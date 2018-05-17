Этикет: как правильно пользоваться столовыми приборами

С помощью столовых приборов не только едят. Очень важно понимать, какой предмет для чего предназначен. Негласный «язык» ножей-вилок может многое сказать о посетителе ресторана официанту и даже шеф-повару. Наш постоянный эксперт откроет для вас несколько секретов.