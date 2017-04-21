Билл Гейтс обратил внимание на будущую супругу благодаря тому, что на пресс-брифинг Microsoft она пришла в обуви на плоской подошве. Миллиардер посчитал ее выбор признаком высокого интеллекта — и не ошибся. О каких еще ваших достоинствах поведают балетки?

В ходе одного эксперимента выяснилось, что студенты, которым продемонстрировали любимую обувь разных людей, могли довольно точно определить возраст и доход владельцев. Но что особенно удивило исследователей, так это то, что испытуемые точно угадывали психологические особенности: например, они отмечали, что женщины, которые предпочитают каблуки, менее добросовестные в работе и приятные в общении, чем те, кто регулярно носит обувь на плоской подошве. Также участники опроса считали, что закругленный мыс указывает на эмоциональную стабильность владелицы. Все выдвинутые предположения совпали с реальностью: по тестам хозяйкам балеток свойственны именно те психологические черты, которые им приписали наблюдатели. Как утверждают ученые, обувь активно участвует в создании первого впечатления о вас. Если вы учтете историю создания балеток и культурные ассоциации с ними, то сможете грамотно влиять на то, какими вас увидят люди.

Грациозность

В названии обуви зашифрована ее предыстория. В конце 1940-х годов дизайнер Роз Репетто заметила, что ее сын Ролан Пети, позже ставший известным танцовщиком и хореографом, возвращается с репетиций с натертыми до крови ногами. Чтобы избавить его от страданий, мать сшила балетную обувь со швами наружу. Эта идея быстро разошлась по балетному миру. Поэтому если вы надеваете балетки, то предполагается, что вы умеете их носить: ставите носки стоп при ходьбе чуть на выворотку.

Непосредственность

Обувь полюбилась актрисам, которые начинали карьеру с занятий танцами. Уже упомянутые Repetto красного цвета надела Брижит Бардо в фильме «И Бог создал женщину». В нем она создала образ сиротки, которую из-за привлекательной внешности считают распутной и распускают о ней слухи. Другая икона стиля, Одри Хепберн, появлялась в балетках, которые для нее создал Сальваторе Феррагамо, в нескольких фильмах: «Римские каникулы», «Сабрина», «Забавная мордашка». В каждом из них она играла роль искренней и открытой девушки, находящейся на пороге взросления. Если вы любите эту модель, то внутри вас живет девочка-непоседа, которая мечтает о приключениях и новых чувствах.

Одри Хепберн в фильме «История монахини», 1959 год

Демократичность

В послевоенные годы модель получила широкое распространение благодаря тому, что для ее шитья не требовалась кожа, затраты материала были экономны. В балетках нет торжественности и пафоса, поэтому в них вы заявляете о себе как о человеке, который ценит простоту. Кроме того, в них вы не возвышаетесь над собеседником, поэтому у вас получается общаться на равных.

Брижит Бардо в фильме «И Бог создал женщину», 1956 год



Высокая самооценка

В отличие от шпилек, балетки не собираются льстить вашей фигуре: они не вытягивают вас визуально, не делают ноги стройнее и не заставляют вас держать спину ровно. В них вы такая, какая есть, поэтому надо обладать большой смелостью, чтобы не приукрашивать себя. Надевая балетки, вы превращаетесь в женщину, которая не собирается доказывать всем вокруг свою красоту и сексуальность. Она не собирается соблазнять мужчину ногами, а значит, она считает, что в ее арсенале есть другое оружие: ум, обаяние, чувство юмора.

Обложка журнала Vogue, 1949 год

Активность

В любой обуви на плоской подошве вы быстро преодолеете любое расстояние (и даже догоните уходящий троллейбус). Вас не испугает ни пригорок, ни лужайка, потому что пересекая их, вы не будете выглядеть смешно (как это происходит с женщинами на каблуках). Скорее всего, вы дорожите каждой минутой, поэтому носите обувь, в которой можно бегать, прыгать и танцевать, оставаясь при этом изящной и женственной. И, конечно, в балетках невозможно стать жертвой моды, потому что в них не устают и не отекают ноги, что открывает вам свободу передвижения.

Дружелюбие

Эксперт в области обуви Меган Клири опубликовала книгу, посвященную тому, что о владельце «говорит» его обувь. Она утверждает, что женщины, которые часто покупают балетки, представляют собой квинтэссенцию понятия «идеальный друг». Трудно сказать, на чем основан этот вывод, но считайте его лишним поводом гордиться собой, если в теплое время года из всего модельного ряда вам милее всего балетки.

Фото: tsum.ru, globallookpress.com, shutterstock.com, gettyimages.com, кадры из фильмов