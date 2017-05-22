Вместительная сумка
Вас не слишком интересует, как вы выглядите со стороны. Вы ставите на комфорт и выигрываете. Ваши планы не перечеркнет дождь — у вас с собой есть зонт. Вы не будете мучиться от жажды в транспорте — у вас найдется маленькая бутылочка воды. И вам не натрет ноги обувь, потому что лежит сменка. Но при этом вы не ставите удобство выше красоты. Объемная сумка тщательно маскирует вашу частную жизнь и при этом не разрушает выбранного вами женственного стиля в одежде.
Маленькая сумка через плечо
Вы ведете активную жизнь, поэтому ничто не должно вам мешать. Вы предпочитаете легкую сумку, которая освободит (или развяжет) вам руки. В вашей сумке вряд ли можно найти что-то необычное: только телефон, кошелек, ключи, крем для рук и помаду. Ваш девиз «Лучше меньше да лучше» применим ко всем областям жизни. Вы не скупаете подряд все вещи, не задариваете ребенка подарками и не устраиваете из квартиры склад бесполезных сувениров. Еще один штрих к портрету — ваши общительность и дружелюбие, позволяющие быстро сходиться с нужными людьми.
Портфель или сумка-планшет
Вы издалека показываете мужчинам, что не дадите им спуску. У вас твердый и прямолинейный характер, в общем-то, благодаря ему вы и стали той женщиной, которой мечтали быть. В вашей жизни царит строгий порядок, поэтому даже свидания с любимым записаны в ежедневник и рассчитаны по минутам. Ваше кредо — продуктивность, профессионализм и решительность. Скорее всего, вас недолюбливают коллеги за то, что вы строги к их недостаткам и промахам. Но вас не интересует их мнение, потому что на первом месте стоят ваши цели.
Сумка средних размеров на короткой ручке
Вы истинная леди и предпочитаете носить сумку на полусогнутом локте. Так она, во-первых, не создает помятостей на одежде, а во-вторых, хорошо видна окружающим, которые могут прочесть бренд и рассмотреть детали. Вам важен имидж и стиль, но вы не попадаете в число жертв моды, потому что предпочитаете классику. По этой же причины вы не совершаете необдуманных поступков и влюбляетесь только в красивых мужчин.
Клатч
Жизнь — это праздник. И вы к нему готовы. Ваша блестящая маленькая сумочка намекает на то, что в ней лежит карта, благодаря которой не надо собирать в дорогу чемодан — вы купите зубную щетку на месте. А еще у вас есть автомобиль, в котором хранится все то, что таскают на себе остальные женщины. Возможно, вам свойственен снобизм, но именно благодаря ему вы соглашаетесь только на лучшее, в том числе на статусные вещи.
Рюкзак
Вы никак не можете преодолеть кризис подросткового возраста, ваш выбор — тому подтверждение. Он подчеркивает тоску по школьным годам, пренебрежение к правилам дресс-кода и требованиям возраста. Вы редко пересматриваете накопившиеся вещи, поэтому иногда обнаруживаете в рюкзаке забытое приглашение на юбилей или засохшее печенье. Вместе с тем вы авантюрны, готовы к необычным событиям и не расстраиваетесь по мелочам, поэтому близкие прощают вам категоричность и максимализм.
Ретро-модель
Вы предпочитаете вещи, которые хранят в себе историю и дух времени. И поэтому ваша сумка — это ридикюль или саквояж (возможно, доставшийся еще от мамы или бабушки). Скорее всего, вы непрактичны, мечтательны и спокойны. А еще у вас широкий кругозор и хороший вкус. Вы с удовольствием носите винтаж, слушаете музыку на виниловых пластинках и смотрите черно-белое кино. Вы умеете заниматься кропотливой работой и внимательны к деталям, что делает вас ценным сотрудником.
Пляжная или этническая сумка
Вы непринужденный и легкий в общении человек, вам импонирует расслабленность, которую вы ищете на курортах или на музыкальных фестивалях. И даже на работу вы способны прийти с соломенной сумкой, чтобы она напоминала вам о тепле и счастье. Вы широко мыслите, находите творческое решение проблем и никогда не останавливаетесь перед препятствиями. А еще у вас отличное чувство юмора и самоирония. Вероятно, вы все еще не нашли себя, но не останавливайтесь: процесс поисков интереснее, чем результат.
Фото: globallookpres.com