ботинки-броги и черный клатч с золотистыми элементами.
Мадрид
Горячая испанская натура не может обойтись без красных цветов в образе! Испанки предпочитают надевать одежду наиболее тонких текстур. Для превосходного вечера в ресторане на берегу испанского моря идеальным вариантом станет роскошное красное платье со сборкой в тандеме с золотистыми босоножками на высоком каблуке. Не забудьте про белую мини-сумку с ручкой-браслетом, чтобы положить туда все самое необходимое — телефон, красную помаду и небольшой флакон духов.
Для дневной же прогулки мы советуем выбирать легкое платье с цветочным принтом в сочетании с плетеной сумкой-ведерком. Из обуви лучше отдать предпочтении сандалиями на плоской подошве, чтобы обойти как можно больше прекрасных мест.
Текст: Оксана Кривова
Фото: архивы пресс-служб
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