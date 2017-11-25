По одежке встречают. Поэтому, если перед вами замаячило собеседование на работу вашей мечты или встреча с потенциальными партнерами, позаботьтесь о том, чтобы вас встретили так, как вам хочется. Мы решили вспомнить семь смертных грехов женского дресс-кода, которые актуальны не только для сотрудниц банков или бортпроводниц. Никогда их не совершайте!

Глубокое декольте Глубокий вырез — это агрессивная сексуальность. Это мощнейший раздражитель вне зависимости от того, какого пола ваш визави, и он будет отвлекать вашего собеседника помимо его или ее воли. Это может быть уместно в том случае, если вы только и мечтаете закрутить интрижку с потенциальным начальником. Декольте до пупа всегда выглядит так, как будто вы с первой секунды кричите о своих сексуальных достоинствах. Но ведь вам наверняка хотелось бы, чтобы собеседник оценил другие ваши качества, верно?

Топ без рукавов Это несколько менее радикальная вариация предыдущего пункта. «Платье или блузка с открытыми плечами могут выглядеть вызывающе. Они не вписываются в строгий дресс-код формата «бизнес», принятый в определенной среде: банки, инвестиции, страхование и т. п. Так что при малейших сомнениях всегда лучше отдать предпочтение хотя бы маленьким, но рукавам», — рассказывает Ольга Бодрова, HR-директор девелоперской корпорации «Баркли». Они будут уместны в любой ситуации, а вот голые плечи — нет. Спортивная одежда Автор этих строк однажды пришла на деловую встречу с представителем клиента в джинсах и толстовке. Собеседник был немцем. Он благожелательно обсудил рабочие вопросы, а потом, как выяснилось, позвонил своему руководителю и пожаловался, что к нему проявили неуважение. Адекватность подобных требований можно оставить за скобками, но вы никогда не узнаете, какие стандарты в голове у важного для вас собеседника. Лучше перестраховаться.

Стразы «Откровенно говоря, про стразы на любой детали вашего образа, будь то балетки или джемпер, лучше забыть раз и навсегда. Даже если вы не собираетесь на поворотное для карьеры интервью, а просто так, для профилактики», — советует Надежда Коколия, консультант практики Lux&Media рекрутинговой компании Hays. Любая вещь, «украшенная» стразами, смотрится дешево и безвкусно.

«Реплики» известных брендов Сумка с логотипом LV или бежевая клетка на тренче обязывают остальные детали гардероба им соответствовать. Ну хорошо, в наше время их вполне можно сочетать с H&M, но это нужно делать умеючи. В большинстве других случаев это выглядит претенциозно. «Когда на собеседование на вакансию, подразумевающую зарплату в 50 000 рублей, приходит девушка в туфлях из молодого дерматина на шпильке с красной подошвой, сразу вспоминается клип «Экспонат». Шучу, но в любом случае это с порога создает определенное впечатление о человеке», — рассказывает Татьяна Белоусова, HR-директор агентства интегрированных коммуникаций Comunica. Гипюр Платья и блузки с гипюровыми вставками довольно редко смотрятся хорошо. Чаще всего машинное кружево выглядит дешево, к тому же оно очень склонно к появлению зацепок. Ну и, наконец, гипюр — это также частичное обнажение, не совсем уместное в деловой среде. Про прочую «обнаженку» типа прозрачной ткани или прорезей на талии и говорить нечего.

Неподходящие колготки Если вам кажется, что текстура колготок неважна… вам только кажется. На самом деле когда ваши ноги блестят, как бриллианты, это бросается в глаза и создает совершенно ненужные акценты в наряде. И уж, конечно, не стоит надевать на важную встречу сетчатые колготки или колготки с чересчур игривыми рисунками.