Прообраз сумки, какой вы ее знаете сейчас — с ручкой или на ремешке — появился в конце 18 века. До нее светские дамы прятали нужные мелочи в кошельке, крепившемся к поясу с помощью шатлена, или отдавали вещи сопровождающему их мужчине. Современная женщина выбирает из множества моделей ту, которая соответствует ее образу жизни. Узнайте, как сумка характеризует вас.

Вместительная сумка

Вас не слишком интересует, как вы выглядите со стороны. Вы ставите на комфорт и выигрываете. Ваши планы не перечеркнет дождь — у вас с собой есть зонт. Вы не будете мучиться от жажды в транспорте — у вас найдется маленькая бутылочка воды. И вам не натрет ноги обувь, потому что лежит сменка. Но при этом вы не ставите удобство выше красоты. Объемная сумка тщательно маскирует вашу частную жизнь и при этом не разрушает выбранного вами женственного стиля в одежде.

Маленькая сумка через плечо

Вы ведете активную жизнь, поэтому ничто не должно вам мешать. Вы предпочитаете легкую сумку, которая освободит (или развяжет) вам руки. В вашей сумке вряд ли можно найти что-то необычное: только телефон, кошелек, ключи, крем для рук и помаду. Ваш девиз «Лучше меньше да лучше» применим ко всем областям жизни. Вы не скупаете подряд все вещи, не задариваете ребенка подарками и не устраиваете из квартиры склад бесполезных сувениров. Еще один штрих к портрету — ваши общительность и дружелюбие, позволяющие быстро сходиться с нужными людьми.

Портфель или сумка-планшет

Вы издалека показываете мужчинам, что не дадите им спуску. У вас твердый и прямолинейный характер, в общем-то, благодаря ему вы и стали той женщиной, которой мечтали быть. В вашей жизни царит строгий порядок, поэтому даже свидания с любимым записаны в ежедневник и рассчитаны по минутам. Ваше кредо — продуктивность, профессионализм и решительность. Скорее всего, вас недолюбливают коллеги за то, что вы строги к их недостаткам и промахам. Но вас не интересует их мнение, потому что на первом месте стоят ваши цели.

Сумка средних размеров на короткой ручке

Вы истинная леди и предпочитаете носить сумку на полусогнутом локте. Так она, во-первых, не создает помятостей на одежде, а во-вторых, хорошо видна окружающим, которые могут прочесть бренд и рассмотреть детали. Вам важен имидж и стиль, но вы не попадаете в число жертв моды, потому что предпочитаете классику. По этой же причины вы не совершаете необдуманных поступков и влюбляетесь только в красивых мужчин.

Клатч

Жизнь — это праздник. И вы к нему готовы. Ваша блестящая маленькая сумочка намекает на то, что в ней лежит карта, благодаря которой не надо собирать в дорогу чемодан — вы купите зубную щетку на месте. А еще у вас есть автомобиль, в котором хранится все то, что таскают на себе остальные женщины. Возможно, вам свойственен снобизм, но именно благодаря ему вы соглашаетесь только на лучшее, в том числе на статусные вещи.

Рюкзак

Вы никак не можете преодолеть кризис подросткового возраста, ваш выбор — тому подтверждение. Он подчеркивает тоску по школьным годам, пренебрежение к правилам дресс-кода и требованиям возраста. Вы редко пересматриваете накопившиеся вещи, поэтому иногда обнаруживаете в рюкзаке забытое приглашение на юбилей или засохшее печенье. Вместе с тем вы авантюрны, готовы к необычным событиям и не расстраиваетесь по мелочам, поэтому близкие прощают вам категоричность и максимализм.

Ретро-модель

Вы предпочитаете вещи, которые хранят в себе историю и дух времени. И поэтому ваша сумка — это ридикюль или саквояж (возможно, доставшийся еще от мамы или бабушки). Скорее всего, вы непрактичны, мечтательны и спокойны. А еще у вас широкий кругозор и хороший вкус. Вы с удовольствием носите винтаж, слушаете музыку на виниловых пластинках и смотрите черно-белое кино. Вы умеете заниматься кропотливой работой и внимательны к деталям, что делает вас ценным сотрудником.

Пляжная или этническая сумка

Вы непринужденный и легкий в общении человек, вам импонирует расслабленность, которую вы ищете на курортах или на музыкальных фестивалях. И даже на работу вы способны прийти с соломенной сумкой, чтобы она напоминала вам о тепле и счастье. Вы широко мыслите, находите творческое решение проблем и никогда не останавливаетесь перед препятствиями. А еще у вас отличное чувство юмора и самоирония. Вероятно, вы все еще не нашли себя, но не останавливайтесь: процесс поисков интереснее, чем результат.

Фото: globallookpres.com