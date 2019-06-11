Галопом по Европе: 5 стильных образов для путешествия по культурным столицам

Для дневной же прогулки мы советуем выбирать легкое платье с цветочным принтом в сочетании с плетеной сумкой-ведерком. Из обуви лучше отдать предпочтении сандалиями на плоской подошве, чтобы обойти как можно больше прекрасных мест.

Текст: Оксана Кривова

Фото: архивы пресс-служб

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