Интеллигентая женщина никогда не скажет слово «здрасьте». Она скажет: «Здравствуйте!» Элегантная дама не станет кидаться на шею к жене босса собственного мужа. Много чего не станет говорить леди. О том, как должна вести беседу элегантная женщина, расскажет наш постоянный эксперт по этикету.