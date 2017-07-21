Каждый сезон вы вынуждены менять минимум половину гардероба, потому что вещи потеряли форму? Проверьте, правильно ли организовано пространство в вашем шкафу. А помогут вам пять советов от Passion.ru.

Правильно подбирайте вешалки

Мы редко задумываемся о том, «удобно» ли нашей любимой шелковой рубашке на широких деревянных «плечиках». Запомните: лучше использовать обтянутые поролоном и тканью мягкие варианты. И стоит верно подобрать размер: опирайтесь на вашу ширину плеч, нет ничего постыдного в том, чтобы приложить вешалку к себе и проверить, не задевает ли она рукава.

Для пиджаков и костюмов стоит выбирать широкие деревянные «плечики» с расширенными к краю и закругленными крыльями и перекладиной, оснащенной зажимами. Можно обратить еще внимание на резиновое покрытие. Оно убережет одежду от соскальзывания.

Для платьев идеально подходят вешалки, на которых есть небольшие крючки.

А для верхней одежды выбирайте массивные пластиковые или лакированные «плечики», которые способны выдержать вес до семи килограммов. Они и сами весят достаточно много для столь неприметного, но необходимого помощника. Покупать вешалку для верхней одежды надо на размер меньше, чем обычную, ведь «крылья» компенсируют длину.