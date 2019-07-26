Безупречно скроенный костюм, статусная сумка и еще 8 лайфхаков, которые помогут вам выглядеть дорого

Приобретите безупречный брючный костюм
При составлении функционального гардероба следует обратить внимание на лаконичность, качество ткани и сочетаемость вещей между собой. Помимо классической белой рубашки, прямых брюк высокой посадки и юбки-карандаша, в списке покупок должен оказаться брючный костюм. На правильную двойку скупиться явно не стоит: детали комплекта вы можете носить как вместе, так и по отдельности. Отличный пример того, как две простые вещи открывают десятки новых сочетаний.
Добавьте парижский шик
Классика не всегда подразумевает строгие формы. Романтика и парижский шик гарантируют: скучно не будет. Образы с элементами этих стилей никогда не проигрывают и уж точно не выйдут из моды. Юбки-миди, двубортные жакеты, брюки-клеш и платья-комбинации можно смело миксовать с однотонными футболками, легкими джемперами, обувью на каблуке или без и с любыми аксессуарами. И это отличная новость как для пасмурного лета, так и для межсезонья. Главное правило – сдержанные оттенки и благородные фактуры: шелк, твид, костюмные ткани.
Выбирайте качественный деним
Приобретаем важный навык – одеваться не только дорого, но и уместно. Помните, что образ на миллион – не только классика, но и правильный casual. Деним – незаменимая часть базового гардероба, и найти свою пару действительно важно. Миксовать джинсы можно в самых разнообразных комбинациях: со строгими жакетами до середины бедра, с бланковыми футболками, блузками в стиле викторианской эпохи. Отдавайте предпочтение прямому крою, средней или высокой посадке и плотному однотонному дениму без потертостей.
Следите за тем, как вещь сидит на вас
Забудьте принцип «и так сойдет» – вещь должна сидеть на вашей фигуре идеально, даже если речь идет об oversize. Не нужно покупать на размер меньше с мотивацией «похудею – буду носить», а уж тем более – на несколько размеров больше. Если во втором случае вы можете обратиться к портному и подшить низы брюк или джинсов, то в первом вы тратите деньги впустую и приобретаете очередную вещь, которая так и не дождется своего звездного часа.
Изучите правила ухода за одеждой
Фото: Globallook
Опрятность – залог роскошного внешнего вида в любой ситуации. Запаситесь гаджетами, которые позволят сохранять аккуратный внешний вид на работе и дома – ролики для чистки, машинки от пилинга на одежде. Подходите к выбору ткани максимально ответственно и не бойтесь синтетики. До 30% синтетических волокон в материале делают ее более эластичной, долговечной и упрощают уход. Внимательно изучайте информацию на этикетках – правильный режим стирки позволит продлить жизнь любимым вещам.
Соблюдайте правила игры фактур
Качество материала играет роль, особенно в составлении базового гардероба. При этом ткань не обязательно будет стоить дорого – твид, нежный шелк и плотный хлопок можно найти не только в премиум-сегменте, но и в ассортименте демократичных брендов.
Смело добавляйте в образ кожу, но не увлекайтесь. Юбки-карандаша, шорт или грубого широкого ремня, дополняющего нежное шифоновое платье, будет достаточно.
Ставьте на локальный цвет
Чистые насыщенные цвета гарантируют не только правильную расстановку акцентов в образе, но и помогают составить стильный монолук. Выбирайте яркие платья, брючные костюмы и юбки локальных цветов, отдавая предпочтение красному, желтому, зеленому, терракотовому.
Носите классические принты
Приобретите статусную пару обуви
Туфли говорят о многом, поэтому хотя бы одна статусная пара должна быть в гардеробе. Самая выгодная инвестиция – в классические лодочки черного или телесного цветов. Вложение оправдано: такая пара сочетается с абсолютно любыми аутфитами, прослужит долго, при этом никогда не выйдет из моды.
Важно следить за состоянием и ухоженностью обуви, независимо от бренда и суммы на бирке. Сбитые набойки, царапины и пятна на замше – история явно не про роскошный образ.
Найдите свою it-bag
Следующий пункт в списке важных покупок – классическая сумка кросс-боди черного или красного цветов. Её вы узнаете сразу: натуральная кожа, элегантная цепочка и лаконичный дизайн, дополненный металлической фурнитурой.
Понятие it-bags ввели глянцевые журналы для обозначения дизайнерских сумок. Произошел термин от it-girls, что переводится как «светские девушки».
Переходим от теории к практике, наводя ревизию в гардеробе и пересматривая собственные привычки. Выглядеть дорого – искусство, доступное каждой!
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram, Globallook
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