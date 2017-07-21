Как организовать хранение вещей в гардеробе: 5 правил
Правильно подбирайте вешалки
Мы редко задумываемся о том, «удобно» ли нашей любимой шелковой рубашке на широких деревянных «плечиках». Запомните: лучше использовать обтянутые поролоном и тканью мягкие варианты. И стоит верно подобрать размер: опирайтесь на вашу ширину плеч, нет ничего постыдного в том, чтобы приложить вешалку к себе и проверить, не задевает ли она рукава.
Для пиджаков и костюмов стоит выбирать широкие деревянные «плечики» с расширенными к краю и закругленными крыльями и перекладиной, оснащенной зажимами. Можно обратить еще внимание на резиновое покрытие. Оно убережет одежду от соскальзывания.
Для платьев идеально подходят вешалки, на которых есть небольшие крючки.
А для верхней одежды выбирайте массивные пластиковые или лакированные «плечики», которые способны выдержать вес до семи килограммов. Они и сами весят достаточно много для столь неприметного, но необходимого помощника. Покупать вешалку для верхней одежды надо на размер меньше, чем обычную, ведь «крылья» компенсируют длину.
Храните обувь в специальных коробках
Не храните обувь в той же коробке, в которой вы ее принесли. Картон практически не «дышит», а значит, накапливает неприятный запах, в том числе от крема для обуви. Приобретите специальные пластиковые контейнеры с отверстиями для циркуляции воздуха или же отдайте предпочтение такому натуральному материалу, как плетеное дерево. Чтобы не забыть, какая пара где лежит, приклейте на коробку стикер с рисунком.
Используйте чехлы для одежды
Шубы, дубленки, куртки из кожи и шерстяные пальто лучше всего хранить в специальных чехлах для одежды. Если соберетесь купить чехол не из натурального материала, обятельно узнайте, какова его воздухопроницаемость. Если вентиляции почти нет, не стоит хранить в нем меховые изделия. Для них больше подойдут чехлы из хлопка.
Раскладывайте вещи по цветам
Возьмите за правило сортировать вещи по цветам, а еще лучше — по цветам и материалам. Не кладите шелк вместе с акрилом и полиэстером, а красные свитера держите подальше от светлых брюк и топов. Можно проложить между слоями одежды обычную пергаментную бумагу, она не займет много места, а вот вещи точно не полиняют и не окрасят друг друга.
Приобретите контейнеры и подставки
Не забывайте и об аксессуарах! Приобретите специальные контейнеры для сумок и подставки для головных уборов. Так шляпки не потеряют форму, а сумочки будут меньше соприкасаться с чем-либо, что значительно сократит риск появления протертых краев.
Кстати, в небольшие контейнеры также удобно упаковывать нижнее белье и колготки. Для такого случая больше подойдут корзины мягкой формы нейтрального цвета, чтобы исключить возможность нежелательного окрашивания и деформации.
Текст: Диана Гербер
Фото: istock