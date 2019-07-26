Безупречно скроенный костюм, статусная сумка и еще 8 лайфхаков, которые помогут вам выглядеть дорого

Качество материала играет роль, особенно в составлении базового гардероба. При этом ткань не обязательно будет стоить дорого – твид, нежный шелк и плотный хлопок можно найти не только в премиум-сегменте, но и в ассортименте демократичных брендов.

Смело добавляйте в образ кожу, но не увлекайтесь. Юбки-карандаша, шорт или грубого широкого ремня, дополняющего нежное шифоновое платье, будет достаточно.

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