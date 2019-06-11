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Галопом по Европе: 5 стильных образов для путешествия по культурным столицам

Элегантный французский, страстный испанский, утонченный итальянский или сдержанный лондонский — какой же стиль выбрать? Куда бы вы ни направились этим летом, помните: чтобы соответствовать местному колориту, следует изучить локальные модные тенденции. Редакция Passion.ru подготовила для вас самые актуальные look’и из мировых столиц моды — Парижа, Милана, Лондона и Мадрида.  
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Каждый европейский город имеет свой незабываемый шарм, который не оставит равнодушным ни одну путешественницу и модницу. Мы постарались передать его для вас в представленных образах. Выбирайте, какой модный look вы примерите в этом сезоне!

Париж

  1. Стеганый клатч 'Vicky' SAINT LAURENT, 87 700 ₽ 2. Фетровая шляпа Lanvin 22 120р 3. Рубашка свободного кроя LORENA ANTONIAZZI, 21 248 ₽ 4. Широкие брюки Max Mara, 23 990р 5. Кеды CONVERSE Chuck Taylor All-Star, 9 596 ₽

Парижская мода, несомненно, ассоциируется у многих с классикой, элегантностью и комфортом, граничащим с романтикой. Парижанки без ума от светлых просторных рубашек оверсайз в тандеме с широкими брюками. Дополнить образ можно небольшой фетровой шляпой, классическими черными «конверсами», а ярким акцентом сделать яркий стеганый клатч на цепочке. Такой look идеально подойдет как для размеренной прогулки по парку, так и для похода в роскошный ресторан.

Милан

  1. Босоножки LOEFFLER RANDALL 'Elena', 10 463 ₽ 2. Расклешенная футболка DOLCE & GABBANA, 55 000 ₽ 3. Серьги-кольца SERPUI, 7 808 ₽ 4. Юбка миди CARCEL, 19 678 ₽ 5. Клатч со стразами ISLA, 23 960 ₽

Итальянские девушки из Милана ценят естественность в одежде, но в то же время держат некоторую интригу в образе. Если вы цените комфорт и удобство, а также предпочитаете нюдовые, классические цвета, то вам безусловно подойдет миланский стиль. Для итальянского шика в look’е предлагаем вам надеть свободную футболку с цветочным принтом и заправить ее в просторную нежную юбку-миди. Дополните образ зеленым клатчем и элегантными золотистыми серьгами-кольцами.

Лондон

  1. Клатч 'Soliel' ROCIO, 31 187 ₽ 2. Лонгслив с принтом MARTINE ROSE, 13 826 ₽ 3. Джинсовая куртка оверсайз GOLDEN GOOSE, 33 243 ₽ 4. Зауженные брюки в клетку TIBI, 26 762 ₽ 5. Ботинки-броги CHURCH'S 34 146 ₽

Многослойность в одежде — главное правило в создании идеального look’а у лондонских модниц. Отчасти это обусловлено характерным холодным климатом, к тому же, этот тренд позаимствовали и модницы с других городов мира. В создании классического английского образа мы рекомендуем вам надеть желтые зауженные брюки в клетку в сочетании с белым лонгсливом и оверсайз джинсовкой. Идеальным завершением образа станут ботинки-броги и черный клатч с золотистыми элементами.

Мадрид

  1. Босоножки 'Opyum' SAINT LAURENT, 76 945 ₽ 2. Обтягивающее платье со сборкой VIVIENNE WESTWOOD ANGLOMANIA, 23 647 ₽ 3. Мини-сумка 'Nile' с ручкой-браслетом CHLOÉ, 94 227 ₽

Горячая испанская натура не может обойтись без красных цветов в образе! Испанки предпочитают надевать одежду наиболее тонких текстур. Для превосходного вечера в ресторане на берегу испанского моря идеальным вариантом станет роскошное красное платье со сборкой в тандеме с золотистыми босоножками на высоком каблуке. Не забудьте про белую мини-сумку с ручкой-браслетом, чтобы положить туда все самое необходимое — телефон, красную помаду и небольшой флакон духов.

  1. Cандалии с логотипом 'Double G' GUCCI, 41 200 ₽ 2. Платье Ulyana Sergeenko, цена по запросу 3. Плетеная сумка-ведро SENSI STUDIO, 14 562 ₽

Для дневной же прогулки мы советуем выбирать легкое платье с цветочным принтом в сочетании с плетеной сумкой-ведерком. Из обуви лучше отдать предпочтении сандалиями на плоской подошве, чтобы обойти как можно больше прекрасных мест.

Текст: Оксана Кривова

Фото: архивы пресс-служб

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