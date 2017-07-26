Passion.ru продолжает подбирать базовый гардероб под разные типы фигур. На очереди «перевернутый треугольник».

Чаще всего широкие плечи и узкие бедра встречаются у женщин-спортсменок. Мы, конечно, не призываем вас бросать занятия спортом, ведь мы знаем, как можно уравновесить фигуру и сделать формы соблазнительнее. Все, что вам нужно, — сместить внимание с широкого верха. Основными помощниками станут топы и блузы с американской проймой, юбки и джинсы с завышенной линией талии, различные ремешки, а также V-образные вырезы. Обычно девушки, чей тип фигуры напоминает перевернутый треугольник, имеют узкие бедра и стройные ноги, значит, они могут позволить себе носить и короткие объемные шорты, и широкие джинсы, и даже плиссированные юбки! А вот от горизональной полоски в области груди и верхней одежды с эполетами стоит отказаться. Но вертикальная полоска на рубашках, опять же, станет одной из палочек-выручалочек. Ее, кстати, можно сочетать с горизонтальными принтами в области бедер.

Выбирайте вещи с рукавами типа реглан или свободными крылышками, а вот «фонарики» все-таки не для вас. Отлично будут смотреться и топы на тонких бретелях или пиджаки и блузы с длиной рукава три четверти. Среди звезд удачно маскировать широкие плечи удается Анджелине Джоли и Камерон Диас. Про этих красавиц даже многие стилисты не могут сказать, что же именно может быть не так с их фигурой. Кстати, любимые фасоны Анджелины — платья с V-образным вырезом или же вообще без бретелей, она активно подчеркивает талию юбками и различными поясками.

Если у вас фигура «перевернутый треугольник», то вы можете позволить себе носить вещи с активным декором в области талии. Сейчас в тренде блузы и рубашки с необычными поясами и рукавами. Смело выбирайте модный полосатый принт красного цвета, дополняйте образ белыми кюлотами или шортами — и вперед, покорять городские джунгли или же Лазурное побережье. Здесь все зависит от ваших планов на август.

1 - Босоножки N.D.S (YOOX), 8400 руб.; 2 - Рубашка H&M, 1560 руб.; 3 - Часы Abbott Lyon, 6940 руб.; 4 - Очки Ray-Ban, 9750 руб.; 5 - Сумка Elleganza, цена по запросу; 6 - Серьги Joya Jewelry, цена по запросу; 7 - Шорты Patrizia Pepe, цена по запросу

Силуэт ампир или нью-лук — самые подходящие при выборе платьев. Выбирайте любые аксессуары, которые будут подчеркивать шею — платки, чокеры, длинные цепочки или же воротники. А вот воланы, рюши и прочие украшения могут быть только на юбке. Будьте аккуратны и с направлением вышивки: если она идет вниз, расположена вертикально, то визуально такой рисунок «съест» ширину плеч, а горизонтально расположенный принт, вышивка или же круглые рисунки лишь добавят ненужного объема.

1 - Платье Finders Keepers, 9360 руб.; 2 - Кольцо Alchemia, цена по запросу; 3 - Шляпа H&M, 900 руб.; 4 - Сумка Furla, 24000 руб.; 5 - Босоножки Next, цена по запросу

Классический образ с джинсами-бойфрендами — отличный вариант как для офиса, так и для уик-энда. Удлиненные лацканы пиджака смещают акцент с широких плеч, а V-образный воротник топа подчеркивает декольте. В зависимости от ситуации вы можете заменить джинсы, например, на юбку-плиссе, чтобы еще больше увеличить бедра и сделать образ романтичнее.

1 - Босоножки Guess, 2670 руб.; 2 - Джинсы Zara, 799 руб.; 3 - Топ H&M, 1170 руб.; 4 - Колье UNUde50, цена по запросу; 5 - Очки Next, цена по запросу; 6 - Пиджак River Island, 6605 руб.; 7 - Сумка DKNY, 8970 руб.