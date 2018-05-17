Этикет: как правильно пользоваться столовыми приборами

Сегодня в 00:00Этикет: как правильно пользоваться столовыми приборамиКомментарииС помощью столовых приборов не только едят. Очень важно понимать, какой предмет для чего предназначен. Негласный «язык» ножей-вилок может многое сказать о посетителе ресторана официанту и даже шеф-повару. Наш постоянный эксперт откроет для вас несколько секретов.Марии Буше (Marii Boucher), директор Австрийской Высшей Школы Этикета, специалист международного класса по всем видам этикетаФото: shutterstock/vostock, eastnwes, instagram Марии Буше @mariiboucherЕще больше правил этикета смотрите здесь.Тегиэтикет в ресторанеРесторанный этикетстоловые приборыуроки стиляЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...