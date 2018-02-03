Популярность меховых жилетов в России, к огромному сожалению модных экспертов и стилистов, не угасает, несмотря на то что весь мир давно перешел на стильные шубки. Мы решили разобраться, почему вам стоит избавиться от этого предмета гардероба.

Бесполезное использование натурального меха В индустрии моды бренды друг за другом отказываются от использования натурального меха в своих коллекциях. Мы, впрочем, считаем, что носить или не носить пушнину — личный выбор каждой из нас, но вот какой смысл в теплом мехе, если он не греет? А ведь меховые жилеты — не то, что может вас согреть. Об этом — ниже.

Отсутствие функциональности Если вы сможете объяснить функциональность меховой жилетки — мы вас поздравляем. Но вот ни мы, ни профессиональные стилисты не видим в них никакой пользы. Во-первых, такой предмет гардероба вряд ли можно надеть в мороз, когда мы готовы носить шубы из меха. Во-вторых, зимой руки, которые остаются открытыми, все равно замерзнут, даже если вы наденете перчатки выше локтей. А в-третьих, подобрать правильный комплект к такой «верхней» одежде куда сложнее, чем вы думаете.

Мешает создать стильный образ Практически любой образ с использованием мехового жилета приобретает приставку «барыня», или, по-современному, «богатая русская жена». К сожалению, это вас не красит, а лишь подчеркивает отсутствие вкуса. К жилету сложно подобрать подходящее платье. Макси тут же превращается в бабский наряд, мини делает вас похожей на ночную бабочку, джинсы, свитера и различные брюки тоже вряд ли составят гармоничную пару для мехового жилета. Как итог он всегда смотрится будто бы не к месту. А это портит впечатление от образа в целом.

Ломает линии тела Объемный меховой жилет любую фигуру превращает в треугольник, прямоугольник или и вовсе в круг, в зависимости от того, насколько пушистый мех выбран для его изготовления. Даже пояса и ремешки не всегда способны изменить ситуацию. Конечно, шубы могут сделать то же самое, но в них объемы зачастую распределены равномерно и из пройм не торчат худенькие ручки. Если шуба и увеличивает плечи, то рукава все же являются их продолжением и выглядят достаточно гармонично. С жилетами же это не происходит. Кроме того, жилет нельзя надеть на тонкий свитерок. Об этом мы уже упомянули выше. А значит, контраст фактур вам точно обеспечен. И вовсе не факт, что он сыграет вам на руку, чаще всего сочетание меха на теле и, например, шерсти или кожи на рукавах выглядит удручающе. Руки становятся непропорционально маленькими и короткими, а вы кажетесь завернутой в меховой кокон.

Это больше не модно! И напоследок. Запомните, что жилеты давно вышли из моды. Уточним — меховые жилеты. Ведь тонкие жилеты-тренчи и спортивные дутые модели сейчас только процветают. Однако это все-таки не зимний вариант. Зимой же мы советуем присмотреться к укороченным искусственным шубкам, теплым шерстяным пальто и объемным курткам. Правильно составленные образы с их использованием точно никто не назовет безвкусицей.