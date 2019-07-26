passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Безупречно скроенный костюм, статусная сумка и еще 8 лайфхаков, которые помогут вам выглядеть дорого

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 13

Emilio Pucci

Фото: Vogue.com
Гардероб требует правильных инвестиций, но это не повод гнаться за краткосрочными сезонными трендами и тратить на одежду целое состояние. Мы составили руководство из 10 универсальных правил, с которыми выглядеть роскошно становится гораздо проще. Подробности рассматриваем на примере звезд и фэшиониста!

Приобретите безупречный брючный костюм

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

Ксения Бородина

Фото: Instagram

При составлении функционального гардероба следует обратить внимание на лаконичность, качество ткани и сочетаемость вещей между собой. Помимо классической белой рубашки, прямых брюк высокой посадки и юбки-карандаша, в списке покупок должен оказаться брючный костюм. На правильную двойку скупиться явно не стоит: детали комплекта вы можете носить как вместе, так и по отдельности. Отличный пример того, как две простые вещи открывают десятки новых сочетаний.

Добавьте парижский шик

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 3

Наталья Водянова

Фото: Instagram

Классика не всегда подразумевает строгие формы. Романтика и парижский шик гарантируют: скучно не будет. Образы с элементами этих стилей никогда не проигрывают и уж точно не выйдут из моды. Юбки-миди, двубортные жакеты, брюки-клеш и платья-комбинации можно смело миксовать с однотонными футболками, легкими джемперами, обувью на каблуке или без и с любыми аксессуарами. И это отличная новость как для пасмурного лета, так и для межсезонья. Главное правило – сдержанные оттенки и благородные фактуры: шелк, твид, костюмные ткани.

Выбирайте качественный деним

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 4

Жанна Дамас

Фото: Instagram

Приобретаем важный навык – одеваться не только дорого, но и уместно. Помните, что образ на миллион – не только классика, но и правильный casual. Деним – незаменимая часть базового гардероба, и найти свою пару действительно важно. Миксовать джинсы можно в самых разнообразных комбинациях: со строгими жакетами до середины бедра, с бланковыми футболками, блузками в стиле викторианской эпохи. Отдавайте предпочтение прямому крою, средней или высокой посадке и плотному однотонному дениму без потертостей.

Следите за тем, как вещь сидит на вас

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 3

Кайли Дженнер

Фото: Instagram

Забудьте принцип «и так сойдет» – вещь должна сидеть на вашей фигуре идеально, даже если речь идет об oversize. Не нужно покупать на размер меньше с мотивацией «похудею – буду носить», а уж тем более – на несколько размеров больше. Если во втором случае вы можете обратиться к портному и подшить низы брюк или джинсов, то в первом вы тратите деньги впустую и приобретаете очередную вещь, которая так и не дождется своего звездного часа.

Изучите правила ухода за одеждой

Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Опрятность – залог роскошного внешнего вида в любой ситуации. Запаситесь гаджетами, которые позволят сохранять аккуратный внешний вид на работе и дома – ролики для чистки, машинки от пилинга на одежде. Подходите к выбору ткани максимально ответственно и не бойтесь синтетики. До 30% синтетических волокон в материале делают ее более эластичной, долговечной и упрощают уход. Внимательно изучайте информацию на этикетках – правильный режим стирки позволит продлить жизнь любимым вещам.

Соблюдайте правила игры фактур

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

Ксения Собчак

Фото: Instagram

Качество материала играет роль, особенно в составлении базового гардероба. При этом ткань не обязательно будет стоить дорого – твид, нежный шелк и плотный хлопок можно найти не только в премиум-сегменте, но и в ассортименте демократичных брендов.

Смело добавляйте в образ кожу, но не увлекайтесь. Юбки-карандаша, шорт или грубого широкого ремня, дополняющего нежное шифоновое платье, будет достаточно.

Ставьте на локальный цвет

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 4

Селин Дион

Фото: Instagram

Чистые насыщенные цвета гарантируют не только правильную расстановку акцентов в образе, но и помогают составить стильный монолук. Выбирайте яркие платья, брючные костюмы и юбки локальных цветов, отдавая предпочтение красному, желтому, зеленому, терракотовому.

Носите классические принты

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 6

Наталья Давыдова

Фото: Instagram

Приобретите статусную пару обуви

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

Michael Michael Kors, 8 132 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Туфли говорят о многом, поэтому хотя бы одна статусная пара должна быть в гардеробе. Самая выгодная инвестиция – в классические лодочки черного или телесного цветов. Вложение оправдано: такая пара сочетается с абсолютно любыми аутфитами, прослужит долго, при этом никогда не выйдет из моды.

Важно следить за состоянием и ухоженностью обуви, независимо от бренда и суммы на бирке. Сбитые набойки, царапины и пятна на замше – история явно не про роскошный образ.

Найдите свою it-bag

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

Pinko FW'19, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Следующий пункт в списке важных покупок – классическая сумка кросс-боди черного или красного цветов. Её вы узнаете сразу: натуральная кожа, элегантная цепочка и лаконичный дизайн, дополненный металлической фурнитурой.

Понятие it-bags ввели глянцевые журналы для обозначения дизайнерских сумок. Произошел термин от it-girls, что переводится как «светские девушки».

Переходим от теории к практике, наводя ревизию в гардеробе и пересматривая собственные привычки. Выглядеть дорого – искусство, доступное каждой!

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram, Globallook

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!