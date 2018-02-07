Женщина должна быть элегантна и неотразима всегда, чем бы она ни занималась. Как этому научиться? Наш постоянный эксперт Школы хороших манер открывает новый цикл уроков изящности. В этот раз она расскажет о том, как правильно вести себя в гостях или ресторане, если за вами никто не ухаживает — ни официант, ни спутник...

Марии Буше (Marii Boucher), директор Австрийской Высшей Школы Этикета, специалист международного класса по всем видам этикета